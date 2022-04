Se lansează un nou festival în România, ”Miez”: Șuie Paparude, Paraziții, Vama, White Mahala

Comunicat

Prima ediție a Festivalului Miez va avea loc în perioada 20-22 mai, în București, pe malul lacului Străulești.

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, la acest festival vor cânta numai formații românești.

”Miez este un concept născut din dorința de a celebra identitatea românească în toate formele ei. Este un format gândit pentru toate vârstele, categoriile sociale și preferințele culturale. Fiecare zi a festivalului 100% românesc are o rețetă diferită, care reflectă multiculturalitatea și identitatea națională” - spune Daniel Vlad, organizator al festivalului Miez.

Prima zi (vineri, 20 mai) este rezervată muzicii disco din anii ’80-‘90. ”Disco Night”: Eugen Rădescu, Jiji lazăr și Mircea Matei.

A doua zi (sâmbătă, 21 mai) este ”FunkRock Hotel”: Șuie Paparude, Paraziții, Vama, Niște Băieți, Dan Gerosu, DJ Șerbănesku.

A treia zi (duminică, 22 mai), ”Miez”, hipstereala este la ea acasă: White Mahala, Taraf de Caliu, Damian Drăghici, Iulian Văcărean, Ligia Kesisian.

Festivalul Miez va fi și un loc de întâlnire pentru ”talentul românesc”, o scenă în care converg toate artele (instalații de artă, workshop-uri de creație, expoziții de pictură, sculptură), teatru (un workshop de actorie susținut de Vasile Calofir) etc..

De asemenea, va exista și o zonă de „bucătărie”, cu ”artiștii în ale gătitului”, în zona de Foodtrucks.

Prețul unui abonament pentru cele 3 zile de festival este de 129 lei + taxe de ticketing și poate fi cumpărat de la pe Bilete.ro.

Copiii cu vârsta de până în 7 ani au acces gratuit la festival, însoțiți de un adult.

Evenimentul este pet friendly.

Eveniment organizat de Jevents & Bazar Production.

Bazar Production este un organizator de evenimente cu o experiență de 22 de ani. Dragostea pentru muzică și diversitate au fost bazele pentru Bazar Production.

Sub brandurile ALive, The Mission și Fall In Love Festival, a organizat peste 200 de de show-uri de amploare (concerte/ festivaluri/ evenimente corporate) și reprezentații cu nume precum: Morcheeba, Kings Of Leon, Placebo, Kaiser Chiefs, Disclosure, Underworld, Kovacs, LP, Moby, Gorillaz Sound System, The Chemical Brothers, Parov Stelar, Șuie Paparude, Robin and The Back Stabbers, Mono Jacks, Firma, Jurjak, Jamie Woon, Jessie Ware, Moderat, Peter Bjorn and John, Sono, Buena Vista Social Club, Solomun, Carl Cox, Luciano, Tiesto, Armin van Buuren și alții.

Jevents cunoscut pentru brandurile sale Made in Romanyeah, Funk Rock Hotel, Radio Music TV, Jelectro.

