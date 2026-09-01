Oamenii sunt totuși încurajați să se înscrie în platformă.

Corespondent Știrile ProTV: „Ca să intre în platformă, pacientul are nevoie, în primul rând, de un cont. Cea mai simplă variantă este de pe telefon. Descarcă aplicația ROeID, dezvoltată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Își fotografiază cartea de identitate, apoi își pozează fața. În acest fel, sistemul verifică dacă persoana care își face contul este chiar cea din buletin. Confirmarea identității durează chiar și 72 de ore. După ce identitatea este confirmată, pacientul intră pe platforma «E-Sănătatea Mea» și se conectează cu acest cont.

Până în acest moment, serviciile E-Sănătatea Mea nu sunt disponibile în RoeID.

Pentru cei care nu se descurcă să își facă singuri contul, există și varianta înregistrării cu ajutorul unui medic înrolat în platformă.

În această platformă, pacienții vor avea acces la mai multe documente medicale, printre care: bilete de trimitere, rețete medicale, scrisori medicale. Tot online vor putea face și programări la medicii și unitățile sanitare care au contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Și medicii vor putea vedea istoricul pacientului, însă doar cu acordul acestuia. Astfel, un medic va putea afla ce consultații sau investigații au fost făcute anterior, chiar dacă pacientul a mers la o altă unitate medicală.

Autoritățile speră astfel să reducă birocrația, dar și numărul investigațiilor făcute de mai multe ori inutil. Platforma «E-Sănătatea Mea» va avea 12 module, în total, însă nu toate sunt funcționale de marți.”