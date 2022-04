Aceasta este recomandarea secretarului general adjunct al NATO, Mircea Geoană, într-un interviu acordat corespondentului PRO TV Paul Angelescu pentru ”România, te iubesc!”.

”În mod clar, la Câmpia Turzii, la Kogălniceanu, în alte zone ... și în România vom avea o prezență robustă, permanentă, este o schimbare importantă, pe care vreau românii să o înțeleagă într-o cheie corectă. Nu trebuie să fie nervoși dacă e mai mult NATO în România, trebuie să fie bucuroși că e mai mult NATO în România, pentru că e cea mai puternică descurajare pe care cineva poate să o ofere.” - spune Geoană despre formarea acelor grupuri speciale de luptă ale NATO în România, cunoscute sub denumirea de ”battle group”.

România va fi apărată de rachetele hipersonice ale Rusiei

Vladimir Putin ar fi lansat în acest război una dintre cele mai avansate arme strategice, pentru a arăta lumii că nu are de gând să cedeze.

Rușii susțin că rachetele hipersonice Kinjal pot trece de orice sistem de apărare antiaeriană.

Racheta hipersonica Kinzhal - care înseamnă pumnal, în limba rusă - este arma secretă a lui Putin dezvăluită lumii în 2018, despre care liderul rus spunea că este invincibilă.

Racheta poate fi lansată din aer, deocamdată, doar de către avioane de interceptare MIG31, însă, în curând, arma va fi dispusă și pe bombardierele TU-22, care vor putea transporta 4 deodată.

”Evicent că Rusia face puțină propagandă, cum face de multe ori. Sistemul pe care dânșii îl au este mai greu de interceptat, dar nu imposibil de interceptat. Deci când spun că vom avea o arhitectură coerentă de apărare antirachetă în România și NATO, spunem că vom avea capacități care pot să intercepteze prin senzori, prin interceptori suplimentari, prin ultima generație de echipamente militare orice formă de atac dimpotriva oricui, că e Federația Rusă, că-i din Orientul Mijlociu..” - precizează Mircea Geoană în interviul pentru ”România, te iubesc!”.

Pro TV

Război în Ucraina. Rusia a obținut exact ... opusul

Secretarul general adjunct al NATO susține că, până acum, președintele Rusiei a obținut din acest război cu Ucraina exact opusul dorințelor sale.

Mircea Geoană: ”Într-un fel, președintele Putin a obținut opusul aproape perfect al tuturor intențiilor sale. A vrut o Ucraină subjugată? Are o Ucraină care este mai determinată să-și apere independența și suveranitatea decât oricând. A vrut mai puțin NATO pe flancul estic? Are acum NATO pe flancul estic. A vrut un Occident divizat? Are un Occident mai unit decât oricând. A vrut o Rusie care să se reîntoarcă la nivelul de statut de superputere? Lasă în spate o Rusie slăbită, o Rusie izolată și, într-un fel, sleită de ceea ce înseamnă ingrediente de mare putere. Pentru că, atunci când vrei să fii mare putere, ai nevoie de ingrediente de natură militară, strategică, economică, dar și de reputație. Brand-ul face parte din reputație.”

Paul Angelescu: Care este brand-ul președintelui Putin în momentul de față?

Mircea Geoană: ”Este toxic.”

Alianța NATO este mai puternică decât Rusia

Oficialul NATO mai atrage atenția că, acest război declanșat de Rusia în Ucraina, arată cât de multe resurse are NATO în comparație cu Federația Rusă.

În opinia lui Geoană, ”vedem, de fapt, covârșitoarea superioritate a NATO”.

”Uitați-vă puțin câte resurse are NATO și câte resurse au țările NATO. Deci, practic, numai prin activarea planurilor de apărare și forța de reacție rapidă a NATO, prin ceea ce facem acum vedem, de fapt, covârșitoarea superioritate a NATO în raport cu Federația Rusă. Calitativ, numericește, ca georgrafie, ca tehnologie. De aceea, vreau să-i asigur pe români că indiferent de ce prezență vom avea, comandanții noștri militari știu să-și facă datoria foarte bine în permanență.” - spune el.

Pro TV

Război în Ucraina. ”Nu vedem amenințări militare la adresa Republicii Moldova”

În ceea ce privește situația Republicii Moldova, care privește cu îngrijorare situația din Ucraina, din cauza provinciei separatiste Transnistria, unde armata rusă menţine un contingent militar, Mircea Geoană este de părere că nu există amenințări militare.

Mircea Geoană: ”Nu vedem amenințări militare la adresa Republicii Moldova, o țară care are nevoie de sprijinul nostru”.

Paul Angelescu: Era acea teamă cu Transnistria.

Mircea Geoană: ”Nu vedem în acest moment intenții sau resurse militare ale Rusiei în această direcție, dar eu, încă o dată, ca român și ca lider al NATO mă ocup și de relațiam cu Uniunea Europeană, m-am bucurat să văd că Ucraina, Republica Moldova și Georgia au aplicat pentru aderare la Uniunea Europeană. Moldova este un stat neutru prin Constituție și nu își propun să adere la NATO.”