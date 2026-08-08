Inspirați de stilul cântăreței, în cea de-a doua zi de festival, participanții au avut grijă să poarte ținute cât mai colorate, cu flori și tot felul de accesorii.

Într-o ținută colorată și însoțită de dansatoarele sale, artista suedeză Zara Larsson a făcut show aseară pe scena principală a festivalului.

Spectatori: „Absolut superb, cel mai bun lucru care s-a întâmplat în viața noastră.”

„O iubesc pe Zara, sunt cel mai mare fan!” (...)

„E absolut superb, extraordinar!”

Mulți participanți au venit cu ore bune înainte de începerea concertului pentru a prinde cele mai bune locuri. Însă, de departe, cea mai norocoasă a fost o fană care a urcat pe scenă și a cântat alături de Zara Larsson.

În a doua zi de festival, petrecăreții au avut grijă să poarte ținute în stilul adoptat recent și de mare succes al cântăreței – cu mult sclipici, flori, accesorii colorate și coafuri îndrăznețe:

„Așa, gen de plajă, mai alb, cum are și ea, și o curea cu zorzoane și floricele.”

„Am vrut ceva mai creativ, să fie mai îndrăzneț așa. Ne-am inspirat din piese, din videoclipuri, din poze cu ea de la alte concerte.”

Tot pe scena principală a urcat, cu multă energie, rapperul american Swae Lee.

Fani: „Foarte fain, genial!” (...)

„Îmi doresc autograful lui.”

Swae Lee: „UNTOLD, vă iubesc foarte mult!”

Pe aceeași scenă a avut loc și un moment-surpriză marca PRO TV. Andreea Esca, Pavel Bartoș, Andi Moisescu și Cabral au animat mulțimea din fața scenei.

„Sunt Andreea Esca și am venit să vă mulțumesc pentru 31 de ani de fidelitate. Împreună o să avem un altfel de jurnal astăzi.”

Andreea Esca: „Eu sper că toți artiștii care urcă pe asemenea scenă sunt recunoscători pentru ce li se întâmplă, pentru că e o energie aparte și chiar mi se pare că împarți cu toată lumea o senzație extrem de plăcută.”

Andi Moisescu: „E ceva uluitor să vezi atâta lume și pare că nu se termină niciodată această mulțime.”

Cabral: „Am vrut să vin în fața lor cu niște piese pe care știam că o să țipe și o să urle.”

„În aplauzele voastre: Andreea Esca, Andi Moisescu și Cabral! Ne vedem în toamnă! Popor de voce însetat, te-am pupat!”

Sâmbătă seară, pe scena principală vor urca, printre alții, Lewis Capaldi și Martin Garrix.