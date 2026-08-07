Unul dintre cele mai așteptate momente a fost, desigur, show-ul legendarului Sting, un artist iubit de generații, care a cântat cele mai cunoscute hituri ale sale pe scena principală a stadionului din Cluj-Napoca.

Sting a făcut ca stadionul să devină rapid neîncăpător. Zeci de mii de persoane au fredonat fiecare vers.

Printre cei care au reușit să își facă loc în rândurile din față a fost și un tânăr. A desenat portretul lui Sting și a vrut să i-l ofere britanicului. I-a scris și un mesaj.

Fan: „I-am scris pe el: «Uneori să te pierzi e singura cale ca să te regăsești».”

Femeie: „Mă bucur atât de mult că îl văd live, e minunat.”

Fată: „Am piele de găină complet.”

Încă din prima seară de festival, mulți au fost hotărâți să petreacă până în zori.

Niște tineri sunt din New York și spun că ar plăti de câteva ori mai mult pentru o experiență similară în Statele Unite.

Fată: „În comparație cu New York?! E incredibil de accesibil.”

Băiat: „Sunt aici doar ca să mă distrez, nu-mi pasă, arunc banii pe orice.”

Vineri, la prânz, deja mulți erau la masă în oraș.

Bărbat: „Comparativ cu Franța, e foarte ieftin, deci este deja mai bine. Aș spune în jur de o sută de lei pentru o bere și o masă.”

Bărbat: „Am venit pentru salată Caesar cu pui și aperitiv cu bruschete. Cred că, per total, va fi în jur de 20 de lire. E mult mai ieftin, mult, mult mai ieftin, mai ales de unde suntem noi, din Londra, unde totul este atât de scump.”

Până începe din nou distracția, la UNTOLD se pot face și teste HPV și ecografii de sân gratuite, în parteneriat cu Fundația Renașterea.

Andreea Esca: „Pentru ca să pot să beneficiez de toate aceste minuni ale vieții, cel mai important este să fiu sănătos.”

Edy Chereji, co-fondator UNTOLD: „Nu știu să existe o altă inițiativă similară, un festival și o fundație care să se ocupe de acest lucru, Ministerul Sănătății, un spital important să pună mâna la mână și să aducă prevenția alături de oameni.”

Artista suedeză Zara Larsson, Kygo, iar după miezul nopții DJ-ul american Marshmello vor fi printre cei care vor urca pe scena principală vineri seară.