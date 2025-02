Cele mai așteptate concerte în 2025 în România. Ce artiști străini vor cânta pentru prima dată în țara noastră

De la superstaruri internaționale precum Justin Timberlake, până la trupe consacrate din zona de rock, metal sau indie-pop, publicul român va avea ocazia să petreacă timp de calitate alături de cei dragi. Iată care sunt cele mai așteptate concerte din 2025:

Justin Timberlake, la Electric Castle

Pentru prima dată în România, Justin Timberlake va fi cap de afiș la Electric Castle, unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din Europa Centrală și de Est.

Originar din Memphis, Tennessee, Timberlake s-a remarcat inițial ca membru al formației NSYNC , evoluând ulterior într-o carieră solo de succes, cu hituri pop și R&B precum „Cry Me a River”, „SexyBack” sau „Mirrors”. Show-urile sale sunt cunoscute pentru coregrafiile dinamice, elementele vizuale impresionante și îmbinarea armonioasă dintre muzică și spectacol.

Electric Castle, desfășurat la Castelul Bánffy din Bonțida, atrage anual zeci de mii de festivalieri, iar prezența lui Timberlake consolidează statutul internațional al evenimentului.

Queens of the Stone Age la Electric Castle

Tot în cadrul Electric Castle , trupa americană Queens of the Stone Age își va face, de asemenea, debutul în fața fanilor din România. Fondată de Josh Homme în 1996, trupa este un reper în scena rock-ului alternativ, cunoscută pentru riff-urile energice și stilul inconfundabil de stoner rock.

Albume precum Songs for the Deaf sau …Like Clockwork au primit aprecieri critice și comerciale la nivel mondial, iar piesele lor, precum „No One Knows” sau „Go with the Flow”, au devenit imediat clasice ale genului. Concertul de la Electric Castle promite o experiență sonoră intensă, potrivită perfect pentru iubitorii de riff-uri dure și ambianțe psihedelice.

Matteo Bocelli (10 iunie 2025, Sala Palatului, București)

Fiul celebrului tenor Andrea Bocelli va aduce pe scena Sălii Palatului un spectacol de clasă, pe 10 iunie 2025, parte a turneului său european. Matteo Bocelli și-a început cariera în urmă cu câțiva ani, fiind remarcat pentru timbrul vocal cald și pentru abilitatea de a aborda atât repertoriul clasic, cât și piese pop.

Împreună cu orchestra ce îl acompaniază, Matteo va interpreta cântece proprii și, probabil, va oferi și momente inspirate de moștenirea muzicală a tatălui său. Concertul promite o călătorie muzicală plină de emoție și rafinament.

The HU (26 iunie 2025, Arenele Romane, București)

Pentru fanii stilurilor neconvenționale, The HU, trupa mongolă de folk metal, revine în România pe data de 26 iunie 2025, în cadrul turneului „Incarnation World Tour”. The HU și-a construit rapid o bază solidă de fani la nivel global prin îmbinarea instrumentelor tradiționale mongole (precum morin khuur) cu elemente de metal modern, oferind o experiență unică și hipnotizantă. Alături de piese precum „Yuve Yuve Yu” și „Wolf Totem”, trupa a colaborat cu artiști internaționali de renume, demonstrând că muzica nu cunoaște granițe culturale sau lingvistice, conform informatia-zilei.ro.

Dream Theater la ARTmania Festival (25 iulie 2025, Piața Mare, Sibiu)

Pionieri în zona progressive metal, Dream Theater va concerta pe 25 iulie 2025 la festivalul ARTmania , eveniment dedicat în special muzicii rock și metal, desfășurat în inima Sibiului. Formația americană, formată în 1985, a influențat generații întregi de muzicieni cu structurile lor muzicale complexe, soliști cu tehnică desăvârșită și albume conceptuale precum Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory .

Fanii așteaptă cu nerăbdare interpretările live ale unor piese de referință, cum ar fi „Pull Me Under” sau „Octavarium”, știute pentru virtuozitatea instrumentiștilor și pentru spectacolele ce pot dura chiar și peste două ore.

King Diamond (8 iulie 2025, Arenele Romane, București)

O apariție de referință în sfera heavy metalului, King Diamond și formația sa vor susține un concert pe 8 iulie 2025 la Arenele Romane, avându-i ca invitați speciali pe Unto Others și Myrkur .

Originar din Danemarca, King Diamond s-a impus prin vocea sa inconfundabilă (capabilă de note falsetto impresionante) și prin show-urile teatrale ce îmbină elemente horror cu o atmosferă gotică. Fie că îl știți din perioada cu Mercyful Fate sau din cariera solo, concertul se anunță a fi un eveniment de neratat pentru iubitorii de metal extrem și concepte elaborate.

Snow Patrol la Summer Well 2025

Snow Patrol, una dintre cele mai cunoscute trupe rock din lume, va ajunge în premieră în România cu ocazia celei de-a 14-a ediții Summer Festival, care va avea loc în perioada 8-10 august 2025. Trupa a cunoscut un succes major cu albumul Final Straw (2003) și, mai ales, cu single-ul „Chasing Cars”, devenit rapid un hit internațional.

Muzica Snow Patrol îmbină elemente de indie rock și pop rock, iar spectacolele lor live impresionează prin melodicitate și emoția transmisă de solistul Gary Lightbody.

Empire of the Sun, la Summer Well 2025

Duo-ul australian va fi prezent la festivalul Summer Well, oferind un spectacol memorabil între 8 și 10 august. Luke Steele și Nick Littlemore au atras atenția scenei internaționale cu albumul lor de debut, Walking on a Dream (2008), și hiturile „Walking on a Dream” și „We Are the People”. Având o estetică puternic influențată de science-fiction și fantasy, Empire of the Sun oferă un spectacol unde costumele extravagante și decorurile futuriste se îmbină cu muzica pop-electronică ușor dansabilă.

André Rieu revine în România în 2025

Celebrul violonist și dirijor André Rieu revine în România în noiembrie 2025, pregătind o serie de cinci concerte la Sala Polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Inițial, au fost programate spectacole pe 13, 14 și 15 noiembrie, însă datorită cererii ridicate și a epuizării rapide a biletelor, au fost adăugate două date suplimentare, pe 11 și 12 noiembrie.

