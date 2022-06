Doliu în muzică. A murit Alec John Such, fostul basist al trupei Bon Jovi

Getty

Alec John Such, membru fondator al legendarei trupe rock americane Bon Jovi, a murit la vârsta de 70 de ani, informează BBC.

Decesul lui Alec John Such a fost anunțat de trupa din SUA, care însă nu a oferit detalii despre cum sau unde a murit artistul.

Fostul basist a cântat alături de Bon Jovi din 1983 până în 1994, perioadă în care trupa a lansat hit-uri celebre precum "You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer" și "Bad Medicine".

"Alec a fost parte integrantă a formării trupei", a scris compozitorul Jon Bon Jovi pe Twitter.

"Ca să fiu sincer, ne-am găsit drumul unul către celălalt prin el...", a adăugat acesta.

Născut în New York, la 14 noiembrie 1951, Such a devenit o figură importantă pe scena muzicală din New Jersey, acolo unde trupa a Bon Jovi a fost fondată.

Inițial, Alec John Such a cântat într-o trupă numită The Message.