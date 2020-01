Ce glumă a făcut Brad Pitt pe scenă, la Globurile de Aur, în timp ce Jennifer Aniston era în public

Brad Pitt, care a câştigat un Glob de Aur pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, şi-a ironizat viaţa amoroasă la primirea trofeului în faţa participanţilor la gala de duminică seară, printre care se afla şi fosta sa soţie Jennifer Aniston.

Nu există nicio fotografie a lui Brad Pitt şi Jennifer Aniston împreună la gala Globurilor de Aur desfăşurată duminică seară în Los Angeles, însă presa americană susţine că cei doi foşti soţi s-au întâlnit de câteva ori anul trecut.

Este ceea ce a recunoscut însuşi actorul în vârstă de 56 de ani care a mărturisit că a fost prezent la aniversarea a 50 de ani a lui Aniston.

"M-am întâlnit cu Jen, este o bună prietenă a mea...", a declarat el publicaţiei Entertainment Tonight pe covorul roşu al Globurilor de Aur, unde a primit premiul pentru cel mai bun actor într-un rol secundar în filmul "Once Upon a Time in Hollywood".

Jennifer Aniston era prezentă la ceremonie fiind nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriţă într-un serial dramă pentru rolul său din producţia "The Morning Show". Aflată în sală, Jennifer Aniston a râs atunci când Brad Pitt a glumit la primirea Globului de Aur.

"Am vrut să vin însoţit de mama mea, dar ea nu a putut, pentru că sunt cuplat cu orice persoană de sex feminin care este văzută alături de mine", a spus el pe scenă. "Ceea ce este oarecum incomod", a continuat el, moment în care camera a căutat-o pe Aniston care a fost văzută râzând alături de ceilalţi la gluma lui Brad Pitt.

This one's for Rick Dalton. Brad Pitt wins Best Supporting Actor, Motion Picture at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/0QK3TfomI1 — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

Deşi au trecut mulţi ani de când Aniston şi Pitt s-au căsătorit şi au divorţat, fanii celor doi actori încă îşi doresc să-i vadă din nou împreună. Actorul a fost prezent şi la petrecerea de Crăciun a lui Aniston, care îşi invită acasă prietenii apropiaţi în fiecare an.

"Petrecerea anuală de împodobire a bradului a devenit o tradiţie acasă la Jen, care iubeşte Crăciunul", a declarat presei o sursă apropiată a actriţei. În grupul de prieteni s-a aflat de data aceasta şi Brad Pitt care, potrivit sursei, s-a văzut anul trecut de mai multe ori cu Jen.