Sunt gata de lupta în orice moment dacă războiul din Ucraina se va extinde pe teritoriul NATO. Mergem și noi acolo să vedem cine sunt cei trimiși să ne apere și cu ce mașini de luptă au venit.

România are acum 76.0000 de soldați profesioniști, unii dintre ei cu experiență în Iraq și Afganistan. Mai sunt 40.000 în rezervă, bărbații care au prins armata obligatorie înainte de 2007.

Pe aceștia ne bazăm în cazul unui atac. Pei ei și pe cei aproape 4000 de soldați din țările NATO. Mare parte dintre ei veniți în baza Mihail Kogălniceanu în Constanța. Astăzi sunt acolo militari din 7 țări.

Colonel Vincent Minguet- comandantul Batalionului de reacție rapidă: Eu sunt colonel Vincent Minguet şi sunt comandantul Batalionului de reacţie rapidă-- Africa, Afganistan, Liban

Președintele francez Emanuel Macron și-a asumat întărirea flancului sud-estic prin trimiterea unor trupe cu experiență în zone de război. Este prima dată în istorie când trupe din Very High Readiness Task Force, vârful de lance al NATO, sunt detașate într-o situație care nu este antrenament.

Colonelul Vincent Minguet: ”A fost prima dată şi am fost anunţat printr-o notificare din scurt. Am fost avertizat în 28 februarie şi am venit aici 2 zile mai târziu.”

În aceeași zonă a bazei MK, așa cum este cunoscută de soldațîi Nato, sunt cantonați francezi și belgieni. Pe cei din urmă ii distingi după culorile mai puternice de pe uniforme.

Cosmin Savu: ”Sunt 300 de belgieni sub comandă franceză în taskforce-ul rapid de intervenție. 300 de belgieni și 500 de francezi.”

Este o agitație continuă. Soldații se întorc din instrucție sau din activitățile tactice desfășurate alături de camarazi din alte țări. Belgienii au venit cu tanchete Pirhana aflate și în dotarea forțelor armate române.

În urmă cu două săptămâni, România a semnat un contract pentru a produce blindate Pirhana V, o varianta modernă. Este vorba despre 227 de vehicule care vor fi produse în București. Până atunci beneficiem și de protecția partenerilor din NATO.

În interiorul cortului fiecare poate să-şi creeze propriul spaţiu şi locuiesc toţi laolaltă. Pentru următoarele săptămâni sau luni, dormitor le este cortul pe care încearcă să și-l adapteze nevoilor. Sunt soldați profesioniști care știu că trebuie să fie tot timpul în alertă, cu arma la picior. Sau sub pat.

Colonelul Vincent Minguet: ”Suntem îngrijorați pe deplin despre ceea ce se întâmplă la granițele țării. Vm vedea care sunt problemele, care vor fi următoarele aspect, poate batalionul meu va fi mutat sau schimbat sau ni se vor da noi misiuni sau noi dislocări. Încă nu știu. ”

Chiar dacă războiul din Ucraina se va încheia într-un orizont de timp, Europa va intra într-o altă fază. De militarizare și de apărare.

Din Germania au fost detașați americani din Regimentul al doilea de cavalerie, unități mobile antrenate să se adapteze pericolului din teren.

Sergent major Rob Gorman, Armata Statelor Unite: ”Sunt unul dintre seniorii regimentului al 2-lea de cavalerie din Germania, suntem stabiliți în Germania, dar acum suntem mobile pe tot flancul estic al NATO.”

Sergentul major Rob Gorman este unul dintre instructorii americani cu experiență: ”Unul dintre motivele pentru care am venit aici a fost să ne asigurăm că aliații și partenerii nostril , români și tot flancul estic, sunt apți să se integreze cu celelalte forțe armate.”

Americanii au cea mai însemnată prezență în România. La Câmpia Turzii au fost aduse cele mai cunoscute drone din lume: MP Riper. De la începutul conflictului din Europa, dronele americane survolează spațiul României și Marea Neagră. La Smârdan, batalionul Stryker trimis în România după ce Rusia a invadat Ucraina, face exerciții cu Brigada 9 mecanizată a Armatei Române.

Interoperabilitatea este foarte importantă și soldații NATO se familiarizează și cu armamentul camarazilor din alte țări.

Armata ucraineană este aprovizionată în mod constant cu rachete americane Javelin și rachete britanice NWal. Aceste echipamente modern au făcut diferența cu tancurile și blindatele rusești.

Succesul armatei ucrainene a venit tocmai în organizarea după modelul NATO, și consilierii americani au fost foarte importanți. Trupele de infanterie ușoară mobile joacă un rol foarte important.

Într-o altă parte a bazei se desfășoară un alt exercițiu, o simulare de atac cu victime coordonat de americani. Acest curs este obligatoriu în armata americană. 40 de ore de pregătire, la fiecare 6 luni. Soldați români din mai multe unități militare sunt și ei instruiți.

Militarii sunt puși în situații tactice diferite și sunt învățați să fie adaptabili pentru că timpul de reacție este redus și fiecare secundă contează când vorbim de salvare.