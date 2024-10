Promisiunile politicienilor și drama minorilor dependenți de droguri. România are un singur centru în care sunt tratați

Stupefiantele se vând cu ușurință în școli și, tentați de anturaj sau pentru a-și acoperi lipsuri, ori drame de familie, mulți copii se apucă de droguri.

Acum câteva săptămâni, în cadrul campaniei "Pericolul dependenței", am arătat dramele prin care trec consumatorii și familiile lor, dar și faptul că autoritățile nu fac nimic.

Ulterior, guvernanții au reacționat și au promis că vor lua măsuri. Deocamdată, rămânem la acest nivel și reluăm acest subiect dureros, inclusiv duminică, la ''România, te iubesc!''.

Pe poarta Spitalului de Psihiatrie Voila, o mamă și un tată își aduc fiul în căutarea leacului.

Copilul are puțin peste 16 ani. A început să se drogheze în pandemie. Pătrund cu teamă în salonul unde o asistentă coboară patul pe care puștiul va sta săptămâni la rând. Părinții, cu lacrimi în ochi, își iau rămas bun.

Reporter: "Ultima dată când te-ai drogat?".

Adolescent: "Acum câteva zile. Nu știu ce zi e azi. Nu, nu știu. În... Vineri, vineri".

Reporter: "Cu?".

Adolescent: "Heroină, Xanax și atât".

S-a drogat cu tot ce există pe piață.

Adolescent: "Iarbă, toate benzodiazepinele, Anxiax, Xanax, Diazepam, Ecstasy. Cocaină... Mi-am injectat cocaină, am fumat, am tras pe nas, heroină la fel, metamfetamină tot am injectat am praf pe nas, am cristal, de toate. Dar cel mai mult, Xanax cu alcool și heroină".

Părinții au aflat de curând cât de gravă este situația. Mama l-a găsit inconștient în cameră. A filmat momentul.

Mama adolescentului: "Era noapte, sâmbătă seară și pe la ora 23:00 m-am dus să-i duc o pătură, să-l învelesc. Se schimbase vremea, era frig afară și m-am dus să-i duc o pătură și am intrat în camera lui.

Și l-am găsit întins pe pat, într-o poziție în care se vedea că căzuse cumva. Era inert. Avea mâinile reci, dar culmea că stătea și cu mâinile pe piept. Avea ochii închiși. Arăta ca mort. Am intrat în cameră și mi-am văzut băiatul mort. Și am intrat și am văzut pe jos seringa, împreună cu multe alte, mă rog unde pisase, ce făcuse el acolo amestecul, mă rog".

Adolescent: "Eram pe ketamină nu-mi amintesc nimic. Dar știu că a intrat la mine în cameră și eram leșinat pe pat, aveam seringile pe jos, dărâmasem apă pe acolo, nu știu. Și nu ziceam nimic, doar ziceam așa. Nu știam cât să pun aici. Am luat chitamină odată și am pus cât am crezut eu, după ochi, așa...".

Reporter: "Știi că ketamina asta e ceva pentru animale, nu?".

Adolescent: "Știu că e în medicina veterinară pentru animale mici, că e folosită ca analgezic".

Datele arată că în România, în ultima vreme se consumă de trei ori mai multă ketamină decât în alte state din Europa. Părinții se întâlnesc cu managerul spitalui care îi întreabă când au realizat că fiul se droghează.

Adolescent: "Nu mi-a fost frică...".

Reporter: "Că ți se poate întâmpla ceva rău? Și nu-ți e frică de treaba asta? Ți-e teamă că e posibil să mori? Nu îți e frică?".

Adolescent: "Vreau să mor din clasa a VII-a".

Reporter: "Tu vrei să mori din clasa a VII-a? De ce?".

Adolescent: "Nu îmi mai plăcea nimic. Nu îmi plăcea de mine, în primul rând, deloc. Și nu-mi plăcea absolut nimic, cum am zis. Nu mi-a adus nimic plăcere".

Și-a găsit plăcerea în drog, un refugiul în care se afundă tot mai mulți tineri de vârsta lui. Pentru unii e fatal. În România, crește alarmant consumul și scade vârsta consumatorilor.

Spitalul din Voila e singurul loc din România în care copiii dependenți de droguri pot fi tratați și recuperați. Locul și-a schimbat fața cu ajutorul Asociatiei "Zi de bine", care din donații a amenajat saloane, spații pentru consiliere și plătește psihologi care să facă terapie cu copiii.

Ana Lavinia Pisăliță, psiholog: "În întâlnirile individuale ei se deschid foarte mult și povestesc chiar destul de repede lucruri cu mare însemnătate emoțională pentru ei".

Am prezentat acum cateva saptamani in campania "pericolul dependentei" situatia alarmanta din Romania si strigatul disperat al familiilor care nu au unde sa isi trateze dependentii. Imediat dupa campanie, guvernantii dau semne ca s-au trezit.

Marcel Ciolacu, premierul României: "Sănătatea unei națiuni începe cu sănătatea copiilor".

L-am întrebat pe premierul României ce face concret.

Marcel Ciolacu, premierul României: "O să iasă ministrul Sănătății cu un plan concret de măsuri rapide".

Premierul pasează problema la minsitrul Sănătății, care a fost de trei ori la Voila să preia modelul. A alcătuit în minister un grup de lucru. Reamenjarea centrului din Voila s-a făcut într-o luna, la începutul anului. Grupul de lucru din minister lucrează de 7 luni. N-a ajuns încă la un rezultat.

Reporter: "Povestea asta, consumul de droguri și adicția, cam pe unde este în priorități?".

Alexandru Rafila, minsitrul Sănătății: "Cred că este cel putin la 9".

Reporter: "În condițiile în care e la 9, statul român nu a facut nimic".

Alexandru Rafila, minsitrul Sănătății: "Ne-am apucat să facem".

Reamenajarea si dotarea centrului din Voila, care are 24 de paturi, a costat 150.000 de euro din donații. În acești bani intră și cursuri pentru personal. Ministrul Rafila susține că îi place modelul și va construi astfel de centre în țară. Are bani.

Alexandru Rafila, minsitrul Sănătății: "Nu cred că este o problemă de investiții pentru că aici...".

Reporter: "Există o estimare?".

Alexandru Rafila, minsitrul Sănătății: "Depinde cât de mare vrei să-l faci".

Reporter: "Pentru un centru 25 de locuri".

Alexandru Rafila, minsitrul Sănătății: "25 de locuri... Nu cred că mai mult de câteva milioane de euro este un astfel de centru".

De luni bune, managerul spitalului Voila solicită Ministerului Sănătății să deblocheze posturile pentru a putea să aduca noi psihologi. Nu s-a întâmplat. Începe campania electorală și va tot vorbi despre măsuri mărețe. Deocamdată, rezultele sunt zero.

