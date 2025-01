Două dintre cele mai bune formații de rock/metal progresiv în prezent, Klone și Kingcrow, susțin un concert în București

”Stagnarea este un termen care nu există pentru art rockerii francezi de la Klone. Stilul lor de metal progresiv cu groove avansează de la an la an.” - spun organizatorii acestui eveniment, potrivit unui comunicat de presă.

Cel mai recent material al lor, „The Unseen”, lansat pe 8 noiembrie 2024, arată cum compozițiile lor au atins noi culmi, transformându-l într-un album cu adevărat captivant.

De-a lungul anilor, Klone a susținut concerte extraordinare în toată lumea. Au fost în turneu alături de trupe precum Devin Townsend, Leprous și Pain of Salvation, impresionând mulțimile de la festivaluri precum Hellfest, Motocultor, Prog Power UȘA, Midsummer Prog și Cruise to the Edge.

Kingcrow este o altă formație remarcabilă de progressive rock/metal, dar din Italia. Trupa a fost fondată inițial la Roma, de frații Diego Cafolla (chitară) și Manuel Thundra Cafolla (tobe) sub numele „Earth Shaker”.

Inspirați de poemul „Corbul” al lui Edgar Allan Poe și conduși de dorința de schimbare, numele trupei a fost rapid modificat în Kingcrow și au fost înregistrate câteva demo-uri/albume, sub noua titulatură, Kingcrow.

Cel mai recent album, ”Hopium”, marchează un alt pas înainte în depășirea limitelor, subliniind pasiunea pentru muzica progresivă și atitudinea inovatoare a trupei de a încorpora nenumărate influente pentru a atinge un sunet personal, unic.

”Descrierea sound-ului Kingcrow din prezent este o sarcină destul de dificilă, dar s-ar putea spune că influențele diferitelor tipuri de muzică, de la rock progresiv, muzica ambientală, rock alternativ și metal, sunt toate prezente în muzica lor. Cu fiecare lansare, Kingcrow s-a îndepărtat tot mai mult de rădăcinile lor originale și este astăzi considerată una dintre cele mai interesante trupe pe care Italia le are de oferit.”, mai spun organizatorii evenimentului.

Biletele au fost puse în vânzare pe iabilet.ro. Oferta ”presale” este de 100 de lei + comision, iar în ziua evenimentului 120 de lei. Concertul este organizat de Cavalleria Events.

Mai mute detalii puteți găsi pe pagina de Facebook a evenimentului.

