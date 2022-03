Trupa Orkid își lansează noul album, ”In the Light We Are Safe”. Concerte în București și alte 5 orașe

Facebook.com

Trupa Orkid își lansează noul album ”In the Light We Are Safe”, al 4-lea material discografic al trupei, într-un concert care va avea loc sâmbătă, 26 martie, în club Control din București.

Mai multe detalii despre concert găsiți pe pagina de Facebook a evenimentului.

În deschiderea acestui show vor cânta cei de la Gunshee, care au câștigat recent Marele Premiu și Premiul UndergroundMusic pentru originalitate în cadrul festivalului concurs Posada Rock 2021.

Noul album al trupei Orkid a fost compus pe parcursul ultimilor 5 ani, iar piesele au fost înregistrate începând cu toamna anului 2020 la studioul VdV Music Studio, avându-l ca producător pe Adrian Despot.

“In the Light We Are Safe” conține 12 piese în registre și stiluri diferite: de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar black-gaze.

EP-ul ”Deraiat”, primul material Orkid cântat în limba română, este unul dintre cele mai bune produse muzicale autohtine care au fost lansate în 2020.

În cei 6 ani de existență, ORKID a susținut peste 150 de concerte și a performat în deschiderea unor formații ca: Mogwai (Scoția), Death in Vegas (Anglia), Mono (Japonia), The Underground Youth (Anglia), dar și a celor mai populare formații autohtone – Vița de Vie, Șuie Paparude, Coma, Emil etc.

Noul album, ”In the Light We Are Safe”, va fi lansat oficial nu numai în București, ci și în Craiova, Iași, Timișoara, Târgu Mureș și Brașov, după următorul program:

Orkid sunt :

Vlad Ilicevici: chitare, synthuri, voce

Radu Pop: percuție, synthuri

Mihnea Dumitrescu: bass

Trupa GUNSHEE - și-a început activitatea concertistică în 2019 (deși bazele proiectului au fost puse încă din 2015).

Muzica lor se încadrează în zona de rock progresiv instrumental, cu elemente experimentale, stoner, punk, printre altele.

Pe data de 15 iulie 2021, trupa a lansat primul album, cu numele de "Friends Through Here", care conține piese înregistrate în studio, dar și o varianta live a piesei Thomas, înregistrată în Club Quantic în 2019.

Recent, trupa a câștigat Marele Premiu și Premiul UndergroundMusic pentru originalitate în cadrul festivalului concurs Posada Rock 2021.