În cadrul unui interviu acordat Daily Mail, citat de News.ro, muzicianul în vârstă de 78 de ani a declarat: „America este un loc periculos în acest moment, aşa că trebuie să ţii cont de asta. Este foarte trist, pentru că simt că Queen a crescut în America şi o iubim, dar nu mai este ce a fost odată. Toată lumea se gândeşte de două ori înainte să meargă acolo în acest moment”.

May nu a specificat pericolele concrete cu care s-ar putea confrunta, dar comentariile sale vin într-un moment în care mulţi cetăţeni americani şi vizitatori străini se tem de violenţa agenţilor ICE sau de examinarea convingerilor lor politice, iar ameninţarea provocată de împuşcăturile în masă - 425 de incidente de acest fel în 2025, soldate cu 420 de morţi şi 1.898 de răniţi - rămâne omniprezentă.

Vedeta britanică de muzică dance Piri a invocat „ceea ce se întâmplă în prezent în SUA” ca factor care a determinat-o să anuleze turneul din SUA la începutul acestei săptămâni.

În 2025, pianistul clasic maghiar András Schiff a anulat concertele din SUA, declarând: „Datorită schimbărilor politice recente şi fără precedent din Statele Unite, mă simt obligat din punct de vedere moral să mă retrag din toate angajamentele din SUA”.

Tot în 2025, megastarul portorican Bad Bunny a fost întrebat de revista i-D dacă motivul pentru care nu a programat niciun concert în SUA anul trecut a fost teama de deportarea spectatorilor latino. „Omule, sincer, da”, a răspuns el. „Au fost multe motive pentru care nu am apărut în SUA, şi niciunul dintre ele nu a fost din ură... Dar a existat problema că ICE ar fi putut fi afară. Şi este ceva despre care am discutat şi care ne-a îngrijorat foarte mult”.

Numeroase evenimente care celebrează moştenirea şi cultura latină au fost anulate de când ICE şi-a intensificat activitatea în timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, din cauza temerilor că vor fi ţinta agenţilor anti-imigraţie.

Există îngrijorări care depăşesc evenimentele artistice şi culturale, în special în legătură cu Cupa Mondială din acest an, care se desfăşoară în mare parte în SUA, şi implicaţiile pentru mii de fani care călătoresc din străinătate.

Queen se află în prezent într-o pauză de turnee, după încheierea "Rhapsody", care s-a desfăşurat între 2019 şi 2024, cu Adam Lambert ca solist.

După cum descrie May, trupa are o istorie bogată în Statele Unite. După ce au pătruns în mainstream cu al treilea album, "Sheer Heart Attack", au avut cinci albume consecutive în top 10 în SUA, ajungând pe locul 1 cu albumul "The Game" din 1980, care conţinea două single-uri pe locul 1 în SUA: "Another One Bites the Dust" şi "Crazy Little Thing Called Love", acesta din urmă fiind un omagiu clar adus lui Elvis Presley şi rock'n'roll-ului american.

