Actrița Melanie Griffith, apariție îngrijorătoare. A fost văzută cu răni pe față și vânătăi pe mâini | GALERIE FOTO

Vedeta în vârstă de 65 de ani a fost surprinsă joi ieșind dintr-un salon de lux din Beverly Hills. Paparazzi au fotografiat-o într-o ipostază îngrijorătoare: avea răni pe față și vânătăi pe mâini.

De-a lungul timpului, Melanie Griffith a fost deschisă să urmeze un tratament cu laser care ajută la îndepărtarea celulelor canceroase și care poate provoca, însă, vânătăi.

Actrița se luptă cu cancerul de piele din 2009 și a fost văzută de mai multe ori în trecut cu vânătăi pe față în urma tratamentelor.

Antonio Banderas a fost căsătorit cu Ana Leza din 1987. În 1995, însă, a cunoscut-o pe Melanie Griffith pe platourile de filmare la ''Two Much'' (1996), iar un an mai târziu a divorţat şi s-a căsătorit cu aceasta. Au împreună o fiică, pe Stella del Carmen Banderas, care a apărut alături de mama ei în ''Crazy in Alabama'' (1999), film în care a jucat Griffith şi pe care l-a regizat Banderas. Antonio Banderas şi Melanie Griffith s-au implicat în numeroase acte de caritate. În 2014, însă, au anunţat că divorţează.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , , Dată publicare: 12-05-2023 20:56