Podcast ”România, știi bine”, episodul 35. Ce nu s-a văzut la TV din spitalele de zeci de milioane de euro nefolosite

Podcastul ”România, știi bine” a ajuns la episodul 35. Paula Herlo și echipa „România te iubesc” au urmărit achizițiile făcute în pandemie, și au aflat de ce două spitale de zeci de milioane de euro zac nefolosite, la Lețcani și Letea.

Paula Herlo continuă discuția despre spitalele închise ale României, așa cum le-ați văzut în reportajul de duminică, la "România, te iubesc!". La o lună după filmare, spitalul modular de la Lețcani e tot închis. La fel, cel de la Bacău.

Și, din nefericire, un nou incident tragic s-a produs, în unitatea mobila ATI a spitalului "Victor Babeș".

Ne interesează cauzele și responsabilitățile pentru aceste situații. Dar, ca jurnaliști și ca oameni, discutăm și care ar putea fi soluțiile, cine și cum trebuie să muncească pentru ca lucrurile să funcționeze, mai ales în situații de criză.

Vă arătăm și fragmente filmate care nu au fost incluse în reportajul difuzat la PRO TV, din motive de spațiu - avem, totuși, mai puțin de o oră la dispoziție... Credem că merită să le vedeți, inclusiv discuția dintre Paula și fostul premier Ludovic Orban, cel care la un moment dat și-a pierdut răbdarea. Nu este deloc primul oficial care ridică tonul la membrii echipei "România, te iubesc!"



Discuția dintre Paula Herlo și Ludovic Orban

Paula Herlo: Dumneavoastră ați fost informat legat de achizițiile de la Unifarm?

Ludovic Orban: „A fost comunicat la trimiterea în judecată a directorului Unifarm. De unde să știu, dumneavoastră credeți că premierul... să fiu informat legat de ce...”

Paula Herlo: Să fiți informat legat de neregulile care se întâmplă într-o instituție..

Ludovic Orban: „Eu am experiență administrativă de peste 20 de ani, și peste tot unde am condus instituții, procedurile s-au derulat în conformitate cu legea, niciodată nu au fost achiziții care să nu respecte legea, în spate e o carieră serioasă. În ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție la Unifarm, nu am avut cunoștință de procedurile utilizate”

După ce fostul premier a crezut că interviul s-a încheiat, a răbufnit, crezând, probabil, că nu mai era filmat.

Ludovic Orban, fostul premier al României: „Să-mi spuneți ce vreți să vorbiți cu mine pentru că nu sunt obligat să-mi puneți camera să vorbesc, să mă luați imediat la întrebări.”

Achizițiile au fost făcute anul trecut, în condiții de urgență, adică fără respectarea rigorilor licitațiilor publice, pentru că situația o impunea. De aici s-a ajuns la situația în care achiziția, cel puțin a spitalului din Lețcani, să fie cel puțin nepotrivită contextului, fiind adus un spital militar de campanie, în condițiile în care era destinat strict bolnavilor COVID, iar o serie de funcții și accesorii erau complet nefolositoare.

Cei care l-au importat din Turcia au supradimensionat și numărul de paturi de ATI, astfel că s-a ajuns la situația în care aproape 100 dintre acestea zac într-un depozit, iar spitalul nu poate primi pacienți pentru că se confruntă de luni întregi cu probleme tehnice care nu-și găsesc rezolvarea.

Paula Herlo a dezvăluit într-o discuție cu jurnalistul Cristian Leonte ce nu s-a văzut în ediția emisiunii „România te iubesc”, din 11 aprilie 2021, dedicată achizițiilor păguboase din pandemie.



Paula Herlo: „Ediția de duminică a coincis cu o informație deosebit de dureroasă, doar șase paturi libere la terapie intensivă în toată țara. Noi pregătisem o ediție în care vorbeam despre spitalele de campanie, cumpărate anul trecut, care stau nefolosite. Și ne-am dus în două astfel de locuri, la Iași, la Lețcani, și la Bacău, unde pe terenul de sport de la Letea există un spital instalat din corturi, un spital militar, care stau nefolosite. 56 de paturi sunt acolo pentru cazurile medii și ușoare și încă șase pentru ATI. La Lețcani, situația e cu adevărat dramatică, pentru că acolo, dacă spitalul ar funcționa perfect, nici în acest moment specialiștii nu sunt convinși că îi pot da drumul, pentru că au tot apărut defecțiuni, dar dacă ar funcționa la capacitate maximă ar exista 48 de paturi la terapie intensivă. E foarte interesant că la Lețcani 140 de paturi de terapie intensivă au fost cumpărate, ventilatoare, injectomate, tot ceea ce e necesar să dotezi un pat de terapie intensivă. Doar că nu a luat nimeni în calcul, nu s-au gândit sau nu e foarte clar de ce, nu și-a pus nimeni problema dacă ele vor fi autorizate de Direcția Sanitară (...) După ce s-au dus acolo și au analizat și au măsurat, și-au dat seama că nu se respectă suprafața pe metri pătrați și atunci din cele 140 doar 48 pot fi acceptate ca fiind paturi de terapie intensivă.

Însă, într-o discuție foarte onestă cu directorul spitalului de boli infecțioase din Iași am aflat că acum ar putea fi operaționalizate doar 20... Deci iată cum 80 de paturi de terapie intensivă sunt înghesuite într-un depozit, în vreme ce sute de oameni așteaptă acum un pat cu oxigen...”



Cristian Leonte: Noi înțelegem urgența care a stat la baza cumpărării acelui spital, atunci, în condițiile alea, toate erau scumpe, măștile, combinezoane și așa mai departe. Însă e prea mult ca un spital să fie atât de prost construit și să nu-l poți folosi și să fie echipat atât de prost...

Paula Herlo: „Știi ce este foarte interesant la el, că depinde cu cine vorbești... dacă vorbești cu cei care l-au cumpărat, spun că poate fi deschis mâine, dacă vorbești cu medicii, se tem să îi dea drumul, pentru siguranța pacienților. Dacă vorbești cu actualul președinte al Consiliului Județean, la fel, nu-și asumă responsabilitatea unui incident acolo. Problema cu acel spital a fost că el a fost cumpărat ca un bun. Consiliul Județean a zis, avem nevoie de un spital de campanie, minunat, toată lumea și-a dat atunci acordul în unanimitate, opoziția, puterea, consilieri județeni, toți au votat să se cumpere acest spital. Doar că nu au fost consultați specialiștii care să spună cum ar trebui să arate acest spital, pentru bolnavii de COVID, au mers pe ideea că avem nevoie de un spital NATO, au cumpărat, ca atare, un spital de război NATO, ROL 3. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe lângă cele 250 de paturi, spitalul a mai venit echipat cu: o sală de operație, care în cazul bolnavilor de COVID nu-și are rostul, cu spălătorie, cu bucătărie, cu sală de mese, cu tot felul de accesorii care în cele trei luni de funcționare n-au fost deschise nici măcar o dată.”

Cristian Leonte: E un moment pe care nu ai apucat să-l difuzezi, e o parte din aparatura la care inclusiv medicul Roșu se uita ciudat și nu recunoștea...

Paula Herlo: „Un moment amuzant, mi-a zis, știți acesta este un ventilator, firma producătoare se numește Ventilator. Și am zis, cum, firma Ventilator a produs un ventilator? Și a zis „Da”. Și ați mai auzit de așa ceva? A zis „Nu”. Se pare că e de proveniență turcească, iar cei care au cumpărat spitalul susțin că e de foarte bună calitate. Au fost o serie de probleme când a venit Corpul de Control al Ministerului Sănătății, când au descoperit că o serie de aparate nu apăreau în baza de date EUDAMED. Înseamnă că nu ar fi aprobate de Uniunea Europeană să funcționeze pe teritoriul Uniunii. Dar există acolo un mic amendament, că s-ar putea să nu apară în baza de date pentru că cei care le-au produs nu au avut timp să le înscrie. Bineînțeles acest asterisc a fost ales de cei care au cumpărat spitalul și au zis că ele sunt foarte bune, dar n-au apucat să fie înscrise și ele sunt conforme, dar până să vină corpul de control n-au fost înscrise, acuma, în timp ce noi vorbim se lucrează la această bază de date. M-a amuzat foarte tare pentru că și pe raportul corpului de control era specificat că pe telecomenzile paturilor, repet, la terapie intensivă, unde orice acțiune trebuie să fie rapidă și corect făcută, pe telecomenzi săgețile erau inversate.”

