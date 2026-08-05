Tot miercuri a sosit și echipa tehnică a lui Sting. Artistul britanic va urca joi pe scena principală.

Echipa care îl însoțește pe Sting în turneul său mondial a ajuns la Cluj cu un avion privat. Aşteptat să deschidă seria nopților magice, artistul este deocamdată în Cipru, dar vine mâine.

Fără pretenții exagerate, dar cu un stil de viață disciplinat, Sting a avut o cerință de la organizatori.

Edy Chereji: „La hotelul la care stă, cheful lui personal, să poată să îi pregătească mâncarea. Va trebui să-i pregătim și noi aici în zona de backstage o mică bucătărie unde să poată să-i prepare înainte de a urca pe scenă.”

Vineri, tot pe scena principală, va concerta şi superstarul suedez Zara Larsson.

Echipa care o însoțește pe artistă, de la instrumentiști, la tehnicieni, este formată exclusiv din femei. La sosirea în Cluj, ea a cerut ca în camera de hotel să o aștepte un buchet mare de flori multicolore.

Și DJ-ul american Steve Aoki și-a păstrat una dintre doleanțele devenite tradiție la UNTOLD: o masă de ping-pong în zona de backstage.

Pe lângă artiști, la Cluj au început să vină și fanii. Un tânăr din Norvegia participă la Untold de cinci ani. A ajuns cu o săptămână mai devreme la Cluj. Miercuri a mers să își aștepte tatăl la aeroport. Vor merge la festival împreună.

Tânăr norvegian: „Îl întâmpin cu nişte beri românești de calitate şi steagul Norvegiei. Iubesc Clujul.”

Tânăr german: „Sunt aici cu toți prietenii mei, toți am terminat medicina. Vom sărbători încă o dată, va fi frumos.”

În acest an, la Untold vor fi 9 scene.