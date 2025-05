Casa Albă, ținta ironiilor pe X. A pus o poză cu Donald Trump având o sabie laser ”Sith”, susținând că el nu este ”imperiul”

Mai exact, a fost publicată o imagine generată de AI cu o versiune exagerat-musculoasă a lui Trump, ținând în mână o sabie laser în fața steagurilor SUA și a unei perechi de vulturi pleșuvi.

Iar mesajul transmis de Casa Albă a fost următorul:

”La mulți ani de 4 mai tuturor, inclusiv nebunilor din stânga radicală, care luptă din greu pentru a-i aduce pe Lorzii Sith, criminalii, traficanții de droguri, prizonierii periculoși și membrii cunoscutei bande MS-13 înapoi în galaxia noastră. Voi nu sunteți Rebeliunea - voi sunteți Imperiul. May the 4th be with you!".

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5