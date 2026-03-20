Se spune că, în adolescență, o tornadă a aruncat-o peste un câmp și, când a fost găsită, ochii îi erau plini de nisip și resturi. Familia ei nu-și putea permite un tratament medical complet. Treptat, a orbit. Se spune că ceea ce a pierdut din vedere, a câștigat în altceva.

S-a stabilit în Petrich, un oraș liniștit ascuns la poalele munților Belasica, în sud-vestul Bulgariei. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii au început să vină la ea cu o întrebare simplă, disperată: mai trăiește fiul meu? Se întoarce soțul meu de pe front? Vestea s-a răspândit așa cum se întâmplă în comunitățile mici: în tăcere, cu insistență și cu o convingere absolută.

Acest text este o opinie publicată de Ivan Dramov pe Novinite.

Până în anii 1960, cozile nu mai erau mici. Se întindeau pe zile întregi.

Aici lucrurile devin interesante, deoarece guvernul comunist bulgar, oficial ateu și ostil misticismului, nu a oprit-o. A studiat-o. Institutul de Sugestologie din Sofia a trimis cercetători. Statul a angajat-o, i-a pus la dispoziție secretare și a instituit un sistem oficial pentru gestionarea afluxului de vizitatori.

Academicienii au susținut că rata ei de acuratețe se situa undeva între 70 și 80%, o cifră contestată de oamenii de știință sceptici din acea vreme, care au numit întregul fenomen o „psihoză în masă”. Statul a finanțat cercetarea oricum. Ea a apărut la televiziune. A devenit, în liniște și oficial, o enigmă sancționată de stat.

Oamenii veneau din România, Grecia, Rusia, din toată Europa de Est. Se spune că Leonid Brejnev a vizitat-o. Primise mii de scrisori. Și totuși, dacă îl întrebi pe Ivan Dramov de la Fundația Baba Vanga (organizația pe care ea însăși a prezidat-o înainte de moartea sa în 1996) ce le spunea de fapt oamenilor, răspunsul este surprinzător de obișnuit. Le spunea la ce doctor să meargă. Le spunea ce probleme de sănătate aveau. Vorbea despre destinuri personale, probleme familiale, lucruri care contau pentru persoana care stătea în fața ei. Nu despre războaie mondiale. Nu despre invazii extraterestre.

Vanga a ajutat oamenii, nu a prezis cataclisme

„Ea se ocupa în principal de problemele de sănătate ale oamenilor, nu de cataclismele care urmau să aibă loc în lume”, a spus Dramov.

Dar iată care este adevărul despre memorie, mai ales despre memoria colectivă învăluită în decenii de dor și nostalgie. Pentru generația care a trăit în Bulgaria comunistă, Vanga nu este o figură istorică. Ea este personală. Ea este femeia care i-a spus unei bunici că nodulul nu era nimic îngrijorător, sau care a avertizat un unchi să nu accepte o anumită slujbă, sau care a descris chipul unei rude decedate cu o precizie tulburătoare. Adevărate sau înfrumusețate de-a lungul timpului, aceste povești sunt transmise cu greutatea experienței trăite. În acest sens, ea rămâne complet reală.

Și a fost reală. Nu există nicio dispută serioasă cu privire la faptul că Vangeliya Gushterova a existat, că sute de mii de oameni au vizitat-o și că mulți dintre ei au plecat crezând că s-a întâmplat ceva cu adevărat inexplicabil. Ceea ce este disputat cu înverșunare de cercetătorii bulgari, jurnaliști și chiar de fundația care îi poartă numele este aproape tot ceea ce se spune astăzi despre ea online.

În timpul vieții sale nu s-au făcut înregistrări. Nu a lăsat în urmă niciun fel de profeții scrise. Această tăcere a devenit o invitație deschisă. Un scriitor rus pe nume Valentin Sidorov a susținut că a vizitat-o în anii 1970 și a publicat relatări despre întâlniri în care Vanga ar fi prezis dominația viitoare a Rusiei asupra Occidentului. Nu există transcrieri. Nici înregistrări. Doar cuvântul său, care a devenit un model pentru o întreagă industrie a profețiilor inventate.

Astăzi, predicții false ale Vangei circulă pe TikTok, în tabloidele britanice, în mass-media de stat albaneză și, desigur în mass-media bulgară; așa își fac banii tabloidele din țară.

Fiecare nouă criză geopolitică – un război, o pandemie, un dezastru natural – vine, desigur, însoțită de un citat al Vangei pe care nimeni nu o poate urmări până la o sursă reală.

Cercetătorii de la Universitatea din Texas au documentat în 2024 cât de adânc a fost înrădăcinat numele ei în cultura politică rusă, fiind folosit pentru a consolida narațiunile despre măreția națională și sentimentul antioccidental.

Ea nu a prezis nimic din toate acestea. Probabil că nu a spus nimic din toate acestea.

Ceea ce a făcut ea a fost să stea într-o casă din Petrich și să asculte oamenii care nu aveau la cine altcineva să apeleze. În lumea cenușie și închisă a Bulgariei comuniste, unde răspunsurile oficiale erau prestabilite, iar durerea personală avea puține căi de exprimare, acest lucru a contat enorm. La prima vedere, cozile erau legate de profeții. În realitate, erau legate de nevoie – nevoia de a înțelege.

Baba Vanga a murit pe 11 august 1996, se pare că exact la data pe care o prezisese de mult pentru ea însăși. Casa ei este acum un muzeu. Cozile au dispărut. Miturile, însă, devin tot mai lungi.