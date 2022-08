Darryl Hunt a murit. Basistul trupei The Pogues avea 72 de ani

„Suntem întristaţi dincolo de cuvinte. Darryl al nostru a decedat ieri după-amiază la Londra", au anunţat membrii trupei The Pogues pe contul lor de Twitter.

We are saddened beyond words. Our Darryl passed away yesterday afternoon in London.

Darryl Gatwick Hunt 04/05/1950 - 08/08/2022

‘I know you want to hear me catch my breath

I love you till the end’ pic.twitter.com/9TZWx8eLLc