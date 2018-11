Localitatea în care oamenii speră că nu se vor îmbolnăvi în ziua de luni

Cine ne mai face bine? - partea I. România şi-a alungat medicii peste graniţă, sătui să suporte eternele lipsuri din sistemul sanitar.

În urma lor, au rămas sute de localităţi fără medici, iar cea mai gravă situaţie e în mediul rural. Urmăriți o anchetă marca Paula Herlo.

Paula Herlo a bătut la uşile mai multor cabinete medicale, iar poveştile descoperite în spatele uşilor închise sunt dramatice. Tot ea a plecat în Franţa, pe urmele doctorilor noştri care populează satele lor, ca să înţeleagă ce le-a oferit străinătatea de nu mai vor să se întoarcă.

România îşi duce bolile pe picioare. N-are dispensare, n-are medici, n-are bani, n-are de nici unele. Iar sutele de mii de oameni de la ţară se roagă pentru sănătate pentru că la doctor n-au unde să meargă.

Localnic: „E dezastru.”

Paula Herlo: „De ce?”

Localnic: „Suntem departe de oraş şi până ajungem acolo. Ne găsesc dracii, murim.”

Paula Herlo: „Aveți doctor?”

Localnic: „Avem. Dar când vine, când nu vine. Ne dă pastilele la timp.”

15.700 de doctori au plecat să vindece bolnavii altor ţări. Anglia, Spania, Germania, Irlanda şi Franţa îi vânează ca să-şi acopere deficitul de doctori. Pe unii, echipa „România, te iubesc” i-a găsit în satele din Franţa, rupţi de realitățile unui sistem sanitar care i-a alungat.

Vedem ce le-a oferit Franţa de-au ajuns să-şi lase la jumătatea vieţii, cabinetele şi casele de la noi. În urma lor au rămas sute de mii de bătrâni singuri şi bolnavi. Iar în satele româneşti fie nu sunt medici, fie cei existenţi se fac naveta dintr-un sat în altul, astfel încât ajung destul de rar la pacienţi.

Paula Herlo: „Și aici? Doamna doctor de aici?”

Localnic: „Lunea nu prea vine, ca să zic aşa.”

Iar toate aceste neajunsuri se traduc în cifre dramatice. În numai cinci ani, din satele româneşti au plecat peste 350 de medici.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: „Nu înţeleg de ce nu s-au scos locuri la medicină de familie şi s-au scos la o specialitate care are căutare în Vest. Cred că noi am vrut să formăm specialiști pentru Vest.”

Statistic, la fiecare şase ore, un doctor decide să plece din ţară. Conform Eurostat, România este pe penultimul loc în Europa la numărul de medici pe cap de locuitor: 276 de pacienţi la fiecare medic. Ne întrece doar Polonia.

În ultima perioadă, după exodul specialiştilor, a venit rândul medicilor de familie să rupă rândurile şi să-şi caute viitorul în alte ţări, lăsând în urmă 400 de localităţi fără doctori în mediul rural. În lipsa lor, bolnavii de la sate se duc în sistemul de urgenţă, crescând notele de plată ale sistemului sanitar şi aşa foarte sărac.

Dr. Gindrovel Dumitra, reprezentantul Societăţii Naţionale a Medicilor de Familie: „Medicina de familie e văduvă. Medicina de familie nu a beneficiat de o finanţare corespunzătoare, decât alta, decât cea de la CAS.”

Generaliștii au fost alungaţi de lipsa de viziune a autorităţilor. Iar cu un prim-exemplu vine Răzvan Vulcănescu, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, instituția care încheie contractele cu medicii de familie. Pe echipa „România, te iubesc” a întâlnit-o în biroul minstrului Sănătăţii.

Iată ce a răspuns când a fost întrebat ce strategie are ca să readucă medicii în mediul rural.

Paula Herlo: „Concret, la ce vă gândiţi?”

Răzvan Vulcănescu, președintele CNAS: „Două-trei măsuri. Concret, la o schimbare de paradigmă de finanţare, ca să fie motivant.”

Paula Herlo: „Adică?”

Răzvan Vulcănescu: „Discuţiile sunt avansate. Nu pe fugă şi nu în biroul doamnei ministru.”

Echipa „România, te iubesc” a făcut o solicitare pentru a vorbi și în biroul dumnealui pe larg despre măsurile gândite pentru a opri migraţia medicilor de familie şi de a stimula doctorii să meargă şi în cabintele de la ţară. N-a dorit, spunând că a spus ce a avut de spus în biroul ministrului Sănătăţii. Adică nimic.

Par rupţi de realităţile din teren pe care echipa „România, te iubesc” le-a descoperit în aproape în fiecare sat în care a oprit.

Cristache Preda, primarul comunei Gângiova: „Avem doi, trei cabinete, trei farmacii.”

Paula Herlo: „Cabinetul e deschis?”

Primar: „La Comoșteni cred că da.”

Paula Herlo: „Și aici? Doamna doctor de aici?”

Primar: „Lunea nu prea vine, ca să zic aşa. Programul nu e afişat pe uşă?”

Dacă se îmbolnăvesc localnicii lunea, ghinion! Se duc direct la spital, la Craiova. În urmă cu trei ani, Casa de Asigurări a dat un ordin care a scăzut dramatic veniturile medicilor de la ţară.

Asta în vreme ce Franța, de exemplu, oferă multiple avantaje financiare celor care se mută în zona defavorizate.

Comua Pardoși, judeţul Buzău. Era într-o vineri, la ora prânzului.



Locanic: „N-aţi găsit pe nimeni la primărie?”

Paula Herlo: „Sunt două birouri deschide, dar nimeni.”

Localnic: „Ăştia pleca când vor.”

Paula Herlo: „N-au program.”

Localnic: „Primarul îşi face e cap, își face drumurile cum vrea el.”

Paula Herlo: „Doctor aveți?”

Localnic: „Medic, nu. E o asistentă, dar a luat concursul să plece la armată.”

Asistenta comunitară ar fi trebuit să fie la cabinet. E angajata primăriei, iar Ministerul Sănătăţii a alocat peste 4 miliarde de lei din buget pentru a plăti aceşti oameni. Steluța e asistentul comunitar plătit de primărie ca să stea la cabinet.

Paula Herlo (la telefon): „Sunteți prin zonă?”

Steluța: „Sunt asistent medical comunitar, dar nu sunt în zonă acum.”

Paula Herlo: „Și dvs. când veniți la cabinet?”

Steluța: „În fiecare zi.”

Paula Herlo: „Astăzi ar fi trebuit să fiți?”

Steluța: „Am fost, acum jumate de oră am plecat de acolo.”

Paula Herlo: „Văd că aveți program până la 4.”

Steluța: „Da, am plecat mai devreme, am avut o problemă.”

Pacienți puși pe drumuri la oraș, din cauză că n-au medici la sate



În lipsa medicului şi a asistentului care avea ceva treabă în timpul programului, oamenii se duc la spital la Râmnicu Sărat cum face , de altfel, majoritatea bolnavilor din nordul Buzăului. În secţii e linişte. E trecut de orele prânzului, iar forfota dimineţii e înlocuită de liniştea în care pacienţii îşi duc bolile. Pe hol, echipa „România, te iubesc” a întâlnit o bunică ce cauta doctorul, să-l roage să-i dea reţeta compensată.

Paula Herlo: „De ce aţi venit la spital?”

Bătrână: „Să mă fac şi eu bine. Am venit ţeapănă de mijloc cu infecţie urinară. E o boală care nu se putea trata. N-am mai putut să suport şi am venit aşa.”

În zonă au existat două centre de permnență, în care medicii de familie făceau de gardă 24 de ore din 24, dar s-au închis. Nu mai sunt doctori. Aşa că presiunea s-a mutat pe spital.

Paula Herlo: „Sunt persoane din mediul rural care deşi au medic preferă să vină totuşi la spital?”

Dr. Paul Rânja, medic internist la Spitalul din Râmnicu Sărat: „Da, fără discuţie că sunt. Nu găsesc medicul de acolo la orice oră.”

Maria Gavrilă a venit cu autobuzul la spital pentru că nu mai suporta durerile de spate. La medicul de familie n-a ajuns să ia trimitere, pentru că pur şi simplu e greu de găsit.

Maria Gavrilă: „Și io sunt de la Valea Salciei.”

Medic: „Și când ai venit?”

Maria Gavrilă: „La două saptămâni venea la noi şi dacă se poate să mi-o compenseze. La noi, la comună, vine la două-trei săptămâni.”

A doua zi, s-a externat. Cu o reţetă şi îndemnul să-şi viziteze medicul de familie peste o lună, ca să ia o nouă reţeta compensată.

Maria Gavrilă: „Am dat o grămadă de bani pe medicamente.”

Paula Herlo : „Cum ştiţi că vine în sat?”

Maria Gavrilă: „Da' ne vestim, bre. Să zic că joia asta nu ştiu că vine, dar joia viitoare sau a fost joia trecută sau nu mai vine joia asta, vine ailaltă.”

S-a întors în Valea Salciei, satul ei, în casa de lângă pădure din care a plecat când a simţit că nu mai poate.

Maria Gavrilă: „Ameţeam şi nu mai puteam deloc să plec. Nu mai putea şi am plecat.”

Mai demult, în tinereţile ei, doctorul venea mai des. Dar nici atunci nu se ducea, pentru că n-o durea nimic. Era tânără şi în putere. Nu-i spusese nimeni ca nişte controale periodice ar fi putut-o scuti de toate durerile de acum. Era prea săracă ca să-şi permită luxul unei consult sau a unei reţete medicale.

Maria Gavrilă: „Nici bluză n-am avut pe min e. Mi-a dat soacră-mea. A fost greu, cu copchii...”

Tanti Maria e femeia puternică de la ţară care le face pe toate. N-ar fi vrut, dar n-a avut încotro. Ea a ţinut bătătura şi tot ea a crescut copiii. Acum e bătrână şi parcă fiecare zi se aşează ca o nouă greutate peste umerii ei aplecaţi de griji.

Maria Gavrilă: „Mi-e teamă că vine ursul, că a mancat şi oi. A tăbărât și oi. Am noroc că mai am văcuţa aia, mai un lapte, de-astea ce trebuie de iarnă. Acum câte zile or fi. Dumnezeu de sus ştie şi ne poartă de grijă.”

Paula Herlo : „Ce vârstă aveţi?”

Maria Gavrilă: „79 pe 9 noiembrie, dacă...Merg pe 80, dacă... Dumnezeu poate să ştie. De 28 de ani sunt văduvă, mi-a murit românul. Asta-i viața dinaintea lui Dumnezeu, unde să cârmim? Am cârmi, da' n-avem unde."

E văduvă de 28 de ani şi are doi băieţi. Unul locuieşte cu ea, celălalt şi-a făcut casă în alt sat. Vine s-o viziteze uneori, dar de cele mai multe ori e singură cu gândurile ei.

Maria Gavrilă: „Nici la sfânta biserică nu m-am mai putut duce de mult, de 4-5 luni. Mă duceam când eram mai sănătoasă. Am o ciudă, aşa, că nu mai pot face trabă. Bătrânețea îi bătrâneţe, boala e boală.”

Când nu vrea să lase lacrimile să curgă, sapă în pământ cu băţul de care îşi sprijină bătrâneţile. Echipa „România, te iubesc” a lăsat-o în faţa casei, pe banca de lemn, aşteptând zile mai bune. Apoi s-a dus să caute doctorul în comună. În faţa cabinetului era sala de aşteptare.

Paula Herlo, „România, te iubesc”: „Cam aşa se prezintă situaţia la ţară cu medicina de familie. Vii, te aşezi, aştepţi şi nu vine nimeni.

Paula Herlo: „Când vine medicul?”

Localnică: „Joi.”

Reporter: „În fiecare joi sau...?”

Localnică: „O dată da, o dată nu.”

Echipa „România, te iubesc” a mers la cabinet în săptămâna cu „o dată nu”. Iar „norocul" ăsta îl au toţi cei peste 1000 de locuitori ai comunei. Altfel, ușa cabinetului e deschisă pentru toată lumea.

Paula Herlo: „Găsești orice aici, dar nu cabinetul.”

La primărie, Paula Herlo a discutat cu Marian Mușat, primar în Valea Salciei.

Paula Herlo: „Nu sunt medici.”

Marian Mușat. primar Valea Salciei: „Un medic ține patru-cinci ore.”

Paula Herlo: „În ce zile vine?”

Primar: „Joia. Avem asistent comunitar.”

Paula Herlo: „Și e şi acum acolo?”

Primar: „Da.”

Paula Herlo: „Noi ne-am oprit şi nu e.”

Primar: „S-ar putea să fie pe teren. E angajata primăriei. Stă acolo de obicei sau stă pe teren.”

Asistenţii comunitari ar trebui să se îngrijească de starea de sănătate a populaţiei din comunele şi satele în care sunt angajaţi. Primesc un salariu brut de 2.500 de lei, iar sarcina lor constă în asistență medico-socială acordată persoanelor în vârstă. Echipa „România, te iubesc” n-a găsit-o, însă, în clădirea construită cu fonduri guvernamentale de peste 700.000 de lei, ca să funcţioneze acolo „cabinetul uman”.

Paula Herlo: „Am văzut că aveţi un cabinet.”

Marin Mușat, primar Valea Salciei: „În 2008 am făcut inclusiv garsoniere. Nu sunt medici, e o problemă”

Paula Herlo: „Și cum vă gândiţi să o rezolvaţi?”

Primar: „Eu? nu pot!”

Reporter: „Nu puteţi?”

Primar: „Nu sunt medici suficienţi că au plecat în străinătate şi să vină la ţară, stau la oraş.”

Ba ar putea, dacă ar prelua modelul francezilor care atrag medici români plecaţi să nu se îmbolnăvească de nervi, desconsideraţi.

