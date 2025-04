”Beach, please!” 2025. Selly: ”Dacă aș fi părinte mi-ar fi mai frică de ceea ce se poate întâmpla în afara festivalului”

Artiști de top vor face spectacol între 9 și 13 iulie 2025 în Costinești, unde are loc festivalul „Beach, please!”.

Andrei Șelaru - Selly - co-fondator al festivalului, a fost invitat la Știrile Pro TV ale dimineții, pentru a ne da detalii despre acest eveniment.

”E pentru prima dată când se întâmplă un astfel de eveniment în România. Vin niște artiști foarte mari pentru generația Z, artiști care nu au mai concertat niciodată în țara noastră.”, a spus Selly.

El a anunțat, în premieră, că în scurt timp va fi anunțat și ”cel mai mare headliner” al acestui festival, care NU este 21 Savage.

”Păi, în materie de artiști, headliner-ul nostru este 21 Savage. Avem de asemenea Lil Baby. Avem de asemenea Kan Carson. Sunt artiști foarte mari, în mod special pentru publicul de 18 și 25 de ani. Însă cel mai mare headliner nu a fost încă anunțat. Noi am reușit abia ieri să îl confirmăm. Nu avem încă contractul semnat. Este un artist cu notorietate chiar și în alte zone de public decât nucleul nostru de audiență de 18-25 de ani.”, a declarat Selly.

”Beach, please!” 2025: ”Toleranță zero pe zona de droguri”

Întrebat dacă părinții ar trebui să-și facă griji pentru siguranța copiilor lor la festivalul ”Beach, please” 2025, Selly susține că, dacă el ar fi părinte i-ar fi mai frică ”de ceea ce se poate întâmpla în afara festivalului”.

”Întotdeauna dacă ni s-a spus planul de pază că avem nevoie de 500 de agenți, am luat 800. Întotdeauna am făcut supracheltuire pe zona de siguranță. Eu, sincer, dacă aș fi părinte și m-aș gândi dacă să-mi las sau nu copilul la festival, mi-ar fi mai frică de ceea ce se poate întâmpla în afara festivalului. Mi-ar fi mai frică de ce se poate întâmpla pe drum până acolo, ce se poate întâmpla la cazare, dacă, nu știu, se strânge o gașcă foarte mare.

În zonele acestea în care nu ai control și în care nu e cineva care să îi păzească. În festival sunt sute de agenți de pază, sunt toate structurile de forță din România, de la poliție, jandarmerie, servicii și așa mai departe. Deci problema nu e în festival. Problema este ce se poate întâmpla dacă se poate întâmpla ceva în afara festivalului.

Noi am avut o toleranță zero pe zona de droguri, literarmente anul trecut în festival cred am avut trei sau patru puști care au fost care au fost prinși la intrare. În rest n-am avut deloc o problemă pe zona aceasta, deci mi-ar fi mai frică, repet, de ce se întâmplă în afara festivalului. Și cred că ține foarte mult, câtă încredere ai în copilul tău și cu ce gânduri pleacă de acasă.”, a mai spus Selly.

Biletele au fost puse în vânzare pe beach-please.ro, iar prețurile încep de la 200 euro pentru un abonament General Access de 5 zile.

Pentru cei care vor o experiență ultra-exclusivistă, există și platforma VIP & ULTRA Vip, dar și opțiunea Elite Private Lounge – 12 bilete într-un spațiu premium, la 20.000 de euro, cu acces la facilități de top și servicii VIP.

