Donald Trump a fost acuzat că „îşi bate joc” de catolici după ce a postat imaginea cu el ca papă: „Nu este amuzant”

Imaginea, distribuită vineri seară pe reţeaua sa Truth Social şi pe contul oficial X al Casei Albe, a ridicat sprâncenele la Vatican, care se află încă în perioada de nouă zile de doliu oficial după funeraliile Papei Francisc din 26 aprilie.

Imaginea, care îl înfăţişează pe Trump în haine albe, cu un crucifix din aur şi mitră, pălărie de episcop, şi cu degetul arătător îndreptat spre cer, a fost subiectul mai multor întrebări în timpul şedinţei zilnice de informare a Vaticanului privind conclavul de sâmbătă.

Imaginea a apărut în timp ce cardinali din întreaga lume s-au adunat la Roma înaintea conclavului, procesul secret de alegere a unui nou lider al Bisericii Catolice, care numără 1,4 miliarde de credincioşi, şi la doar câteva zile după ce Trump a glumit că i-ar „plăcea să fie papă”.

Donald Trump just posted a photo of himself as the Pope.

It's full-on lunacy at this point. pic.twitter.com/7be1cIgUwK