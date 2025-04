(P) Povestea Luana Land Resort: restaurantul din inima Munților Buzăului, unde sufletul își găsește rădăcinile

Pentru că aici, spune el, e inima. Așa s-a născut ”Luana Land Resort”, un restaurant cu suflet, ridicat în inima Munților Buzăului, inspirat din legendele locului și din nevoia de a crea ceva autentic, durabil.

L-am întâlnit pe co-fondatorul acestui proiect ambițios, pentru a vorbi despre cum a luat naștere povestea restaurantului „Luana Land Resort”, situat în localitatea Cislău. L-am rugat pentru început să ne spună câteva lucruri despre el.

Teodor Coman: România este acasă, iar „acasă” este locul unde începe orice vis

Spune-mi câte ceva despre tine. Ce te-a determinat să te întorci tocmai din Londra?

„Am locuit aproximativ patru ani în Londra, unde am studiat, am lucrat și am încercat constant să mă autodepășesc, să învăț de la cei mai buni. Am privit acea perioadă ca pe o investiție în viitorul meu — nu doar profesional, ci și personal. De ce m-am întors? E o întrebare bună… m-am întors pentru că aici îmi este inima. Și cred cu tărie că tot ceea ce construim, dacă vrem să dureze, trebuie să fie făcut din inimă. România este acasă, iar „acasă” este locul unde începe orice vis adevărat!”

Teodor Coman, co-fondator Luana Land Resort

Povestea ”Luana Land Resort” începe în anul 2021, când Teodor Coman a decis să deschidă ”nu doar un loc pentru servit masa” ci o lume în sine, unde tradiția, pasiunea și povestea se împletesc. Magia legendei se regăsește inclusiv pe pereții pictați ai spațiului.

Care este povestea Luana Land? De unde provine numele și când a fost deschis restaurantul?

„Povestea ”Luana Land ” s-a născut dintr-un vis și dintr-o nevoie profundă de a crea un spațiu autentic, cu suflet, într-un colț de lume care merită descoperit. Numele „Luana” provine din legendele Munților Buzăului — se spune că aici ar fi existat un tărâm ascuns, protejat, numit „Țara Luanei”, locul tinereții fără bătrânețe și al vieții veșnice, un spațiu plin de energie, mister și vindecare.

Mi s-a părut o alegere firească, pentru că Luana Land nu este doar un restaurant, ci o lume în sine — un loc unde tradiția întâlnește pasiunea, unde fiecare colț spune o poveste. Am deschis oficial în 2021, după mulți ani de muncă, visuri, emoții și provocări.”

Când intri în restaurant, atenția îți este furată de designul restaurantului, care te poartă într-o altă lume. Teodor Coman ne povestește că nu și-a dorit un spațiu modern și rece, ci unul viu, cu personalitate, în care oamenii să se simtă conectați la ceva mai profund.

Turiștii care se află în zonă, pot încerca „Prânzul bunicului, gătit de bunica” — o aripioară de porc gătită lent la cuptor, servită cu un piure cu afumătură, exact ca pe vremuri. Potrivit lui Teodor, este unul dintre cele mai apreciate preparate.

Există un preparat special, specific zonei?

„Printre cele mai apreciate se află „Prânzul bunicului, gătit de bunica” — o aripioară de porc gătită lent la cuptor, servită cu un piure cu afumătură, exact ca pe vremuri. Este o rețetă inspirată din ce-i gătea bunica bunicului meu, iar eu gustam cu poftă când eram copil. E un preparat cu suflet, care trezește amintiri și aduce oamenii înapoi.

Mulți oaspeți se întorc special pentru acest fel de mâncare, dar la mare căutare rămân și clasicele: ciorba de burtă, coastele, carnea la garnită și alte bunătăți tradiționale. Iar tot acest gust autentic nu ar fi posibil fără chef-ul nostru bucătar „in house”, care pune pasiune și pricepere în fiecare farfurie.”

Pe lângă meniul său autentic, ”Luana Land Resort” oferă servicii complete pentru evenimente private, de la botezuri și aniversări, până la nunți, într-un spațiu elegant ce poate găzdui până la 600 de persoane. Mai mult, în curând, turiștii vor putea rămâne peste noapte în camerele pentru cazare.

Pe lângă preparate, ce servicii oferă Luana Land?

„Luana Land nu este doar un restaurant, ci un loc în care se scriu amintiri. Pe lângă preparatele din meniu, oferim servicii pentru evenimente private, iar în ultimii ani din ce în ce mai mulți oameni aleg să își celebreze cele mai importante momente aici. Organizăm petreceri private, botezuri, aniversări și chiar nunți — spațiul nostru poate găzdui până la 600 de persoane, iar sala de evenimente este gândită astfel încât să ofere confort, eleganță și o atmosferă unică. Punem accent pe fiecare detaliu — de la meniu personalizat, până la decor, aranjamente florale și suport logistic, astfel încât totul să iasă exact așa cum și-au imaginat mirii sau sărbătoriții. Și pentru că ne dorim să le oferim o experiență completă, lucrăm deja la amenajarea camerelor pentru cazare, astfel încât în curând să putem oferi și posibilitatea de a rămâne peste noapte, fără griji.”

Pe lângă preparatele autentice, cei care ajung în zonă se pot bucura de peisaje naturale și pot vizita o mulțime de atracții.

Co-fondatorul ”Luana Land Resort”: Într-o lume în care mulți aleg să plece, noi am ales să rămânem

Crezi că acest proiect ajută localitatea?

„Cred cu tărie că da. Luana Land nu este doar un proiect personal, ci o investiție în comunitate și în potențialul zonei. Într-o lume în care mulți aleg să plece, noi am ales să rămânem și să construim aici, acasă. Prin tot ce facem — de la angajarea oamenilor din zonă, la colaborarea cu producători locali, promovarea tradițiilor și atragerea turiștilor — încercăm să contribuim la dezvoltarea durabilă a locului.”

Care sunt planurile tale de viitor? Intenționezi să extinzi brandul sau să deschizi un alt restaurant?

„Luana Land este un proiect de suflet și, pentru moment, toată energia mea este concentrată aici. Îmi doresc să-l dezvolt cât mai frumos, să-l transform într-un reper în zonă și un loc unde oamenii revin cu drag, de fiecare dată. Pe viitor, nu exclud extinderea brandului — poate sub o altă formă, în alt loc, dar tot cu aceeași esență: autenticitate, emoție și respect pentru tradiție. Până atunci, visul meu este să fac din Luana Land un simbol al zonei, un spațiu care aduce bucurie, unește oameni și inspiră. Iar dacă acest lucru se întâmplă deja, înseamnă că sunt pe drumul cel bun.”

