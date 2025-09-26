Cameron Diaz, de nerecunoscut. Cum au surprins-o paparazzii pe străzile din New York. GALERIE FOTO

Cameron Diaz în vârstă de 53 de ani, a filmat scene pentru viitorul lungmetraj Bad Day, iar trecătorii cu greu și-ar fi dat seama că este vorba despre ea, potrivit Hello Magazine .

Chiar și departe de strălucirea covoarelor roșii, Cameron își păstrează stilul chic, ceea ce a făcut ca ținuta excentrică să atragă atenția paparazzilor.

Vedeta „s-a ascuns” sub o pălărie roșie în timp ce filma în Brooklyn, New York. Actrița a purtat o pereche de bermude trei sferturi, asortate cu șosete în dungi până la genunchi, o geacă supradimensionată și o vestă de camuflaj. Ținuta, o combinație neobișnuită, era departe de garderoba sa personală, ceea ce a făcut-o greu de recunoscut.

O pauză îndelungată

Filmările pentru producția Netflix au loc la un an după lansarea peliculei Back in Action, alături de Jamie Foxx, care a marcat revenirea lui Cameron în actorie după o pauză îndelungată. În 2014, actrița a decis să renunțe la carieră pentru a se dedica familiei. Este căsătorită cu Benji Madden, iar cei doi au împreună doi copii mici, Raddix și Cardinal.

