Cauza morții lui Diane Keaton a fost dezvăluită de familie. De ce a încetat din viață actrița câştigătoare a premiului Oscar

Diane Keaton a murit din cauza unei pneumonii, a dezvăluit familia actriţei câştigătoare a premiului Oscar, exprimându-şi mulţumirea pentru reacţia „extraordinară” la moartea acesteia, survenită săptămâna trecută.

„Familia Keaton este foarte recunoscătoare pentru mesajele extraordinare de dragoste şi sprijin pe care le-a primit în ultimele zile în numele iubitei lor Diane, care a murit din cauza unei pneumonii la 11 octombrie”, a declarat familia într-un comunicat pentru People.

Ei au îndrumat pe oricine doreşte să facă donaţii în onoarea ei către cauzele în care ea credea: „Ea iubea animalele şi era fermă în sprijinul acordat comunităţii fără adăpost, aşa că orice donaţii în memoria ei către o bancă locală de alimente sau un adăpost pentru animale ar fi un tribut minunat şi foarte apreciat pentru ea”.

O carieră emblematică în cinematografie

Diane Keaton a încetat din viață în California, la vârsta de 79 de ani. Considerată o figură emblematică a filmului, ea a devenit cunoscută încă din 1977, când a câștigat Oscarul pentru rolul din „Annie Hall”, film bazat parțial pe viața ei personală.

De-a lungul carierei, a jucat în numeroase filme importante, inclusiv „Nașul”, „Reds”, „Marvin’s Room”, „Something’s Gotta Give”, „Father of the Bride” și „The First Wives Club”.

Moartea actriței a șocat lumea Hollywoodului, mai ales că ea nu apăruse în public de câteva luni, iar familia nu anunțase nicio boală gravă.

O sursă apropiată pentru revista People a dezvăluit că starea de sănătate a lui Keaton s-a deteriorat brusc în ultimele luni. Chiar și prietenii apropiați nu erau pe deplin conștienți de gravitatea situației.

Omagii din partea colegilor

Numeroși colegi celebri, printre care Woody Allen, Jane Fonda, Keanu Reeves, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro și Meryl Streep, i-au adus omagii după trecerea în neființă.

Diane Keaton nu s-a căsătorit niciodată, însă a lăsat în urmă două surori, Dorrie și Robin, precum și doi copii adoptați, fiica Dexter și fiul Duke, pe care i-a adoptat în 1996 şi 2001. „Maternitatea m-a schimbat complet”, a spus ea odată. „Este cea mai umilitoare experienţă pe care am trăit-o vreodată”.

