(P) Cum alegi un costum de baie care să te facă să te simți bine în acest sezon

20-08-2025 | 11:07
Cuvântul costum de baie poate trezi tot felul de sentimente. Pentru unii, înseamnă zile de plajă, relaxare la piscină și soare.

Pentru alții, poate aduce puțină anxietate. Această piesă vestimentară poate avea un impact mare asupra felului în care ne percepem. Vestea bună este că este posibil să găsești un costum de baie în care să te simți bine.

Începe prin a-ți înțelege nevoile când vine vorba despre un costum de baie

Înainte să probezi nenumărate modele de costume de baie, fă o pauză și gândește-te la ce îți dorești cu adevărat. Pleci într-o vacanță la mare în care vrei doar să te relaxezi? Plănuiești să înoți mult sau să joci volei pe plajă? Îți dorești ceva care să acopere mai mult sau mai puțin din corp?

Unele persoane caută susținere, altele vor ceva mai stilat. Unele își doresc să își pună corpul în evidență, altele preferă să fie mai discrete. Totul este influențat de ceea ce îți dorești tu. Cel mai bun costum de baie pentru tine este cel care se potrivește nevoilor tale și care te face să te simți ca cea mai bună versiune a ta.

Forma corectă este cheia unui costum de baie potrivit

Potrivirea este cel mai important lucru când vine vorba de un costum de baie, chiar daca il cumperi de pe emag online sau dintr-un magazin fizic. Dacă ceva te strânge, se ridică sau alunecă, nu te vei bucura de el. Un costum de baie care ți se potrivește bine se simte aproape ca și cum nu ai purta nimic.

(P) Adidasii Nike – un reper în cultura sportivă și urbană

Nu te teme să încerci mărimi diferite. Mărimile pot varia foarte mult între diferite modele sau branduri. Nu contează numărul sau litera de pe etichetă. Contează doar cum se așază pe corpul tău.

Cunoaște-ți corpul

Toți avem părți ale corpului pe care le iubim și altele pe care le preferăm mai acoperite. Unele persoane adoră să își arate umerii sau picioarele. Altele preferă o acoperire mai mare în zona abdomenului sau a bustului. Dacă știi ce te face să te simți confortabil, procesul de cumpărare devine mai simplu.

Nu este nevoie să te forțezi să porți ceva ce te face să te simți nesigură doar pentru că este la modă. În același timp, nu te teme să încerci ceva nou. S-ar putea să fii surprinsă de cum te simți într-un stil pe care nu l-ai luat în calcul până acum. Secretul este să probezi cu curiozitate, nu cu judecată.

Un costum de baie întreg sau din două piese

Aceasta este adesea prima mare alegere. Costumele întregi oferă mai multă acoperire și pot părea mai sigure. Sunt grozave dacă vrei puțină protecție solară în plus sau dacă plănuiești să fii activă în apă. Pe de altă parte, costumele din două piese pot fi mai flexibile și poți combina elementele pentru a crea modele diferite.

Culoare și stil

Unii oameni sunt atrași de culori puternice sau imprimeuri. Alții preferă nuanțele neutre sau clasicele costume negre. Cea mai bună culoare este cea care ți se potrivește ție. La fel și în ceea ce privește stilul. Unele costume au decupaje, altele volane sau materiale texturate. Unele sunt simple și elegante.

Încearcă să nu te gândești prea mult la ce este în trend acum. Tendințele vin și pleacă. Concentrează-te pe ce îți place ție. Un costum de baie ar trebui să reflecte stilul tău personal, la fel ca orice altă piesă de îmbrăcăminte.

Cumpărăturile pentru costum de baie pot fi o experiență emoțională

Cumpărăturile pentru un costum de baie pot scoate la suprafață multe emoții. Este absolut normal să te simți nesigură sau chiar frustrată în acest proces. Corpurile noastre sunt toate diferite și se schimbă în timp. Ce a mers anul trecut s-ar putea să nu mai funcționeze acum.

Dacă un costum nu se potrivește, problema nu este la corpul tău. Este pur și simplu costumul care nu este potrivit pentru tine. Continuă până găsești unul care te face să te simți bine.

Cum te simți contează mai mult decât cum arăți

Un costum de baie nu este despre a impresiona pe cineva. Este despre a te simți tu bine, relaxată și liberă să te bucuri de moment. Fie că stai pe un prosop cu o carte, te joci în valuri sau bei ceva rece lângă piscină, ceea ce contează este cum te simți.

Sezonul costumelor de baie ar trebui să fie ceva ce aștepți cu bucurie, nu cu stres. Este în regulă dacă ai nevoie de timp ca să găsești costumul potrivit. Ai voie să încerci mai multe, să te răzgândești și să îți asculți instinctul. Meriți să te simți bine, exact așa cum ești, în acest sezon și în oricare altul.

Așadar, indiferent dacă mergi la mare, la piscină sau doar vrei să te bronzezi puțin în curte, lasă costumul de baie să fie un instrument de bucurie, nu de presiune. Alege-l pe cel care te face să te simți tu bine.

