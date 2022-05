Concert indie/rock/post-punk cu Orkid, Gunshee și Greetings Sugar în club Quantic din București

Facebook.com

În 29 mai 2016, după mai bine de un an de lucru în studio, membrii trupei Orkid se suiau pentru prima oară pe o scenă în fața unui public, cu un set care conținea doar piese originale.

Pentru a sărbători cei 6 ani de concerte, călătorii și povești magice cu oamenii din spatele și din fața scenelor, trio-ul bucureștean a pregătit un concert special în 29 mai 2022, în Club Quantic din București, alături de prietenii lor de la Gunshee și Greetings Sugar.

Cei de la ORKID își definesc stilul ca fiind ”post-traumatic blues”.

Având influențe diverse - de la punk și garage la post-metal, de la indie și blues la math, prog sau chiar muzică academică =- Orkid au lansat primul lor LP - ”Standing Still in the Dark” - în octombrie 2016, urmat de single-ul ”Beasts Apart” în decembrie 2017, apoi de EP-ul (soundtrack) Suruaika în aprilie 2018.

La sfârșitul lui 2018, single-ul Daily Extinction marchează prima colaborare cu Adrian Despot ca producător, la VdV Music Studio.

Apoi, în martie 2020, EP-ul ”Deraiat” apare primul lor material în limba română și produsul care cimentează relația pe care trio--ul o are cu Adrian Despot, Sorin Pupe Tănase și VdV Music Studio, Orkid găsindu-și mood-ul și sound-ul ideal în această formulă de studio.

Alături de cei doi, Orkid a petrecut o parte din ultimii doi ani în studio, lucrând intens la “In the Light We Are Safe” un material ce conține 12 piese în registre și stiluri foarte diferite, de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar black-gaze.

În cei 6 ani de existență, Orkid au susținut peste 150 de concerte, au cântat în deschiderea unor formații ca: Mogwai (Scoția), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), The Underground Youth (Anglia), dar și a celor mai populare formații autohtone – Vița de Vie, Șuie Paparude, Coma, Emil etc. Au apărut într-un show televizat la TVR1 – Starea Nației, 2019 – și în zeci de emisiuni radio – Radio Guerrilla, Tananana, Gold FM, Rock FM etc.

Pentru că doi dintre ”orci” vin din zona producțiilor vizuale, Vlad este de formare scenarist și regizor de film, iar Radu este animator și artist grafic, Orkid este un produs cinematic, care pune accentul și pe vizualuri animate, ilustrație și design.

Orkid sunt :

Vlad Ilicevici: chitare, synthuri, voce

Radu Pop: percuție, synthuri

Mihnea Dumitrescu: bass

Trupa GUNSHEE și-a început activitatea concertistică în 2019 (deși bazele proiectului au fost puse încă din 2015).

Muzica lor se încadrează în zona de rock progresiv instrumental, cu elemente experimentale, stoner, punk, printre altele.

Pe data de 15 iulie 2021, trupa a lansat primul album, cu numele de "Friends Through Here", care conține piese înregistrate în studio, dar și o varianta live a piesei Thomas, înregistrată în Club Quantic în 2019.

Recent, trupa a câștigat Marele Premiu și Premiul UndergroundMusic pentru originalitate în cadrul festivalului concurs Posada Rock 2021.

GREETINGS SUGAR, proiectul post-punk-indie-disco-trash fondat de Ștefan Eremia și Gabriel Kirmaer revine dupa o pauza de 2,5 ani cu un Electro Set in formula de duo.

