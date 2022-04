Într-un interviu acordat corespondentului Pro TV Paul Angelescu pentru emisiunea ”România, te iubesc!”, ministrul a declarat că se poartă discuții în prezent cu anumite state, pentru a se stabili care sunt națiunile care vor dori să participe la acest ”battle group”.

Deocamdată, ce se știe sigur, este faptul că acest detașament va avea în jur de 1000 de soldați NATO, iar ”națiunea cadru” va fi din nou Franța, la fel ca și în cazul celuilalt grup, care a fost deja trimis în România de ”partea europeană”.

Fiind ”națiunea cadru”, Franța ar putea contribui cu aproximativ 500 de soldați, iar celelalte țări participante cu restul.

Dîncu spune că s-a discutat deja cu Muntenegru, Polonia, Turcia și Portugalia, ca să trimită trupe în România.

”Pe lângă francezi, deocamdată, am înțeles că premierul a vorbit cu premierul din Muntenegru. S-ar putea să avem și un detașament din Muntenegru. Nu ar fi exclus să avem un detașament din Polonia, pentru că noi avem o colaborare destul de apropiată. S-a anunțat și Turcia. Eu am vorbit și cu alți miniștri de apărare din Europa, care vor să participe nu neapărat la acest battle group. Vorbeam înainte, când încă nu era. Mai este Portugalia, care probabil va veni cu un sprijin. Și sigur că vin și alte națiuni. Depinde de compoziția pe care o s-o gândim. Depinde, națiunea cadru cu ce nucleu vine, pentru că națiunea cadru acoperă de regulă nucleul cel mai important al acestui battle group. Dacă va fi de 500 Franța, atunci restul va fi completat prin negocieri. Discutăm deja cu partenerii noștri din NATO asupra acestor elemente care țin de organizarea precisă.” - a spus ministrul Apărării.

Pro TV

Pe de altă parte, acest nou ”battle group” NATO ar putea avea o altă bază militară decât cea din Constanța, adică Mihail Kogălniceanu.

Ministrul Apărării spune că aliații NATO nu s-au decis încă în privința locului unde se vor stabili trupele, pentru că flancul estic poate fi apărat și din aer sau de pe mare, nu doar de pe teritoriul geografic.

”Probabil că va fi în altă parte decât Mihail Kogălniceanu, pentru că trebuie acoperit întreg flancul estic sau partea flancul estic din România. Încă nu s-au hotărât aceste locații, s-ar putea să fie și în Transilvania destul de bine, pentru că astăzi flancul estic nu se asigură numai de pe teritoriul geografic vorbind. Aviația apără flancul estic din Mediterana sau din Spania. De asemenea, sunt și alte elemente care țin de poliția aeriană sau navele de cercetare care sunt din mai multe locuri, nu trebuie să fie fix la granița geografică a NATO.” - a declarat Vasile Dîncu pentru ”România, te iubesc!”.

Ministrul Apărării: Rusia a ocupat Insula Șerpilor, o amenințare directă pentru noi

În ceea ce privește situația provocată de faptul că Rusia a ocupat Insula Șerpilor, aflată la aproximativ 25 de kilometri de România, ministrul Dîncu spune că este considerată o ”amenințare directă la securitatea noastră”.

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: ”Oricum, în acest moment, prin faptul că se află pe Insula Șerpilor, a ocupat Insula Șerpilor, sunt la 22 de mile de România, deci este o amenințare directă la securitatea noastră.”

Paul Angelescu: Ce înseamnă din punct de vedere militar această ocupare a Insulei Șerpilor de către ruși?

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu: ”Militar, nu este o amenințare, să spunem care cantitativ să conteze, însă este o zonă de graniță. Ar fi o zonă unde s-ar putea instala aparatură care să monitorizeze spațiile care aparțin României și evident că asta nu ar fi convenabilă pentru NATO în acest moment.”

România vrea să întărească numărul soldaților cu ajutorul ”voluntarilor rezerviști”

Anul trecut, România a introdus conceptul de voluntari rezerviști, prin care vrea să atragă aproximativ 10.000 de tineri într-un interval de ”doi-trei ani”.

Dîncu spune că a schimbat ordinul care reglementa acest voluntariat, făcându-l mai ... atractiv.

Până acum, cei care se înscriau în programul de voluntariat aveau unele restricții, precum cea a interdicției de plecare în străinătate. De asemenea, sumele cu care erau remunerați voluntarii în perioada de pregătire erau foarte mici.

”Am adaptat la cerințele pieței, ca să spunem așa. Și vreau să spun că anul acesta am avut o completare privind contingentul de anul trecut de 440 de locuri. Avem 1400 de cereri. Cu siguranță că vom putea completa locurile din aceste 1400 de cereri.” - spune ministrul Apărării.

Dîncu promite că rezerviștii voluntari vor avea ”o serie de beneficii”.

”În momentul acesta ne interesează în jur de 10.000, pe care ne-am programat-o. Este o programare făcută de anul trecut, atunci când nu aveam aceste condiții din acest moment. În 2-3 ani vrem să obținem vreo 10.000 și, în funcție de evoluția acestui proces, probabil că va fi un proces continuu, pentru că am introdus încă o modalitate de voluntariat, voluntariat pentru militari în termen, care să faciliteze posibilitatea tinerilor să se pregătească militar. Este un proiect care va fi în viitoarea lege a securității naționale, una din legile securității naționale, cea de pregătire a populației pentru apărare.

Militarii, voluntari în termen, vor putea să aleagă un stagiu, în jur de 4 luni, maxim 4 luni, care va fi compact sau nu va fi compact, ar putea să fie în mai multe variante, avem mai multe variante pe care le studiem acum. Va însemna, de asemenea, o serie de beneficii pe care le are cel care face pregătirea militară, chiar dacă este militar în termen și să este să spunem nu continuă cariera militară, va putea să intre în cariera militară, ar putea să aibă o serie de beneficii cum sunt asigurări gratuite și multe alte lucruri care contează. Cred - și am testat asta pe mici eșantioane și în sistemele noastre de comunicare - cred că vom avea succes mult mai mare cu acest sistem de voluntariat, în care să-i sprijinim un pic și pentru creșterea nivelului de trai al celor care în acest moment s-ar putea pregăti militar. În orice caz, este exclus să reintroducem stagiul militar obligatoriu.” - a mai spus ministrul Apărării.