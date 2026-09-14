Ministrul a răspuns jurnaliştilor că procedurile pentru concursurile de directori şi directori adjuncţi au fost întârziate, iar una dintre primele sale preocupări după preluarea mandatului de interimar la Educaţie a fost clarificarea documentelor necesare organizării acestora.

"Am dorit să văd care este situaţia documentelor legate de aceste concursuri, pentru că erau foarte mult întârziate. A trebuit să dăm mai întâi un document legat de profilul managerului de unitate şcolară, după care metodologia s-a aprobat, am aprobat şi calendarul de concurs şi el se află în desfăşurare", a declarat Dimian.

Potrivit acestuia, ocuparea funcţiilor prin concurs ar trebui să ofere directorilor timpul şi stabilitatea necesare pentru a pune în aplicare un proiect de management.

"Este foarte important ca directorii de şcoală să aibă stabilitate, să existe predictibilitate, să aibă un plan pe care să ştie că au timpul în faţă pentru a-l pune în aplicare şi să nu mai fie numiţi 'din pix' şi cu eventuale influenţe sau intervenţii, ci pur şi simplu câştigând un concurs pe merit", a declarat ministrul Educaţei.

După concursurile pentru directorii şi directorii adjuncţi din unităţile de învăţământ preuniversitar, Ministerul Educaţiei pregăteşte şi procedurile pentru ocuparea funcţiilor de inspector.

Ministrul interimar a precizat că metodologia pentru concursurile inspectorilor a fost deja pregătită.

În total, susţine acesta, la nivel naţional urmează să fie organizate concursuri pentru aproximativ 8.000 de posturi din învăţământ.

"Cum ne desfăşurăm concursurile pentru aproximativ 8.000 de posturi în învăţământ. Sper că, repet, se vor pregăti colegii noştri, va exista un test care va face o anumită diferenţă. Nu-l vor trece toţi, din ce am văzut din experienţa anterioară, să se pregătească pentru testele respective, să pregătească un plan managerial adecvat unităţii unde doresc să candideze şi le doresc mult succes tuturor celor implicaţi", a mai spus Mihai Dimian.

El a ţinut să sublinieze că, pentru profesionalizarea managementului şcolar, Ministerul Educaţiei a organizat la nivel naţional cursuri de formare pentru peste 10.000 de cadre didactice, în timp ce alţi profesori au urmat programe de masterat în domeniul managementului educaţional.

"La nivel naţional, noi am organizat cursuri de formare, încercând să profesionalizăm acest management şcolar pentru peste aproximativ 10.000 de cadre didactice. Sigur, alţii au participat la programe masterale pentru management şcolar. Cred că avem foarte multe cadre bine pregătite pentru a coordona aceste unităţi şi îi invit să participe la concurs şi le doresc mult succes în acest demers", a mai declarat Dimian.

Ministrul interimar al Educaţiei se află luni la Iaşi pentru a lua parte la festivitatea de deschidere a noului an universitar organizată de Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad".

În cursul dimineţii a luat parte la inaugurarea unui cămin studenţesc din cadrul instituţiei de învăţământ superior, iar după-amiază va participa şi la inaugurarea Campusului Dual de la Ezăreni.