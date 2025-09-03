Angela Gheorghiu, cea mai admirată soprană româncă, deschide evenimentul Singureni Manor Polo Cup 2025 cu un recital unic

Competiția internațională de polo călare va avea loc între 26 și 28 septembrie la Singureni Manor Equestrian Retreat și aduce pe scena sa una dintre cele mai mari voci ale lumii, într-un cadru în care eleganța se întâlnește cu performanța sportivă.

„Este o mare bucurie să fiu prezentă la Singureni Manor Polo Cup și să cânt imnul României în deschiderea acestui eveniment atât de special”, a declarat Angela Gheorghiu, supranumită de presa internațională „cea mai strălucitoare stea a operei” (New York Sun). Prezența ei conferă acestei ediții o dimensiune culturală aparte, asemenea marilor competiții internaționale care reunesc excelența sportului cu forța emoției artistice.

Un weekend plin de experiențe memorabile

Ceremonia de deschidere va avea loc vineri, 26 septembrie, de la ora 15:00. În fiecare zi, Polo Village își va întâmpina vizitatorii începând cu ora 13:00, oferind experiențe exclusive înaintea meciurilor oficiale, programate de la ora 15:30. Weekendul va aduce în plus meciuri demonstrative susținute de jucătorii debutanți ai Școlii de Polo Singureni Manor, precum și spectacole ecvestre cu cai arabi. De asemenea, vor fi amenajate zone speciale pentru copii, cu activități dedicate fiecărei grupe de vârstă, transformând evenimentul într-o experiență completă pentru întreaga familie.

Staruri internaționale ale polo-ului revin în arenă

În arenă își face debutul echipa Singureni Manor Polo Club (România), care va juca alături de echipe internaționale de prestigiu: Grand Champions Polo Club Wellington (SUA), Maltese Falcons (Malta) și Norddeutscher Polo Club (Germania). Alături de ele revin nume sonore ale polo-ului mondial: Melissa Ganzi, câștigătoarea primei ediții, celebrul jucător de polo și model Nacho Figueras și Nic Roldan, unul dintre cei mai apreciați jucători americani, cu un handicap de +9.

„Dacă prima ediție a fost o surpriză spectaculoasă, anul acesta ridicăm ștacheta și mai sus. Avem alături de noi staruri internaționale, o comunitate de jucători care crește de la o lună la alta și un moment artistic de neuitat oferit de Angela Gheorghiu. Cred cu tărie că Singureni Manor Polo Cup demonstrează cât de frumos se pot împleti sportul, cultura și eleganța, într-un eveniment care duce România pe harta marilor competiții internaționale.”, spune Cristina Roșu, fondatoarea Asociației Club Sportiv Polo Singureni și căpitan al echipei Singureni Manor Polo Club.

Prima ediție a competiției internaționale de polo călare, din 2024, a fost sold out în toate cele trei zile. Pentru ediția din 2025, încă mai pot fi achiziționate bilete de pe site-ul evenimentului: https://singurenimanor-polocup.com/.

Evenimentul este susținut de sponsorii: One United Properties, Oscar Downstream, Defender, Raiffeisen Private Banking, Aqua Carpatica, Carpathian Single Malt (Alexandrion), Corinthia, Sass Cafe, St. Moritz – top of the world, Snow Polo World Cup St. Moritz, Kuhn Gruppe, Renovatio, Nespresso, Peroni Nastro Azzurro, Technogym, Asirom, Nestle, Murfatlar, Jos Pălăria, Kultho, Pepsi, Camera de Comerț Elveția-România, Tudor Tailor, Clinica Statera, BlackCab, Casablanca, Maison Dadoo, Noblesse, Manokhi, Turkish Airlines, Flystack și de partenerii media: Pro TV, VOYO, Forbes, Business Review, BIZ, Nine O’Clock.

***

Club Sportiv Polo Singureni a fost înființat în 2024 și este o asociație care își propune să organizeze și să desfășoare activități sportive de polo ecvestru pentru toți cetățenii României și nu numai. Obiectivul principal al Clubului este popularizarea acestei ramuri sportive în România și încurajarea practicării activităților sportive asociate, prin organizarea stagiilor de pregătire, instruirea sportivilor pentru participarea la activitățile competiționale prin intermediul unor tabere și cantonamente dedicate și organizarea competițiilor de profil, bazate pe regulamentele și statutele federațiilor sportive naționale și internaționale.

World Polo este o companie fondată în 1987 de către Reto Gaudenzi – pasionat și jucător de polo ecvestru. Compania a organizat de-a lungul timpului turnee de polo ecvestru în zăpadă, pe nisip și pe iarbă, incluzând Campionatele Europene de la Berlin din 1987, Campionatele Mondiale pe terenul de sport Maifeld din Berlin în 1989, Campionatele Europene din 1993 și Campionatele Mondiale din St. Moritz, doi ani mai târziu. Gaudenzi a introdus, de asemenea, Beach Polo (polo pe plajă) ca o premieră mondială în Dubai, împreună cu Al Habtoors. Mai târziu, a stabilit Beach Polo World Cup (Cupa Mondială de Polo pe Plajă) în Miami, organizată acum cu mare succes de fiul său Tito. Snow Polo World Cup Kitzbühel (Cupa Mondială de Polo pe Zăpadă Kitzbühel) este, de asemenea, un produs al lui Gaudenzi. Evenimentul a sărbătorit a 20-a aniversare în 2023 și este acum organizat cu pasiune de Tito Gaudenzi și echipa sa.

