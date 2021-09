Adolescenții din Flaming Skies au lansat albumul de debut ”Empire of glass”: ”Lumea să nu uite de Goodbye to Gravity”

Ana Pascaluta

”Mișcarea pentru underground”. Rapax, Revolver sau Flaming Skies. Ce au în comun aceste nume? Reprezintă noul val al rock/metal-ului românesc, format din adolescenți care la 16, 17 ani cântă o muzică dură, plină de mesaje sociale.

Flaming Skies este o formație din Bacău, formată din 4 membri, dintre care doi sunt încă minori: Raluca Ababei (bas, 18 ani), Rareș Bibire (tobe, 18 ani), Bogdan Pralea (voce și chitară, 17 ani) și Matei Racoveanu (chitară, 17 ani).

Când am ascultat prima dată ”Shadows”, a 2-a piesă de pe albumul lor de debut, ”Empire of glass”, m-am gândit la regretata trupă Goodbye to Gravity. Bineînțeles, este vorba doar despre o asemănare stilistică, însă trebuie ținut cont de faptul că acești adolescenți sunt abia la început, din punct de vedere muzical.

Albumul lor a fost realizat independent, fără a colabora cu o casă de discuri, în cel mai pur stil underground, și a fost lansat LIVE printr-un concert susținut la Sibiu în 17 septembrie. Doi ani au muncit tinerii de la Flaming Skies pentru a finaliza acest album, care sună chiar bine. Pe acest disc - pentru că există și în variantă fizică, nu doar online - găsim sonorități nu doar din zona metalcore, ci și unele accente de progressive sau death-metal.

Au început să lucreze la piesele de pe ”Empire of glass” în iarna lui 2019 și au terminat în vara anului 2021, o perioadă grea pentru toată lumea, marcată de pandemie. Forțați de împrejurări, au reușit să treacă peste faptul că nu puteau face repetiții, însă constrângerile și restricțiile provocate de Covid-19 și-au pus amprenta pe piesele lor.

Albumul are o atmosferă grea, întunecată, susținută de o voce care alternează între ”growl” și ”clean”, cu riff-uri furioase, tobe mitraliate și solo-uri care te fac să ridici din sprâncene: ”Așa de bine poate să sune o trupă românească cu chitariști în vârstă de doar 17 ani?”. Da.

Iar confirmarea că este un album de calitate a fost dată și de Valentino Arteaga, bateristul trupei Of Mice & Men, un nume cunoscut al scenei internaționale de metalcore & post-hardcore, care i-a lăudat pe puștanii din Bacău pentru această realizare, care se numește ”Empire of glass”: ”Un lucru impresionant. Felicitări! (...) Asta este muzică românească. Sick! O chestie atât de cool!”, a spus muzicianul.

Așa că i-am luat puțin la întrebări pe cei 4 de la Flaming Skies, care mi-au spus de la început că nu vor să dea răspunsuri individuale, ”deoarece albumul este rezultatul efortului tuturor”. E frumos când ai 18 ani :)

Cristian Matei ”Mumu”: Salutare și felicitări, în primul rând, pentru lansarea albumului vostru de debut, ”Empire of Glass”. Am văzut în comunicatul vostru de presă de pe undergroundmusic.ro că ați început să lucrați la piese încă din 2019. Deci acum 2 ani. Ce a fost cel mai greu în toată această perioadă, legat de album?

Flaming Skies: ”A fost foarte greu în primăvara anului 2020, când pandemia ne-a lovit pe toți. Primele nostre piese au fost primite foarte bine și planificasem o serie de concerte în țară cu mai multe trupe. Toate concertele programate au fost, însă, anulate și o lungă perioadă nu am avut voie să mergem la repetiții. Efectiv ne-am simțit încătușați. Tot entuziasmul nostru s-a transformat într-o mare dezamăgire. Din această dezamăgire s-a născut Locked Up, din închisoarea în care am fost obligați să trăim. Cumva, am reușit să rămânem uniți ca și trupă, am reluat lucrul la piese noi și, în primăvara anului 2021, am hotărât să lansăm un album.”

Cristian Matei ”Mumu”: Cum v-ați descurcat cu costurile legate de album? Am văzut că înregistrările au fost realizate în studio-ul Brothers of Rock și în studio-ul de înregistrări al lui Cătălin Roman. Iar pentru partea de Mix/Master, ați colaborat cu Marius Costache (Studio 148). Cine v-a ajutat din punct de vedere financiar?

Flaming Skies: ”Am avut și avem noroc de părinți care ne înțeleg și ne susțin. Nu a fost deloc ieftin și numai cine a scos vreodată un album poate înțelege. Nu am avut parte de niciun ajutor financiar, singurii care au suportat costurile au fost părinții. Însă, chiar dacă nu am avut sponsori, am avut norocul ca toți cei cu care am colaborat la realizarea albumului să ne înțeleagă și să ne susțină în măsura posibilităților. Și vorbim aici în primul rând de producția muzicală, de Marius Costache, fără sprijinul căruia nu am fi ajuns niciodată aici. Cătălin Roman a fost mereu alături de noi iar când i-am cerut ajutorul nu a ezitat să ni-l ofere. La Brothers of Rock este “casa” noastră, iar Adi Nastasă ne-a susținut în tot acest proiect cu tot ce a putut. Pe partea de artwork și design am avut norocul să o cunoaștem pe Alexandra Racovițeanu, iar Victor Popa de la Digital Advertising a fost foarte săritor atunci când a venit vorba de albumele fizice. Nu în ultimul rând, Irinel Urian de la Creative Neightbours ne-a ajutat pe partea de merch”.

Cristian Matei ”Mumu”: Care este feedback-ul legat de ”Empire of Glass”? Ce comentarii ați primit până acum de la cei care l-au ascultat? Sincer :)

Flaming Skies: ”Albumul a fost primit foarte bine de public. Ne-am bucurat enorm că am avut ocazia să cântăm live la Sibiu în cadrul festivalului “Pune mâna pe chitară” la doar două zile după lansarea albumului, iar reacția publicului care ne-a văzut prima dată live a fost una pe măsură. Răzvan Patachi a publicat un articol despre album pe pagina sa, CriticEyes și am fost încântați să vedem că a fost un review mai mult decât pozitiv. Am avut o bucurie imensă în urmă cu câteva zile când Valentino Arteaga, tobosarul trupei Of Mice & Men a prezentat albumul nostru în cadrul emisiunii sale și a avut numai cuvinte de laudă la adresa noastră.

Comentarii negative nu am avut până acum, cu excepția unor mici discuții legate de “rentabilitatea” lansării unui album în zilele noastre. Din punctul nostru de vedere, să poți lucra în echipă pentru un album, să supraviețuiești ca și trupă după multele încercări din timpul producției, să pui cap la cap ideile tuturor membrilor până la produsul finit, este cea mai mare realizare și chiar nu mai contează câte albume vinzi. Și toate astea, în condițiile în care nu am beneficiat de serviciile unei case de producție. Multă lume ne-a întrebat cum de am avut curajul să scoatem un album și în format fizic. Satisfacția de a avea în mână un album fizic, cu CD, cu un booklet la care s-a lucrat mult, plăcerea de a desigila și deschide cu grijă carcasa este una imensă”.

Cristian Matei ”Mumu”: Despre ce cântați în ”Empire of glass”? Care este mesajul acestui album?

Flaming Skies: ”Încă de la primele piese am încercat să surprindem, din perspectiva noastră, situația tragică a societății în care trăim, în care nonvalorile sunt valori, în care constrângerile fără justificare sunt peste tot și în care, uneori, totul pare lipsit de speranță. Prin ele am făcut o introspecție, în care constați, aproape resemnat, că totul se sfârșește și nu poți decât să asiști la o autopsie (Autopsy), iar umbrele trecutului devin copleșitoare (Shadows). Apoi, speranța revine, iar Enlight este, din punctul nostru de vedere, o piesă care reușește să mobilizeze și tot ce trebuie să faci este să îți descătușezi mintea, singura care a rămas neatinsă de putreziciunea din jur.

Battleground deschide seria unor piese care te îndeamnă să lupți, să nu cedezi, să nu te lași călcat în picioare, să devii propriul tău erou (Hero). Întreg albumul este construit în jurul ideii de luptă, atât cu sinele cât și cu societatea coruptă, într-un imperiu de sticlă (Empire of Glass) în care libertatea devine un lux, în care se încearcă manipularea fiecărei manifestări a sinelui. Iar acest imperiu poate fi învins, poate fi spart, prin lupta fiecăruia dintre noi. Mesajul albumului este simplu și dă titlul ultimei piese: Defy!”

Cristian Matei ”Mumu”: Ca ”sound”, voi mergeți în zona de metalcore (și chiar mai mult de atât), iar eu când aud de metalcore în România mă gândesc inevitabil la Goodbye to Gravity. A avut vreo influență asupra voastră această formație? Reprezintă ceva pentru voi acest nume?

Flaming Skies: ”Goodbye to Gravity a avut un rol determinant în înființarea trupei noastre. Ne-au modelat mult din punct de vedere muzical și vrem ca lumea să nu uite de ei,”no matter what". De aceea am cântat live si un cover după piesa "Between the Tides" ori de câte ori am avut ocazia, încercând să le aducem un omagiu. Muzica lor ne-a inspirat sa devenim din ce in ce mai buni si să arătam lumii faptul că orice se poate face cu muncă și devotament, indiferent cât de multe obstacole întâlnești în cale. Să nu uităm:"The day we give in is the day we die"!”

Cristian Matei ”Mumu”: Nu este greu să cânți metal la 17-18 ani și să te ții și de școală? Nu știu cum vă descurcați cu repetițiile, examenele … concertele..

Flaming Skies: ”Școala merge bine :) și noi la fel. Simplu nu este, însă pasiunea pentru muzică ne face să găsim soluții. Reușim să le îmbinăm pe toate, chiar dacă, uneori, părinților li se pare că balanța se înclină prea mult spre muzică. Având în vedere că nu avem propria sală de repetiții, nu putem repeta chiar când vrem noi, însă Adi Nastasă, managerul Brothers of Rock, a reușit mereu să găsească soluții în funcție de programul nostru legat de școală, pregătiri și sport. Să cântăm metal și să fim liceeni ne face să ne simțim extraordinar, mai ales că suntem toți elevii celui mai bun colegiu din Bacău, categorisit ca fiind de rockeri. Să cântăm live nu a fost niciodată un efort prea mare iar concertele ne-au adus mereu o satisfacție imensă, fiindcă nimic nu se compară cu energia transmisă de public.”

Cristian Matei ”Mumu”: Cum ați ajuns să cântați metal? De la ce vârstă v-ați apucat de muzică?

Flaming Skies: ”Am început să cântăm pe la 13-14 ani și am “crescut” în cadrul Asociației Brothers of Rock din Bacău și, înainte de ne apuca de metal, am cântat în alte trupe rock, însă mai soft. În vara lui 2019, Bogdan a hotărât că vrea să treacă la altceva și i-a venit ideea acestei trupe. A discutat cu Matei, după care Rareș și Raluca au întregit echipa. Ne amintim și acum că prima piesă cantată împreună a fost The Duke de la Lamb of God și ne-a ieșit imediat. Ne-am regăsit mereu în acest gen, mai heavy, mai ales că ne-a adus mereu provocări din punct de vedere muzical și ne-a împins pe fiecare să devenim tot mai buni la ceea ce facem. După ce ne-am ”legat” ca trupă cu două coveruri, am hotărât că ne vom concentra pe compus, fiecare având idei care au condus la Empire of Glass.”

Cristian Matei ”Mumu”: Ce urmează după ”Empire of glass”? Videoclipuri, concerte...Sau poate începeți să lucrați la un album nou, nu știu.

Flaming Skies: ”Din cauza pandemiei nu am reușit să facem o lansare ca la carte, însă am putut prezenta o parte din piesele noastre la Sibiu în cadrul festivalului “Pune mâna pe chitară”. La cum se prezintă situația, până în primăvară nu se vor mai putea organiza concerte. Poate reușim să facem ceva online, însă nu e același lucru. Avem în plan și realizarea unor videoclipuri și încercăm să construim o echipă în acest sens. Deja lucrăm la piese noi și sperăm să surprindem plăcut publicul.”

Cristian Matei ”Mumu”: Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne vedem la concerte.

Flaming Skies: ”Noi vă mulțumim! Abia așteptăm să fim din nou pe scenă!”.

