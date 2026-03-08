România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026.
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026
Etichete: Romania te iubesc, RTI,
Dată publicare:
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 8 martie 2026.
Etichete: Romania te iubesc, RTI,
Dată publicare:
„Nesimțire până la ultima picătură”. În sudul ţării, oriunde am merge, întâlnim situaţii revoltătoare, oameni fără apă şi canalizare. Şi, din nou, bani au fost şi sunt.
„Nesimțire până la ultima picătură”. Miliarde de euro am avut și avem la dispoziție pentru a rezolva problema canalizării, pentru care suntem în infrigement.
Miliarde de euro au avut și au la dispoziție autoritățile ca să rezolve problema canalizării, pentru care suntem în infrigement.
Iranul l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul defunctului lider suprem ayatollah Ali Khamenei, ca nou lider suprem al ţării, a anunţat mass-media de stat iraniană, potrivit NBC News.
Liderii PSD se întâlnesc luni, 9 martie, pentru a decide poziția partidului în negocierile din coaliție privind bugetul de stat pe 2026.
Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua săptămână. Iar în ultimele două zile, mai multe depozite de petrol au fost distruse, în apropiere de capitala Iranului.