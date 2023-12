(P) Pactul cu aplicațiile de loialitate ale magazinelor: merită?

Cei care s-au înscris deja într-un asemenea program de loialitate de multe ori sunt și cei mai mari promotori ai acestora, care încep să ne convingă acasă sau la serviciu de cât de bune sunt reducerile, ofertele speciale, cadourile, tombolele, concursurile, surprizele, taloanele, cupoanele... și lista ar putea continua.

Poate că ți-ai pus deja întrebarea dacă singurul motiv pentru care magazinele fac această investiție este pentru ca tu să le devii loial. Se știe că nimic în viață nu este gratuit, așa că hai să vedem împreună toate motivele pentru care companiile mari sunt atât de interesate să te înscrii cu datele tale personale în lista lor de clienți loiali.

Omniprezența aplicațiilor de fidelizare ale magazinelor

Marile lanțuri de supermarketuri sau hipermarketuri creează aplicații de fidelitate din mai multe motive. Am verificat pe siteul specializat Catalomat cataloage ale marilor lanțuri din toate domeniile și am putut observa că nu doar magazinele de tip supermarket, dar și numeroase farmacii, magazine de bricolaj, de electronice, de haine etc. au propriile aplicații bine puse la punct. De fapt, sincer vorbind, era greu să nu găsim un mare lanț de magazine care să NU aibă deja o aplicație de loialitate.

Iar motivele depășesc dorința magazinelor de a câștiga loialitatea clienților. Mai jos îți prezentăm lista tuturor beneficiilor pe termen lung pe care magazinele le au când tu le descarci aplicația și o folosești de fiecare dată. De asemenea, îți punem câteva întrebări pentru a te lămuri singur dacă beneficiul magazinului este în favoarea sau defavoarea ta.

Colectarea și utilizarea datelor tale personale

Prin aceste aplicații, care pot fi descărcate din marile magazine de aplicații, comercianții colectează date despre obiceiurile de cumpărare ale clienților. Acesta este un mare avantaj pentru magazin, însă poate fi problematic pentru client din mai multe motive. În primul rând, confidențialitatea datelor ar putea fi pusă în pericol din neatenția magazinului, ceea ce ridică preocupări legate de securitatea informațiilor personale. În al doilea rând, colectarea excesivă de date poate fi percepută ca fiind intruzivă și poate duce la reticența clienților de a utiliza aplicația.

Așa că prima întrebare, și cea mai importantă, pe care ar trebui să ți-o pui este: merită să ofer datele mele personale unei entități comerciale doar pentru a beneficia de reduceri și oferte mai bune? Înainte să răspunzi automat „da” sau „nu”, hai să vedem mai departe și care sunt beneficiile tale exacte, deoarece acestea depășesc simplele economii financiare.

După cum poate că ai observat deja, datele tale sunt folosite pentru a face marketing personalizat. Adică, magazinele pot trimite oferte personalizate și promoții care sunt relevante pentru fiecare client. Acesta este în mod clar un avantaj pentru magazin, dar și pentru client, deoarece acesta va primi oferte relevante, ceea ce îi poate economisi timp. Este adevărat că clienții s-ar putea să cumpere mai mult, dar măcar vor fi mai bine informați și vor simți că promoțiile sunt adaptate nevoilor lor.

Creșterea fidelității și servicii mai bine adaptate clienților

Prin recompense și oferte exclusive, clienții sunt încurajați să rămână fideli mărcii. Este un beneficiu indubitabil pentru magazin, dar și pentru client, deoarece acesta primește recompense tangibile pentru fidelitatea sa, cum ar fi reduceri sau produse gratuite, ceea ce poate îmbunătăți percepția generală asupra mărcii. De asemenea, aplicațiile permit supermarketurilor să comunice direct și rapid cu clienții lor. Beneficiul pentru magazin este că poate obține feedback mai rapid și eficient, dar și pentru client, deoarece acesta primește informații actualizate și poate comunica ușor nelămuririle sau sugestiile sale. Ai folosit vreodată aplicația în acest scop sau te-ai gândit să o folosești pentru asta? Este și o modalitate bună pentru a testa cât de receptiv cu adevărat este magazinul la dorințele tale.

Un alt avantaj mai puțin evident este eficiența operațională mai bună a magazinului. Funcții care simplifică procesul de cumpărături contribuie la o experiență de cumpărături mai plăcută și eficientă. Acest beneficiu pentru magazin în termeni de eficiență, este aplicabil și pentru client, deoarece economisește timp și efort, făcând cumpărăturile mai convenabile și mai rapide.

Strategie de marketing mai eficientă și avantaj competitiv

Ultimele beneficii pentru magazin au un efect relativ neutru asupra clienților. Datele colectate de la clienți ajută la înțelegerea poziționării pe piață a concurenței. În plus, marketingul prin aplicații este adesea mai eficient din punct de vedere al costurilor decât metodele tradiționale. Cu alte cuvinte, magazinele nu mai trebuie să cheltuiască atât de mulți bani pe publicitate având în vedere că pot comunica cu clienții lor direct prin propriul canal. Acesta este un beneficiu pentru magazin, dar pentru client este maxim un beneficiu indirect, asta în cazul în care magazinul transferă economiile realizate din marketing către clienți sub formă de prețuri mai mici sau oferte mai atractive. Ești sigur că se întâmplă asta? Există o modalitate simplă să verifici dacă într-adevăr prețurile din aplicație sunt mai mici verificând informațiile prin intermediul Monitorului Prețurilor, o aplicația a Consiliului Concurenței.

În concluzie, aplicațiile de fidelitate sunt un instrument puternic pentru magazinele moderne în încercarea de a se adapta și a răspunde mai bine nevoilor și preferințelor clienților lor. Dar, în același timp, sunt și o modalitate prin care clienților li se propune un pact: datele tale personale, care pe noi ne ajută să creștem profiturile, în schimbul unor oferte mai bune. Cât timp acest pact nu este obligatoriu să fie acceptat, iar clienții au dreptul să fie cumpărători relativ anonimi – probabil că este ok. În final, nimeni nu ne obligă să devenim clienți fideli.

Sursa: Etichete: , Dată publicare: 28-12-2023 11:49



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.