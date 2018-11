Legea care îi oprește pe medicii de familie să îi trateze pe bolnavii de la țară

Cine ne mai face bine? - partea a II-a. Când nu mai pot suporta durerile, oamenii merg la spital. Medicii de familie nu-s de găsit, pentru că trebuie să se împartă între mai multe localităţi. O anchetă marca Paula Herlo.

Legea le permite primarilor să le ofere stimulente financiare şi să investească în cabinete, dar puţini fac asta.

Ridică din umeri şi dau vina pe lipsa de medici. Halucinant e, însă, că există doctori care vor să meargă să consulte la ţară, dar îi opreşte o lege absurdă care limitează serviciile lor în funcţie de numărul de kilometri faţă de cabinetul lor principal.

Pacienţii înscrişi pe listele unui medic de familie trebuie să i se adreseze exclusiv, iar asta face de multe ori ca bolnavii să nu fie consultaţi pentru că pur şi simplu doctorii lor sunt de negăsit.

Echipa „România, te iubesc” a întâlnit o astfel de situaţie în comuna Robeasca din Buzău, unde există doi doctori: unul vine marţea, iar celalat nu vine aproape deloc.

Paula Herlo: „Bună ziua, aveţi doctor în comună?”

Angajată: „Noi n-avem decât marţea. Atât.”

Echipa „România, te iubesc” ajunge la primăriţa Domnica Vlad, primitoare şi gata să spună tot.

Paula Herlo: „Aveți doctor în comuna?”

Primăriță: „Are sector şi în Sangeata şi unu e din Buzău.”

Ani de zile, n-a avut medic deloc în comună. Recent a convins un doctor din comuna vecină să vină marţea şi un medic de la Buzău să vină vinerea.

Dominica Vlad, primar Robeasca: „Am medic. Medic de familie pe Moşeşti şi pe Robeasca - sunt doi medici de familie, dar nu locuiesc la mine, pentru că sunt puţini cetăţeni. I-a avut de când i-a avut. Locuieşte în Sangeata.”

Localnicii ştiu că doctoriţa Simache ar trebui să vină vinerea la cabinetul oferit de primărie. Dar tot ei spun că nu prea se prezintă.

Dominica Vlad, primar Robeasca: „La noi vine marţea. Vorbesc prin telefon şi le dă tratamentul. Și cealaltă doctoră, Simache, vorbeşte. În Buzău are cabinetul, aici are pe cineva de legătură. Are cabinet aici, dar nu ştiu.”

Paula Herlo: „Sunați la doctoriță.”

Angajată: „Doctoriţa nu răspunde. Cred că nu ştie numărul de telefon.”

Paula Herlo: „Asta e grav.”

Echipa „România, te iubesc” n-a mai reușit să intre în cabinetul comunal. A rămas închis, iar asistenta şi doctorița n-au mai răspuns deloc la telefon. Aşa că echipa a plecat la oraş, în speranţa că o va găsi pe doctoriţa Simache la cabinet. Pe uşa ei e afişat programul, iar vinerea, când ar trebui să fie la Robeasca, ea îşi aşteaptă pacienţii şi la oraş.

Reporter: „Doamnă doctor, nu trebuia să fii la Robeasca?”

Dr. Gina Simache, medic de familie: „Nu trebuia să fiu la Robeasca, pentru că aici este cabinetul meu. La Robeasca nu am un cabinet anume şi un cabinet autorizat, din cauză că nu am putut înființa un punct de lucru, pentru că sunt cei de 40 de kilometri care ne despart. Legea nu mai e în vigoare, probabil că-mi va da posibilitatea. Eu am înscris pe liste în jur 200 de persoane.”

Reporter: „Ei cum pot lua legătura?”

Gina Simache: „Foarte mulţi vin aici, pentru că legăturile cu Robeasca sunt bune, există 7 mijloace de transport care vin zilnic spre Buzău. Cei care nu pot veni, merg eu periodic. Nu pot să zic că merg săptămânal.”

Pentru fiecare pacient înscris pe listă, medicul de familie încasează 3,7 lei. Dacă se prezintă şi la consultaţii, medicul facturaeză aceste servicii Casei de Asigurări spre care se duc banii noştri din salarii.

Primărița care încearcă să atragă medici oferindu-le casă și pământ

Primăriţa din comună i-a promis locuinţă şi un pogon de pământ, numai să vină în sat. Dar doctoriţa nu lasă oraşul pentru o comună de câteva sute de locuitori. Aici şi-a mai completat lista cu 200 asiguraţi şi cam atât. Primăriţa insistă, însă, să arate echipei „România, te iubesc” unde ar putea caza şi zece doctori odată.

Clădirea e o fostă grădiniţă dezafectată, pentru că nu mai sunt copii. Stă goală. Mintea primăriţei e, însă, plină de idei. Vede investitori venind aici, vede muzeu, sala de spectacole, orice, dar să fie domnule ceva acolo, că e şi păcat, ne spune, fără să pună punct între fraze.

Primăriță: „O făbricuţă, ceva. Vreau, nu se pune probelma, cum să spun? Pun botul la tot ce înseamnă investiţie. Aici o să fac muzeul satului, să adun toate vechiturile, să le pun aici. Iar camerele, aici ar putea să sta doctorul.”

Paula Herlo: „Mulţi bani.”

Primăriță: „Nu mulţi bani, că eu ţin la bani, nu-i arunc pe geam, că dacă n-aş munci eu...”

Paula Herlo: „Deci aţi convis două doctoriţe să vină, una vine marţea şi una nu prea vine. Trimite asistenta şi cine consultă?”

Primăriță: „Și asistenta, şi...”

Paula Herlo: „Dar pacienţii sunt pe lista doctoriţei.”

Primăriță: „Da.”

Paula Herlo: „Păi nu e prea corect aşa.”

Primăriță: „Nu e corect. Și i-am spus, nu vreau să renunţ la ea, că e doctoriţa bună.”

Paula Herlo: „E bună în lipsă, că dacă nu vine, cum consultă?”

Primăriță: „Ea, când face apel cetăţeanul, ea îl ascultă şi spune că ăsta e tratamentul. Că vine şi în lipsă şi se duce la ei pe acasă. I-am spus: „doamnă doctor, vino aici.” I-am zis că-i dau casă, că-i dau un pogon de pământ, numa să facă treabă. A zis că într-un timp că vine şi are casă mare în Buzău.”

Sistemul lucrează împotriva medicilor care vor să ajute oamenii

Aşadar, doctoriţa Simache nu vine în comună pentru că nu o lasă legea să aibă cabinet la o distanţă mai mare de 40 de kilometri de cabinetul principal. Absurd, având în vedere că multe sate aflate departe sunt vitregite din cauza asta. Există, însă, şi cealaltă variantă în care medicul vrea să consulte, dar nu e lăsat de Colegiul Medicilor, pentru că e prea aproape de cabinetul principal.

Doctoriţa Şelaru are cabinet în comuna Luciu, care se află la 5 kilometri de comuna Largu, unde echipa „România, te iubesc” a întâlnit-o. A venit aici pentru că primarul a rugat-o să nu mai pună oamenii pe drumuri. I-a amenjat un cabinet, iar medicul vine de două ori pe săptămână pe cheltuiala ei, deşi Colegiul Medicilor i-a spus că n-are voie, pentru că e prea aproape de cabinetul principal și a indemanat-o să-şi cheme pacienţii în comuna vecină.

Daniela Șelaru, medic de familie: „Toţi pacienţii să vină Luciu, în avantajul meu. Dar să înscriu gravidele nu mă avantaja să mai înscriu, ce să facă copilaşii ăştia?”

Doctoriţa Şelaru are impresia că tot sistemul lucrează împotriva lor, în loc să-i ajute. În plus, a aflat că o nouă lege îi va pune să plătească bani grei pentru acreditarea fiecărui cabinet nou deschis aşa că, cel mai probabil, va renunţa să mai vină în comuna Largu. Aşa că sute de oameni vor rămâne fără doctor sau vor fi nevoiţi să meargă în comuna vecină.

În sala de aşteptare, câţiva săteni primesc vestea cu indignare.

Localnică: „Nici nu mi-mi mai trebuie. Unde să mă duc? Nimeni nu s-ar duce. Nu se discută treaba asta. Dacă ar fi mai altfel.”

Doctoriță: „Dar ştiţi că eu vin aici pentru că vreau, nu există în acte aici. S-a considerat ca fiind atâtea mijloace de transport puteţi veni la Luciu. Vă puteţi deplasa.”

Localnic: „Nuuu, ar fi o prostie. Ce să facem noi acolo? Doamne fereşte!”

Aşadar, medicii n-au voie să deschidă cabinete dacă-s prea aproape sau prea departe de comunele în care oricum nu merge nimeni. Tocmai de aceea, exact Colegiul Medicilor vine cu o propunere de schimbare a legii, astfel încât medicii de familie să aibă voie să-şi deschidă puncte de lucru în comunele vecine, dacă acolo nu există alt doctor.

Echipa „România, te iubesc” a mers la Senat, să asiste la discuţii. La masă, aleşii neamului, asistaţi de reprezentantele Casei de Asigurări, voiau să înţeleagă care e problema de fapt.

Din partea medicilor de familie nu era nimeni care să explice, aşa că s-a propus amânare.

Toată lumea e de acord, aşa că situaţia medicilor de la ţară care vor să muncească în comunele fără doctori rămâne incertă. Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, e în temă cu această propunere şi tot ea admite că, de fapt, uneori medicii pun piedici altor medici.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: „Sunt anumite zone obişnuite să pună piedici.”

Reporter: „Tot din lumea medicală?”

Sorina Pintea: „Bineînţeles. Nu mai vrem să vedem cabinete închise.”

