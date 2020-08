EP-ul ”Deraiat”, al trupei Orkid, este unul dintre cele mai bune albume românești din 2020

Acorduri ”dark” de chitară, clape care duc cu gândul la nopți înfrigurate și voci pierdute ușor în spatele muzicii, care te fac să te simți ”Deraiat” în universul sunetelor indie & post-punk.

Unii spun că muzica trupei românești Orkid nu este post-punk, ci post-rock cu accente de ”shoegaze”, un subgen născut din indie și alternativ-rock (la sfârșitul anilor 80), în care predomină chitările distorsionate și efectele sonore.

Oricum i s-ar spune, muzica de pe EP-ul ”Deraiat” al trupei românești Orkid este o surpriză extrem de plăcută pe scena locală de muzică underground (unde, prin underground înțelegem ceea ce este relativ necunoscut, care nu adună mii de oameni la concerte).

Din păcate, este doar un EP, adică are puține piese, ”doar” 6, deși mi-ar fi plăcut să ascult și altele, în stilul ”Deraiat”. Cert este că, pentru mine, și sper că și pentru alții, acest material ”indie” este unul dintre cele mai bune produse românești din 2020.

”Am dat din întâmplare de această trupă și am rămas uimit, sper să beneficieze de promovarea de care merită.” - spune cu admirație un utilizator pe Youtube, la secția de comentarii a videoclipului ”Deraiat”, care dă și numele EP-ului.

”E nevoie de publicitate, ar fi păcat să se piardă în cloud așa producție bună! Felicitări, țineți-o tot așa, e muncă de calitate! La mai mare!” - este un alt comentariu pe Youtube la piesa ”Acasă”.

Sut doar câteva dintre reacțiile sincere ale celor care descoperă, plăcut surprinși, universul ”Deraiat”.

Trebuie să spun că și eu am descoperit trupa Orkid întâmplător, datorită concertului pe care l-au avut în 8 august în București, pentru promovarea acestui EP. Da, știam de existența acestei formații, dar nu eram foarte atras de muzica sa, pentru că, o consideram ”încă o trupă românească cu nume străin, care cântă în engleză”. De ce să ascult așa ceva, când sunt mii și zeci de mii de trupe ”originale”, care cântă deja asta în SUA sau UK?

De această dată, în comunicatul care însoțea anunțul concertului a fost o propoziție care mi-a atras atenția imediat: ”Deraiat este primul material în limba română”. Iar după ce l-am ascultat prima dată pe Spotify, l-am pus imediat pe ”repeat”.

Povestea complicată a EP-ului ”Deraiat”

Trupa românească Orkid, la fel ca multe alte formații, a fost afectată de pandemia de Covid-19, chiar mai mult decât altele, pentru că a avut ghinionul să finalizeze EP-ul exact la începerea nebuniei Covid-19 în România, adică în martie 2020.

Și uite așa, pe lângă faptul că organizarea de concerte a fost restricționată, materialul a rămas în umbră, pentru că nu a mai putut fi promovat LIVE prin țară, în special la festivalurile care se organizează vara.

Apoi, acest EP are o poveste. Prima piesă a fost compusă acum aproximativ 3 ani și jumătate, iar tot materialul a fost gata abia în 2019. Mai mult decât atât, inițial, versurile au fost scrise în limba engleză. După care .. s-au transformat.

Așa că am stat puțin de vorbă cu Vlad Ilicevici (chitară, voce, clape), fondator al trupei Orkid, pe care l-am rugat să ne povestească puțin despre ”Deraiat”.

Interviu cu Vlad de la Orkid

Cristian Matei ”Mumu”: Povestea EP-ului ”Deraiat” a început acum aproximativ 3 ani și jumătate, adică undeva prin 2017, când prima variantă a unei piese se numea ”Away from the Village the Evil I Take”. Apoi au urmat alte piese, tot în limba engleză, până în vara anului 2019, când ați finalizat ultima piesă de pe viitorul EP, care se numea ”Friend”. Deci tot în limba engleză. Apoi, însă, în martie 2020, chiar înainte de ”lockdown”-ul provocat de Covid-19, piesele voastre s-au transformat și au apărut în limba română, fiind lansate oficial pe EP-ul ”Deraiat”.

Ce s-a întâmplat? Cum ați ajuns la această transformare, după vreo 3 ani în care ați avut o anumită direcție?

Vlad Ilicevici: ”Ne-am dorit încă de la început să scoatem un material în română. Însă pentru mult timp ne-a fost foarte greu sau chiar imposibil să facem asta. Eu unul cred că e clar mai direct, mai pe bune, mai nemijlocit, mai autentic să faci piese în limba nativă. Însă toate referințele noastre muzicale, sau măcar 99,99% dintre ele sunt în engleză. În plus, engleza e mai vocalică decât româna, poate contraintuitiv. Poți lungi vocale, le poți alătura mai repede și poți transforma onomatopee în cuvinte mult mai ușor decât în limba română. Eu îmi gândesc părțile vocale inițial ca onomatopee, ca o altă linie instrumentală, după care încerc să găsesc stări și apoi cuvinte în ea.

În al doilea bandcamp al nostru din august 2018 – (când au fost. n.red.) 10 zile dedicate exclusiv cântatului și compusului împreună, la o cabană pe un deal, lângă un munte - făceam prima noastră piesă în română, 'Cucapunzid', după aproape 3 ani de făcut piese în engleză. Ne-a plăcut și nouă și publicului, astfel că ne-am gândit să încercăm să facem mai multe.

Atunci când 'Away from the Village the Evil I Take' s-a transformat în 'Acasă', după vreo câteva zile de rearanjare, ni s-a părut că funcționează mult mai bine așa, astfel că am mai transpus două piese – 'Friend' a devenit 'BFF' și 'Reset/ Rewind' s-a transformat în 'Deraiat', ambele trecând și prin câteva schimbări de structură.

'Cad' a fost făcută direct în română, un pic după 'Cucapunzid', însă a trecut prin multe schimbări și completări. Deși acum parcă mă simt mai bine cântând și scriind versuri în română, cred că unele piese sunt făcute pentru a avea versuri în engleză. Și sunt convins că vom face în continuare piese în ambele limbi. Mai mult, cred că percepția publicului este diferită, în privința asta.

Cu siguranță, cu versuri în română putem, măcar teoretic, să ajungem la mai multă lume – la oameni cărora le sună mai bine româna cântată de români, dar și la cei care nu înțeleg engleza.

Însă o mare parte din cei care ascultă muzica noastră de la început, care vin la majoritatea concertelor noastre și care înseamnă enorm pentru noi, și-ar dori să cântăm mai mult în engleză.”

Cristian Matei ”Mumu”: Personal, îți mărturisesc faptul că abia după ce am descoperit că aveți piese în limba română, am fost curios să ascult ”Deraiat” și așa am constatat, surprins, că îmi place mult combinația asta de ”alternativ, post-punk & shoegaze” cu versuri în limba română. Știam că există Orkid până acum, însă știam că este ”încă o trupă românească în limba engleză” - fapt care, în general, nu mă atrage, decât dacă sunt situații excepționale.

Crezi că piesele de pe ”Deraiat” au ajuns să sune așa cum sună acum pentru că versurile și conceptul lor au fost gândite de la bun început în limba engleză? Sau poate ești de părere că textele nu pot influența felul în care publicul asimilează mesajul complet al unei piese ...

Vlad Ilicevici: ”Cred că versurile afectează structura internă a piesei – câte linii sunt în prima strofă, câte în refren, cum se schimbă trecerile și momentele de respiro – însă nu sound-ul și mood-ul piesei, care rămân la fel, în orice limbă le-am cânta. După cum spuneam, piesele la noi se crează din linii melodice, încărcate cu o anumită stare sau poveste pentru mine, care se transformă în onomatopee, apoi în versuri. Povestea este în linii mari aceeași, chiar dacă adaptată vocabularului și frazării din cealaltă limbă.”

Cristian Matei ”Mumu”: De ce a durat 3 ani și jumătate ca să scoateți un EP?

Vlad Ilicevici: ”Avem tot timpul foarte multe piese noi. Și nu are sens - nici financiar și, credem noi, nici din punct de vedere al publicului - să le scoatem pe toate o dată.

Apoi, fiecare piesă trebuie să își găsească locul într-un anumit context, să spună o poveste împreună cu celelalte piese, să se armonizeze ca mood și sound cu ele, pentru a crea un material discografic unitar. Astfel că unele sunt înregistrate la scurt timp după compoziție, altele așteaptă câțiva ani și trec prin schimbări majore, până să ajungă pe un album. Acum avem două materiale complete, cu care suntem gata să intrăm în studio – unul în engleză, unul în română.

Însă abia am scos un EP de 33 de minute, deci mai aproape ca durată de un LP, și fiecare release ne costă destul de mult. În plus, deși ne-am asumat cu toții că o să tot băgăm bani în treaba asta pe care o tratăm ca pe un job - dar care nu ne aduce venituri, ba chiar ni le consumă pe cele din alte munci - la un moment dat trebuie să mai drămuim cheltuielile.”

Cristian Matei ”Mumu”: Pe canalul vostru de Youtube, cea mai ascultată și apreciată piesă de pe ”Deraiat” este ”Acasă”, care, întâmplător, este și piesa mea favorită pe Spotify. Însă în descrierea clipului de pe Youtube, voi ați precizat ”Pentru Roberta”. Care este povestea acestei piese și … cine este Roberta?

Vlad Ilicevici: ”Ne bucurăm maxim că îți place “Acasă”. Și nouă ne place mult cum a ieșit. Piesa este despre locul și oamenii care te fac să te simți în siguranță, care îți oferă afecțiunea și îți crează comfortul de care ai nevoie. Despre cât de important este să simți că faci parte dintr-o comunitate și cât de vital e să lupți pentru binele ei, tot timpul. Este despre prieteniii care pleacă de aici și ne-ar plăcea să se întoarcă, măcar mai târziu, la un moment dat.

Probabil că este și despre perioada aia care a culminat cu 10 august 2019 în Piața Victoriei. Sau mai degrabă despre furia, angoasa și speranța pornite din vremurile alea. Care, într-un fel continuă și acum. Deci lupta pentru “Acasă” se duce în continuare. Poate chiar la nesfârșit.

Faptul că “Acasă” are cele mai multe view-uri se datorează și promovării. Este singura piesă care are clip, am pushuit-o în media, Facebook etc. Și a fost și prima publicată.

Preferatele mele sunt 'BFF' și 'Cad', nu știu dacă în ordinea asta. Întregul album este dedicat Robertei Barboș, prietena noastră care a decis să ne părăsească pentru totdeauna în februarie. Ne-ar fi plăcut să îi fi fost mai aproape și să avem mai mult timp împreună. Pentru că asta nu se mai poate, de fiecare dată când cântăm 'Cad' o facem cu gândul la ea.”

Cristian Matei ”Mumu”: Am văzut în postările voastre de pe Facebook că ați menționat de mai multe ori numele lui Adrian Despot în legătură cu rezultatul final al EP-ului. Ce rol a avut el, concret, la ”Deraiat”? În afară de faptul că albumul a fost înregistrat la studioul VdV. V-a spus, de exemplu, vreodată: piesa asta ar trebui să sune așa, chitara aia să fie mai sus ... Lucruri de genul acesta, ca un producător?

Vlad Ilicevici: ”Motivul pentru care Deraiat EP sună așa cum sună se datorează în mare parte lui Adrian și lui Pupe ( Sorin Tănase, n. red.). Oamenii ăștia doi ne-au făcut să ne simțim perfect în studio, apoi au făcut ca instrumentele noastre să sune fix cum ne doream să sune, ba chiar mai bine. Mai mult, vocea lui Adrian se aude un pic pe 'Cad' (chiar pe cuvântul ăsta, chiar la refren) și mi se pare că e fix ce trebuie acolo.

Felul în care a mixat și procesat Adrian instrumentele a fost absolut perfect, de fiecare dată. Fiecare layer în plus și fiecare efect adăugat au fost fix ce ne doream sau chiar mai mult decât atât. Nu cred că am avut deloc discuții de genul “asta ar trebui să fie așa sau așa”, totul a curs cât se poate de smooth. El a înțeles imediat ce ne doream, ba chiar cum să ducă asta la alt nivel, iar noi am avut totală încredere în deciziile lui de sound și aranjament. Deci da, din punctul nostru de vedere Adrian este producătorul perfect.”

Cristian Matei ”Mumu”: Acum, că m-am lămurit cât de cât cu Deraiat”, poți să-mi spui cum s-a ajuns la numele trupei, Orkid? Sunt puțin curios cum l-ați ales..

Vlad Ilicevici: ”Orkid e o orcă născută în captivitate care are o relație bipolară cu îngrijitorii ei. E foarte atașată și afectuoasă cu ei, dar din când în când o apucă pandaliile și îi atacă. Orchis, în greacă, înseamnă atât “orhidee” cât și “testicul” . Orhideea are o rădăcină ca un testicul și o floare ca o vulvă. Sau așa o vedem noi.

În mitologia greacă, Orchis este fiului unui satir și al unei nimfe, care în timpul unui ritual bahic, comite sacrilegiul suprem, încercând să violeze o preoteasă. Zeii îl fac bucăți și îl aruncă fiarelor pădurii. Din rămășițele lui apar orhideele. Ambele povești au ceva tandru și delicat, dar în același timp violent și animalic. Noi zicem că treaba asta se aude și se simte și în muzica noastră.”

Cristian Matei ”Mumu”: Iar în final aș vrea să știu ce înseamnă Colectiv pentru tine, personal. Întreb acest lucru pentru că am văzut pe pagina voastră de Facebook faptul că trupa Orkid a apărut în iunie 2015, iar primul album în octombrie 2016. Cu alte cuvinte, creația primului vostru album, dar și ”sudarea” voastră ca trupă, probabil că a fost marcată de ceea ce s-a întâmplat în octombrie 2015, în acel club. Greșesc?

Vlad Ilicevici: ”În noaptea dintre 30 și 31 octombrie 2015, într-un hotel din Chișinău – pe atunci încă organizam Animest-ul acolo – se nășteau primele 2 piese Orkid, într-o formă foarte brută, 'The Fall' și 'Awake'. Ambele având la bază câteva fraze muzicale vechi de zeci de ani, chestii cu care mă jucam pe chitară și voce de când eram în adolescență. Și peste care în noaptea aia s-au așezat multe straturi de disperare, neputință și durere. A doua zi, singur pe o scenă a unui club de acolo, care nu mai există, le cântam neinteligibil și urlat pentru o mână de oameni – voluntari, staff, invitați și prieteni ai festivalului.

Primul nostru album 'Standing Still in the Dark' este în mare parte despre Colectiv. Despre stările, emoțiile și gândurile pe care le aveam în toamna aia. Într-o mare măsură, Orkid există ca urmare a ceea ce s-a întâmplat la Colectiv. În primă fază am hotarât să nu spunem asta public nicicum. Acum, însă, cred că a trecut îndeajuns de mult timp încât să nu sune a oportunism emoțional.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte, sper, cât mai curând. Dacă vrei să mai transmiți ceva, te rog..

Vlad Ilicevici: ”Mulțumim maxim pentru interes, interviu și susținere. Și cu siguranță de-abia așteptăm să ne revedem la concerte. Până la urmă, pentru asta facem ce facem. Pentru momentele alea în care noi dăm tot ce putem și primim enorm de mult mai mult de la supereroii care formează publicul nostru.

Rock'n'Roll will never die! Cheers!”

Orkid înseamnă:

- Vlad Ilicevici: chitare, synth, voce

- Radu Pop: percuție, synth

- George Frătica: bas

- Jiří Strouhal: chitară

EP-ul ”Deraiat” al formației ORKID poate fi ascultat online pe principalele platforme de streaming AICI.