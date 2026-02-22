România, te iubesc! Emisiunea integrală din 22 februarie 2026
În momente în care Europa își redefinește prioritățile industriale și de apărare, un gigant al construcțiilor navale românești se îneacă în promisiuni.
Șantierul Mangalia, cândva important constructor de nave, se zbate să continue activitatea, după ani de pierderi, conflicte și contracte ratate
În momente în care Europa își redefinește prioritățile industriale și de apărare, un gigant al construcțiilor navale românești se îneacă în promisiuni.
Bruxellesul are instrumentele necesare pentru a răspunde SUA după noile taxe vamale, a declarat ministrul francez al Comerțului, care a făcut apel la statele membre ale UE să adopte „o abordare unitară” în fața deciziei lui Donald Trump.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară" din România (FSSR) anunţă publicarea primei forme a Strategiei naţionale de acţiune împotriva agresiunilor la adresa profesioniştilor din sănătate şi deschiderea procesului de consultare publică a propunerilor.