Baba Vanga este în zilele noastre un mit global al internetului, confiscat îndeobște de propaganda Kremlinului, care inventează cu regularitate ”profeții” menite să-i argumenteze teoriile conspirației și narațiunile geopolitice, potrivit unei analize publicate de The Guardian și completate de Novinite.

”Întreabă orice bulgar mai în vârstă despre Baba Vanga și ține-te bine. Nu vei primi un rezumat de pe Wikipedia. Vei primi o poveste. Povestea lor, sau a mamei lor, sau a verișoarei vecinului lor, care a călătorit 4 ore cu un autobuz hârbuit din era comunistă pentru a ajunge într-un orășel numit Petrich, a așteptat la coadă 2 zile și s-a întors acasă cu ceva ce nu a putut explica exact. Asta era cu adevărat Baba Vanga, înainte ca internetul să o transforme într-o mașină de clickbait”, explică publicația bulgărească.

Azi, aproape toate așa-zisele predicții atribuite Babei Vanga sunt invenții pure și, chiar dacă mitul clarvăzătoarei din Bulgaria este perpetuat de la tabloidele britanice până la presa de stat albaneză, cei care s-au dovedit pur și simplu fascinați de acest personaj rămân rușii, arată ziarul englez.

Există sute de ”experți” ruși în Baba Vanga, s-au scris cărți și s-au realizat filme TV despre bulgăroaică. Bătrâna nevăzătoare a devenit o parte atât de puternic integrată în cultura rusă, încât a apărut până și un cuvânt după ea.

Cercetătorii autentici (nu ”experții” ruși - n.red.) explică însă că multe dintre predicțiile clarvăzătoarei din Bulgaria nu au fost niciodată înregistrate; cu toate acestea, numele ei susține și azi teoriile conspirației și narațiunile geopolitice ale Kremlinului.

Au apărut, inevitabil, și ”predicțiile” Babei Vanga despre războiul din Iran

În multe colțuri ale internetului, mistica bulgăroaică Baba Vanga a căpătat proporții mitice. Rețelele de socializare și tabloidele din întreaga lume îi atribuie orice, de la meritul de a fi prezis atacurile teroriste din 11 septembrie, până la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina.

Previzibil, săptămâna trecută, unele titluri au mers mai departe, întrebând: „A prevăzut Baba Vanga războiul Israel-Iran, interferența SUA, rachetele și închiderea spațiului aerian?”.

Un articol anterior a reflectat asupra „predicțiilor sale pentru 2026”, care se presupune că includeau începutul celui de-al treilea război mondial și primul contact al omenirii cu extratereștrii.

Astfel de afirmații atrag click-uri, dar un cor de voci din Bulgaria și din afara ei a avertizat că multe dintre profețiile atribuite Babei Vanga nu au fost niciodată rostite de ea. În schimb, spun ei, așa-numita „Nostradamus din Balcani” a devenit un avatar puternic, folosit pentru orice, de la clickbait de senzațional până la promovarea narațiunilor pro-ruse.

”Este absurd”, a spus Ivan Dramov de la Fundația Baba Vanga, cu sediul în Bulgaria, în timp ce enumera afirmații false – amplificate pe TikTok, YouTube și publicații care variază de la tabloide britanice la mass-media de stat albaneză – cu viziunile Babei Vanga despre catastrofe nucleare sau războaie mondiale.

”S-au spus minciuni absolute despre această femeie sfântă”, a spus Dramov, a cărui organizație a fost lansată de adepții lui Vanga și a fost prezidată chiar de Baba Vanga în anii dinaintea morții sale. „Vanga s-a ocupat în principal de problemele de sănătate ale oamenilor, nu de cataclismele viitoare din lume”.

Cunoscută în întreaga lume sub numele de Baba Vanga, Vangeliya Pandeva Gushterova s-a născut în 1911 în ceea ce pe atunci era Imperiul Otoman. În adolescență, se spune că a fost aruncată într-un câmp de o tornadă, ceea ce a dus la pierderea treptată a vederii.

Ea s-a trezit în atenția publicului local în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, deoarece oamenii au început să o viziteze pentru a afla dacă cei dragi se vor întoarce de pe front, a spus Dramov.

În anii 60, românii mergeau în număr mare la Baba Vanga. Rușii au inventat un cuvânt după ea

Prin anii 1960, ea era un fenomen regional, atrăgând mulțimi la Petrich, orașul din sud-vestul Bulgariei unde locuia cu soțul ei. Pe măsură ce reputația ei se răspândea dincolo de granițele naționale, au început să sosească vizitatori din țări precum Rusia, România și Grecia.

Declarațiile lui Vanga erau adesea concentrate asupra vieților celor care veneau să o vadă, precum și asupra rudelor acestora, a spus Dramov. „Le spunea oamenilor la ce medic să meargă, ce măsuri să ia, dar nimic mai mult”.

Steaua ei a început curând să se ridice la nivel internațional, pe măsură ce serialele TV, cărțile și emisiunile de radio au aprofundat viața și profețiile ei.

Printre cei care au îmbrățișat-o cu nerăbdare pe Vanga s-au numărat și rușii, bulgăroaica devenind „unul dintre cele mai notabile mijloace de «adevăr» din imaginația rusă a secolelor XX și XXI”, au remarcat cercetătorii de la Universitatea din Texas, Austin, în 2024.

Mult mai târziu, odată cu apariția rețelelor de socializare, mențiunile despre Vanga s-au înmulțit. Amprenta ei asupra culturii ruse a fost de așa natură încât a inspirat un verb, ”vangovat”, care înseamnă a prezice, precum și o expresie care se traduce aproximativ prin: „De unde să știu, arăt oare ca Baba Vanga pentru tine?”.

Astăzi, numele și presupusele sale profeții sunt frecvent menționate în Rusia, uneori pentru a susține narațiunile politice aliniate cu Kremlinul.

Rezultatul este o combinație cu un impact de amploare: un raport din 2024 privind dezinformarea realizat de organizația media BIRN Albania, care a analizat 36 de publicații albaneze pe parcursul unui an, a descoperit cel puțin 10 articole, majoritatea citând mass-media rusească, în care predicțiile Babei Vanga au fost „adesea folosite de mass-media conspiraționiste și de dezinformare pentru a consolida anumite narațiuni împotriva NATO și a UE”.

Propaganda moscovită a inventat predicții ale Babei Vanga pentru a promova basmul supremației ruse

Îmbrățișarea nerăbdătoare a Babei Vanga de către ruși contrazice faptul că este puțin probabil ca bulgăroaica să fi spus prea multe - cel puțin explicit - despre Rusia, a declarat Viktoria Vitanova-Kerber, doctorandă și asistentă de cercetare la Catedra de Creștinism Global și Teologie Interreligioasă de la Universitatea din Fribourg.

În schimb, multe dintre predicțiile atribuite lui Vanga, de la căderea Uniunii Sovietice până la viziunile unui viitor glorios pentru Rusia, pot fi urmărite până la scriitorul rus Valentin Sidorov, care a susținut că a întâlnit-o pe Baba Vanga în anii 1970.

„Nu există însă înregistrări ale acestor întâlniri, ceea ce i-a permis lui Sidorov o interpretare liberă sau, eventual, chiar o interpretare a ceea ce Baba Vanga a spus sau nu despre Rusia”, a spus Vitanova-Kerber. „Unele dintre scrierile sale de la începutul anilor 1990 sugerează că Baba Vanga a prezis viitorul primat al Rusiei asupra SUA – o narațiune bine primită și în Rusia de astăzi”.

Scrierile lui Sidorov au dat naștere unei noi generații de așa-numiți experți Vanga proeminenți în Rusia, mulți dintre ei câștigând importanță în ultimii 10 ani, chiar dacă au inventat fapte sau au distorsionat resursele istorice limitate pentru a se potrivi propriilor opinii sau interese politice, a spus Vitanova-Kerber.

Acești experți „au exagerat, au completat și au reinterpretat informațiile, încă o dată, până când acestea s-au potrivit narațiunilor dominante ale politicii identitare rusești de astăzi: grandoare națională, antioccidentalism și conservarea «valorilor tradiționale» ale creștinismului ortodox de răsărit, spre deosebire de valorile liberale «putrede» ale «occidentului»”, a spus ea.

Rezultatul a fost un discurs despre Vanga – printre multele care circulă astăzi în Rusia – care se remarcă prin înclinația sa conspirativă, anti-occidentală și caută să justifice evenimente precum invazia Ucrainei de către Rusia. „Această prezentare vagă a faptelor istorice, coroborată cu autoritatea spirituală pe care Baba Vanga o are în Rusia – și nu numai acolo – o face un instrument convenabil de propagandă politică”, a spus Vitanova-Kerber.

Ironia supremă. Baba Vanga nu a prezis niciodată ce i se atribuie pe internet, dar a prezis că i se va folosi numele pentru așa ceva

Opinia a fost împărtășită de cercetătorii de la Universitatea din Texas, Austin, care au remarcat că puterea și atractivitatea lui Vanga nu se limitau la rolul ei de medium pentru morți sau la presupusa ei capacitate de a vedea viitorul. „Constă în faptul că este un medium flexibil, al cărui nume și voce pot fi folosite în diverse scopuri”, au spus ei.

Fluxul aparent nestăvilit de profeții atribuite Babei Vanga este surprinzător, având în vedere că nimeni nu a înregistrat-o pe femeie cât timp a fost în viață, iar bătrâna nu a lăsat nicio înregistrare scrisă în urma sa, declară și Zheni Kostadinova, autoare bulgăroaică ale cărei cărți despre Baba Vanga au fost traduse în mai multe limbi.

„Toată lumea îi pune în gură cuvinte pe care ea nu le-a spus niciodată”, a spus Kostadinova. „Dar pentru că autoritatea ei ca profet este ca cea a lui Nostradamus, există sute de oameni tentați să vorbească în numele ei”.

Într-o carte, Kostadinova a descris profețiile Babei Vanga ca fiind undeva între „adevăr și mit”, menționând că acestea au fost de obicei repovestite și interpretate într-o anumită măsură.

Totuși, mulți păreau dornici să răspândească afirmații false, senzaționale, despre ceea ce spusese Baba Vanga în timpul vieții sale, a spus Kostadinova. „Dacă mă întrebați pe mine, cine nu a profitat de numele Vanga în propriile scopuri? Fiecare propagandă îl folosește pentru a-și transmite propriile sugestii, pe cele care îi plac, pentru a ajunge la mase”.

A existat, într-un fel, și un indiciu asupra viitorului pe care Baba Vanga chiar l-ar fi prezis, a spus Dramov de la Fundația Vanga. În 1989, pe măsură ce regimul comunist din Bulgaria se prăbușea, bătrâna vedea deja cum imaginea și numele ei au început să fie folosite pentru a vinde orice, de la haine la batiste.

Deși Vanga nu a menționat niciodată posibilitatea ca dezinformarea și propaganda să poată fi adăugate pe lista predicțiilor, „în general, ea a afirmat că numele ei va fi folosit în mod abuziv”, a spus Dramov. „A spus de multe ori că oamenii îi vor folosi numele în timpul vieții și după moartea ei”.