Deputatul PSD Daniel Suciu: Mie mi-e foarte greu să cred că, fiind social-democrat, aş putea să-l votez pe Nicuşor Dan

Potrivit lui Suciu, cei îngrijoraţi de acest anunţ pe care ar putea să îl facă Nicuşor Dan sunt cei de la USR, care au deja un candidat pe această zonă.

”Cred că această ţară, în această perioadă, are nişte priorităţi foarte importante, cum ar fi construirea unui guvern asumat, credibil. Aceasta e prioritatea, mai puţin destinul individual al unui primar general. Tot ca o opţiune personală, mie mi-e foarte greu să cred că, fiind social-democrat, aş putea să-l votez pe Nicuşor Dan. Pe mine nu mă interesează gândurile de carieră politică ale lui Nicuşor Dan”, a spus Daniel Suciu, preşedintele Camerei Deputaţilor, la Parlament, potrivit News.ro.

Suciu a fost întrebat dacă Nicuşor Dan ar putea fi acel candidat unic al coaliţiei care se formează.

”Eu cred că o discuţie foarte serioasă despre un candidat la prezidenţiale se ia foarte atent şi calculând absolut tot ce s-a întâmplat, inclusiv la alegerile prezidenţiale. Un anunţ intempestiv al unui personaj politic, şi nu are nimic negativ în ceea ce am spus, care nu aparţine niciunui grup, niciunui partid de care am menţionat, mi se pare că este o forţare de mână. Şi să ştiţi că nu noi suntem încurcaţi de această potenţială anunţare a candidaturii, ci i-am văzut mai degrabă îngrijoraţi pe cei de la Uniunea Salvaţi România, pentru că ei, din ce înţeleg, ei au un candidat şi acuma acesta ar fi al doilea pe culoarul lor, dar nu este problema noastră”, a explica Suciu.

Deputatul USR a fost întrebat despre filmuleţele postate de preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, pe TikTok şi dacă acestea reprezintă semnalul pentru o nouă candidatură la prezidenţiale.

”Vă mărturisesc că îmi plac foarte mult TikTok-urile domnului Marcel Ciolacu. Sunt oarecum invidios că nu am reuşit performanţa de a face asemenea filmuleţe, care sunt, dacă mă întrebaţi pe mine, foarte reuşite. Cred că pur şi simplu echipa domniei sale a recuperat foarte mult şi în ceea ce priveşte prezenţa pe TikTok”, a spus Daniel Suciu.

