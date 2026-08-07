Zeci de mii de fani au cântat fiecare refren, iar artistul i-a salutat în limba română. Și în acest an, UNTOLD a atras mulți străini, din toată lumea. Unii spun că pentru un astfel de festival ar plăti cel puțin dublu în țara lor.

Concertul lui Sting a umplut până la refuz Cluj Arena. Artistul a salutat publicul cu un simplu „Bună seara tuturor!”, urmat de aplauzele fanilor, care nu s-au oprit câteva minute. Unul dintre spectatori i-a făcut cântărețului portretul. Bucuria a fost la cote maxime, mai ales că mulți sunt fani fideli ai artistului.

Fată: „Deci, din primul moment în care a intrat pe scenă, am piele de găină complet și acum sunt super entuziasmată că am venit să-l văd”.

Înainte de concertul lui Sting, pe scenă a urcat un cunoscut maestru spiritual. Maestrul spiritual le-a vorbit participanților despre unitate și a descris festivalul ca un loc ce unește oamenii. Mulți au venit hotărâți să petreacă până în zori, încă din prima zi de festival.

Străinii spun că au fost atrași și de costurile mici. De pildă, câțiva tineri din New York spun că ar plăti de câteva ori mai mult pentru o experiență similară în Statele Unite.

Tineri din New York: „Dumnezeule, e incredibil de accesibil. Plătesc pentru o singură zi de festival în SUA cât costă patru zile aici, e o nebunie, e atât de frumos să venim aici!”

Vineri, pe scena principală vor urca artista suedeză Zara Larsson și rapperul american Swae Lee.