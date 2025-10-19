A murit Sam Rivers, basistul trupei Limp Bizkit. Artistul avea 48 de ani

19-10-2025 | 07:07
sam rivers
Getty

Basistul trupei Limp Bizkit, Sam Rivers, a murit. El avea 48 de ani. Cauza morţii sale nu a fost dezvăluită.

autor
Stirileprotv

„Astăzi ne-am pierdut fratele. Colegul nostru de trupă. Bătaia inimii noastre”, a scris trupa pe Instagram, alături de o fotografie cu Rivers cântând pe scenă.

„Sam Rivers nu era doar basistul nostru — era pur şi simplu magic. Era pulsul din spatele fiecărei melodii, calmul din haos, sufletul din sunet”, a continuat trupa. „De la prima notă pe care am cântat-o împreună, Sam a adus o lumină şi un ritm care nu pot fi înlocuite. Talentul său era natural, prezenţa sa de neuitat, inima sa enormă.”

„Am împărtăşit atât de multe momente – momente nebune, momente liniştite, momente frumoase – şi fiecare dintre ele a însemnat mai mult pentru că Sam era acolo”, au continuat membrii Limp Bizkit. „Era un om unic în viaţă. O adevărată legendă printre legende. Şi spiritul său va trăi veşnic în fiecare ritm, pe fiecare scenă, în fiecare amintire.”

„Te iubim, Sam. Te vom purta mereu în inimile noastre. Odihneşte-te în pace, frate. Muzica ta nu va înceta niciodată”, se încheie postarea, semnată de vocalistul trupei, Fred Durst, bateristul John Otto, chitaristul Wes Borland şi DJ-ul Lethal.

Într-un comentariu sub postare, Lethal a intervenit pentru a le cere fanilor să respecte intimitatea familiei lui Rivers.

„Oferiţi-i lui Sam florile şi ascultaţi basul lui Sam Rivers toată ziua!”, a scris DJ-ul. „Suntem şocaţi. Odihneşte-te în pace, frate! Vei trăi mai departe prin muzica ta şi prin vieţile pe care le-ai salvat cu muzica ta, activitatea caritabilă şi prietenii. Suntem îndureraţi. Bucuraţi-vă de fiecare milisecundă din viaţă. Nu este garantată”.

Rivers a fost membru fondator al trupei Limp Bizkit, după ce s-a împrietenit cu Durst în timp ce lucra într-un magazin. Cei doi au cântat împreună în trupa Malachi Sage înainte de a forma trupa în 1994.

Limp Bizkit, cunoscută pentru piese precum „Behind Blue Eyes” şi „Take a Look Around”, a devenit una dintre cele mai influente formaţii de la sfârşitul anilor 1990 şi începutul anilor 2000, potrivit News.ro.

De trei ori nominalizată la premiile Grammy, cu cinci albume de studio lansate din 1997 până în 2011, vândute în peste 40 milioane de copii, Limp Bizkit a concertat de două ori în România.

Sursa: News.ro

