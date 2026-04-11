Corespondent Știrile ProTV: „Pregătirile sunt în toi, colegii mei montează pe aici lumini, cară lăzi, echipamente. Am bucuria să fie aici cu mine în fiecare an. O echipă tare faină. Suntem peste 40 de oameni care vin aici, vreau să să vi-i arăt. Merg peste tot prin această mânăstire. Călugării sunt în acest moment la odihnă și rugăciune și încercăm să nu îi deranjăm. Spuneam că sunt oameni tare fani și mă bucur să iam alături în fiecare an, din păcate, unii dintre noi nu mai sunt aici cu noi, cum este colegul nostru Zsolt Vago, care în anii trecuți a fost aici, acum este undeva acolo sus în cer,cu siguranță se uită la noi de acolo ne privește. Dar despre asta este această sărbătoare despre moarte și despre înviere.

Am pentru dumneavoastră în această seară două sfaturi, două invitații. Prima este ca în aceste ore care au mai rămas până în momentul în care preoții de aici din față vor veni și ne vor chema să luăm lumină. Să încercați în acest răgaz de timp să faceți o călătorie către interiorul vostru și să vedeți cum sunteți. Despre pace este această sărbătoare într-o lume în conflict. Sărbătoarea Învierii este despre pace. Faceți pace cu voi și cu cei de lângă voi, împăcați-vă cu voi, vedeți cum sunteți și dacă vreți să faceți o schimbare, începeți să faceți bine zilele astea căutați pe cei de lângă voi, dăruiți-le măcar un zâmbet. Cum ar fi această lume, cum ar arăta această lume dacă ne-am înțelege unii cu alții? Iar cea de-a doua invitație este dacă aveți în casă o biblie. Dacă nu o găsiți și pe internet, puteți să o ascultați. Citiți în această seară, în acest răstimp de câteva ore, capitolul în care se vorbește despre Învierea lui Hristos. Așa o să vă aduceți aminte informațiile acestei seri, veți vedea cât de importantă este această sărbătoare pentru creștinătate și cu siguranță dacă veți veni aici, la slujbă, veți privi altfel cu alți ochi tot ce se va întâmpla aici.

Noi ne bucurăm să fim în acest loc, ne bucurăm să transmitem în fiecare an slujba de Înviere. O facem cu gândul la cei care, din felurite motive nu reușesc în această seară să fie în biserică, la mamele care stau cu prunci lor, la bătrâni, la cei din spital, la cei care sunt plecați departe de țară. Pentru ei transmitem slujba Învierii și ne vom bucura cu siguranță împreună.

Și mai am o invitație mâine seară vă aștept la „România, te iubesc!”. Avem o ediție de suflet și pentru suflet. Am urcat în Munții Neamțului și acolo am găsit oameni care și-au aflat liniștea și ne dau și nouă rețeta.”

Mănăstirea din Munții Neamțului

Obcina Sihlei, în Munţii Stânişoarei. În toiul nopţii câţiva călugări pătrund printre stânci într-o peşteră în care cândva au vieţuit şi s-au căznit pustnici şi cântă despre Înviere. Măi târziu, după miezul nopţii, întregul alai şi rugăciunea se mută în micuţa biserica din lemn din curtea Mănăstirii Sihla. Totul se întâmplă la lumina lumânărilor şi în mirosul tămâiei răspândit de cădelniţă. Cu fețele încadrate de camilafecele negre, aceşti oameni, care au părăsit lumea se roagă aici pentru ei şi pentru cei din lume. Neîncetat. Asta se întâmplă în munţii Neamţului de sute de ani.

Corespondent ȘtirileProTV: ”Sihla înseamnă loc ascuns greu de pătruns, pădure deasă. Acești munți au fost aleși de pustnici încă de prin secolul 13-14 pentru vieţuire departe de zgomotul lumii. Şi acum sunt oameni care aleg să trăiască aici. Izolați”.

Duminică, la „România, te iubesc!” intrăm în ritmul de viaţă din Mănăstirea Sihla şi cunostem poveştile oamenilor care s-au retras aici. Părintele Teodosie a lucrat în Anglia şi a fost vlogger. Pe atunci, a avut o discuţie cu cineva despre Biblie. Nu ştia nimic.

Părintele Teodosie: ”Și atunci parcă s-a aprins un bec în capul meu. Stai că nu ştiu. Şi voiam să aflu neapărat ce s a întâmplat cu Moise. Am ascultat Biblia cap coadă. Eram fascinat, am început să merg la biserică şi exact cum zice, faci un pas spre Dumnezeu, El face spre tine zece. L-am găsit pe Dumnezeu…şi până într-o zi când eram în parc cu câinele şi am zis eu o să merg la mănăstire”.

După câţiva ani petrecuţi în mănăstirea în ascultare, a fost călugărit anul trecut.

Părintele Alexie trăieşte o bună din timp într-un bordei pe care şi l-a construit în pădure.

Părintele Alexie: ”Oamenii nu mai intră înlăutru lor. Ca să te poţi ruga trebuie să intri înlautrul tău. Acolo îl simţi pe Dumnezeu. Nu afară!”

Şi maica Fotini trăieşte retrasă în pădure unde se roagă, scrie cărţi şi poezii. Ne a primit cu înţelegerea să nu divulgăm locul în care stă ascunsă.

Maica Fotini: ”La un moment dat trebuie să te oprești, nu neapărat la pustie la liniște, nu deci oriunde mănăstire oriunde se poate mântui omul, dar trebuie să se oprească din alergătură”.

Duminică, ajungem şi în Agapia, un adevărat tezaur pictat de Nicolae Grigorescu, în brutăria mănăstirii Văratec şi biblioteca Sihăstriei. Cum trăieşte un călugăr, ce îl determină să stea departe de lume, cum îşi găseşte pacea, ce găsesc oamenii din lume care îi vizitează dar şi cum noi cu toţii putem fi mai buni, aflăm în Dumnica Învierii într-o ediţie de suflet, România, te iubesc!