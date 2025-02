A 6-a ediție a festivalului ”Urban Blues Fest” are loc în București: Ben Poole, Stones Free, Chris Rand and the Heavy Echo

comunicat

A 6-a ediţie a Urban Blues Fest, singurul festival dedicat bluesului în București, se va desfăşura în clubul The Pub din București, în zilele de 4, 5 şi 6 aprilie 2025.