Familia lui Brendon a transmis într-un comunicat că acesta a murit vineri, „în somn, din cauze naturale”.

„Cei mai mulţi oameni îl cunosc pe Nicky pentru munca sa ca actor şi pentru personajele cărora le-a dat viaţă de-a lungul anilor. În ultimii ani, Nicky şi-a descoperit pasiunea pentru pictură şi artă. Nicky iubea să-şi împărtăşească talentul plin de entuziasm cu familia, prietenii şi fanii săi”, a declarat familia.

„Era pasionat, sensibil şi mereu motivat să creeze. Cei care l-au cunoscut cu adevărat au înţeles că arta lui era una dintre cele mai pure reflectări ale personalităţii sale”, a mai transmis famişia actorului.

Brendon a fost un actor constant în „Buffy”, interpretând rolul prietenului vânătoarei de vampiri şi fiind sursa de umor a serialului.

„Dragul meu Nicky, îţi mulţumesc pentru anii de râsete, iubire şi Dodgers”, a scris Alyson Hannigan, care a jucat rolul celei mai bune prietene a lui Xander, Willow Rosenberg, în serialul difuzat în SUA. „Mă voi gândi la tine de fiecare dată când văd un balansoar. Te iubesc. Odihneşte-te în pace”, a mai spus ea.

Brendon a apărut şi în numeroase seriale TV, inclusiv „Criminal Minds”, „Private Practice” şi „Kitchen Confidential” - o adaptare a memoriilor de succes ale lui Anthony Bourdain. De asemenea, a jucat în mai multe filme, printre care „Demon Island” şi „Psycho Beach Party”.

Brendon s-a născut în 1971, în Los Angeles. Actoria l-a ajutat să-şi gestioneze bâlbâiala, a spus el, iar ulterior a devenit purtător de cuvânt pentru Stuttering Foundation of America.

În 2023, Brendon a declarat că fusese diagnosticat cu un defect cardiac congenital şi că suferise un infarct. De asemenea, avea sindromul cozii de cal.

„Deşi nu este un secret că Nicholas a avut dificultăţi în trecut, urma tratament şi medicaţie pentru a-şi gestiona diagnosticul şi era optimist în privinţa viitorului în momentul morţii sale”, a transmis familia, scrie News.ro.