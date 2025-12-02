Amy Schumer, despre boala care i-a provocat scăderea dramatică în greutate: „Am slăbit ca să supraviețuiesc”

02-12-2025 | 21:27
Amy Schumer
Getty

Starul de la Hollywood Amy Schumer a dezvăluit că pierderea ei semnificativă în greutate (aproximativ 23 de kilograme) are la bază o afecțiune gravă.

autor
Ioana Andreescu

Actrița de 44 de ani a clarificat într-o postare pe Instagram că nu a apelat la proceduri estetice și că a slăbit mult mai mult decât s-a speculat online, potrivit Mirror.

Amy Schumer a explicat că transformarea sa a fost rezultatul tratamentului pentru sindromul Cushing, o boală care apare atunci când organismul este expus la un exces de cortizol și poate provoca umflarea feței, creștere în greutate, hipertensiune și alte complicații serioase dacă nu este tratată.

Actrița a spus că starea ei s-a ameliorat, însă schimbările vizibile au declanșat reacții negative online. „Îmi pare rău dacă vă deranjează că am slăbit atât”, a scris ea, adăugând că folosește și medicamentul Mounjaro pentru gestionarea greutății. Schumer a subliniat că pierderea în greutate nu a avut scop estetic, ci unul vital: „Am făcut-o ca să supraviețuiesc.”

Sursa: Mirror

