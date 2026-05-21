El a adăugat că a da oameni afară nu înseamnă reformă, iar punerea în transparență publică a tuturor imobilelor RAPPS nu reprezintă reformă, ci doar măsuri de imagine.

"Daţi-mi voie să spun că eu, până acum, în 11 luni nu am văzut vreo reformă venită din partea guvernului. Am văzut doar declaraţii sau intenţii despre a face anumite reforme", a spus preşedintele PSD, la Parlament.

"Să dai oamenii afară nu înseamnă că faci reforme. Să pui în transparenţă publică toate imobilele RAPPS, ceea ce eu n-am nimic împotrivă, ca să fiu cât se poate de clar, nu înseamnă reformă. Astea sunt lucruri de imagine", a adăugat el.

"De aceea şi spuneam în urmă cu câteva zile că l-aş îndemna să iasă din campania electorală pentru alegerile prezidenţiale pe Ilie Bolojan. Mai sunt patru ani până atunci", a mai declarat Sorin Grindeanu.

Cum s-au lăudat miniștrii PSD cu reformele aplicate

Declarația lui Sorin Grindeanu vine în contextul în care miniștrii PSD s-au lăudat cu reformele aplicate, după ce și-au dat demisia din Guvern.

La scurt timp după acel moment, fostul ministru al Muncii din partea PSD, Florin Manole, a anunţat că, în perioada mandatului său, aproape 8.000 de deţinători de certificate de încadrare în grad de handicap au pierdut beneficiile, după ce controalele şi reevaluările au demonstrat contrariul.

O reformă drastică a venit și din partea fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete care a decis neplata primei zile de concediu medical.

Ulterior, el a revenit asupra acestei măsuri la doar cinci zile de la aplicare și a anunţat că va introduce excepţii pentru protejarea pacienţilor vulnerabili.

Pe de altă parte, Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură cu 281 de voturi „pentru”.