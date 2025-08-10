Antonio Banderas împlinește 65 de ani. Cum a devenit unul dintre cei mai apreciați actori din lume. GALERIE FOTO

Antonio Banderas împlinește vârsta de 65 de ani. Actorul s-a născut la 10 august 1960, la Malaga, în Spania.

În copilărie, a fost pasionat de fotbal, dar la vârsta de 14 ani şi-a fracturat piciorul, iar visul său de a deveni jucător profesionist de fotbal s-a spulberat. A dezvoltat însă o nouă pasiune - teatrul.

A început să studieze actoria la Şcoala de Artă Dramatică din Malaga, debutând pe scena unui teatru mic din localitatea natală, potrivit imdb.com. A fost arestat de poliţie după ce a jucat într-o piesă de Bertolt Brecht, în perioada cenzurii politice în timpul regimului generalului Francisco Franco, petrecând o noapte întreagă la secţia de poliţie. Această experienţă neplăcută s-a repetat de câteva ori, în perioada în care se afla în turneu prin Spania, alături de o mică trupă de teatru, cu care susţinea reprezentaţii în teatre şi pe străzi.

În 1979, a plecat la Madrid şi a început lunga serie a probelor, reuşind, în cele din urmă, să obţină un contract la Teatrul Naţional, devenind cel mai tânăr membru al trupei. Prestaţia sa pe scenă a atras atenţia regizorului Pedro Almodovar, care i-a oferit tânărului actor un rol în filmul ''Labyrinth of Passion'' (1982), acesta marcând debutul lui Banderas în cinematografie, dar şi începutul unei frumoase colaborări între cei doi artişti, pe parcursul anilor 1980.

În 1987, captează atenţia publicului interpretând rolul unui homosexual în filmul ''Law of Desire'', iar un an mai târziu, se bucură deja de faima internaţională ce vine odată cu rolul din filmul nominalizat la Oscar, ''Women on the Verge of a Nervous Breakdown'' (1988).

Debutul la Hollywood și marile succese

În 1992, Banderas debutează la Hollywood cu filmul ''The Mambo Kings'', urmat, în 1993, de ''Philadelphia'', apoi joacă alături de Tom Cruise şi de Brad Pitt în ''Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles'' (1994). Urmează ''Desperado'' (1995), ''Evita'' (1997), film în care deţine rolul principal, alături de Madonna, ''The Mask of Zorro'' (1998), alături de Anthony Hopkins şi Catherine Zeta-Jones, în care interpretează rolul lui Zorro, reluat, în 2005, în ''The Legend of Zorro''.

În 1999, Banderas debutează ca regizor cu filmul ''Crazy in Alabama'' (1999), iar în 2002, este apreciat în rolul artistului mexican David Alfaro Siqueiros, în filmul ''Frida'' (2002). În 2001, a jucat în trilogia ''Spy Kids'', apoi în ''Once Upon a Time in Mexico'' (2003).

În 2003, actorul şi-a făcut debutul pe Broadway, în piesa ''Nine'', fiind distins cu Premiul Tony pentru cea mai bună interpretare a unui actor în rol principal, notează www.imdb.com.

Dintre filmele sale mai amintim: ''Take the Lead'' (2006), ''Shrek the Third'' (voce, 2007), ''The Other Man'' (2008), ''Thick as Thieves'' (2009), ''You Will Meet A Tall Dark Stranger'' (2010), ''Shrek Forever After'' (voce, 2010), ''Puss in Boots'' (voce, 2011), ''Haywire'' (2011), ''Ruby Sparks'' (2012), ''Justin and the Knights of Valour'' (voce, 2013), ''I'm So Excited'' (2013), ''Knight of Cups'' (2015), ''The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water'' (2015), ''The Music of Silence'' (2017), ''Life Itself'' (2018), ''The Laundromat'' (2019), ''Pain and Glory'' ("Dolor y gloria") (2019).

Viața personală

Antonio Banderas a fost căsătorit cu Ana Leza din 1987. În 1995, însă, a cunoscut-o pe Melanie Griffith pe platourile de filmare la ''Two Much'' (1996), iar un an mai târziu a divorţat şi s-a căsătorit cu aceasta. Au împreună o fiică, pe Stella del Carmen Banderas, care a apărut alături de mama ei în ''Crazy in Alabama'' (1999), film pe care l-a regizat Banderas. Antonio Banderas şi Melanie Griffith s-au implicat în numeroase acte de caritate. În 2014, însă, au anunţat că divorţează.

În iulie 2017, actorul a fost distins cu Premiul Naţional pentru Cinematografie, care recompensează întreaga carieră a unui profesionist al celei de-a şaptea arte. În mai 2019, a câştigat premiul de interpretare masculină la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, fiind recompensat pentru rolul din filmul "Pain and Glory'' ("Dolor y gloria"), regizat de Pedro Almodovar.

În ianuarie 2020, Antonio Banderas a primit aplauzele criticilor de film şi ale colegilor de breaslă la gala New York Film Critics Circle Awards (Cercul criticilor de film din New York), unde a fost recompensat cu un premiu pentru interpretarea sa magistrală din filmul ''Pain and Glory'' ("Dolor y gloria"), de Pedro Almodovar. Tot în ianuarie, celebrul actor a fost recompensat cu premiul Goya pentru cel mai bun actor principal în filmul "Dolor y gloria". Pentru acest film, în care interpretează rolul principal, Banderas a primit şi o nominalizare la premiile Oscar.

Despre "Dolor y gloria", actorul preciza că filmul completează 40 de ani de relaţie cu Pedro Almodovar, o persoană pe care "o respectă, admiră şi iubeşte". Potrivit lui Banderas, deşi pelicula este una extrem de personală pentru regizor, este mai degrabă vorba de o "auto-ficţiune" decât de "un film autobiografic, bazat pe fapte reale".

Implicare în lupta împotriva pandemiei

În luna aprilie 2020, Antonio Banderas şi cântăreţul Pablo Alboran au donat suma de 218.490 de dolari în beneficiul echipei de Robotică Medicală a Universităţii din Malaga, care a dezvoltat un ventilator pentru pacienţii infectaţi cu noul coronavirus, conform EFE.

A mai jucat în comedia de familie "Dolittle" (2020) şi în "The Hitman's Wife's Bodyguard" (2021), în care a fost distribuit în rolul unui magnat al transporturilor maritime. În plus, a jucat alături de Penélope Cruz în "Competencia oficial" (2021), o satiră despre realizarea unui film.

În 2023, Banderas a apărut în "Indiana Jones and the Dial of Destiny", în care au jucat şi Harrison Ford şi Phoebe Waller-Bridge.

Printre filmele sale din 2024, se numără drama erotică "Babygirl", în care l-a interpretat pe soţul unui director executiv (interpretat de Nicole Kidman), şi filmul de familie "Paddington in Peru", menţionează www.britannica.com.

