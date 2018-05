Cum s-a prăbușit un imperiu românesc de sute de milioane de euro. Interviu cu Adrian Porumboiu

Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România, Adrian Porumboiu, a povestit într-un interviu acordat corespondentului PRO TV Cosmin Savu cum s-a prăbușit imperiul său de sute de milioane de dolari.

Este vorba despre Grupul Racova, care conducea în Vaslui un imperiu bazat pe afacerile din agricultură - imperiu ridicat de Adrian Porumboiu.

Asta înseamna aproape 50.000 de hectare de teren (comasate în 20 de ani) şi lucrate la nivel industrial, ferme de animale, fabrici de panificaţie, de ulei, vinificaţie, hoteluri și construcţii industriale.

În urmă cu 4 ani, compania lui Porumboiu sa ocupa locul 2 în topul afacerilor cu cereale, o afacere evaluată la sute de milioane de euro.

Însă firmele fostului arbitru internaţional de fotbal erau înglodate în datorii, din cauza unui management neperformant: vorbim de împrumuturi de la 9 bănci de aproape 120 de milioane de euro, dar și un context economic nefavorabil.

Astfel, cel mai bogat vasluian a ajuns în pragul colapsului financiar.

Firmele sale aveau nevoie urgentă de un investitor care să-l susţină financiar. Şi, deşi a negociat cu mai multe entităţi dispuse să ajute, a luat o decizie pe care acum ... o regretă.

În 2014, Porumboiu primeşte o lovitură care îi grăbeşte deciziile: o amendă de la APIA de aproape 17 milioane de euro, pe care omul de afaceri a contestat-o.

Însă această amendă l-a obligat pe Porumboiu să semneze cu un investitor, care să-l ajute să salveze ... ce mai putea salva.

A acceptat să-şi transfere toate acţiunile grupului Racova unui om de afaceri venit de peste Prut, adică partea de producţie vegetală şi de uleiuri, iar acesta să-i stearga toate datoriile. Porumboiu rămâne cu partea de zootehnie, o fabrică de lapte, una de panificaţie şi hotelul.

Porumboiu era dispus să renunţe la grosul afacerilor sale, doar ca să scape cu ceva pe numele său si fără datorii. Contractul îl semnează cu un ”vehicul financiar”, adică ... o căsuţă poştală din Geneva - Delta Commoditiy and Financial Services - pentru o sumă simbolică 300 de lei!

Pro TV

Acest așa zis ”vehicul” era reprezentat de un om de afaceri georgian, cu cetăţenie rusă şi americană, care controlează formal cel mai mare grup agricol din Republica Moldova, Transoil. Se numește Vaja Jashi.

Fabrica de ulei din Vaslui, în care Porumboiu a cheltuit cateva zeci de milioane de euro, zace nefolosită. Acolo nu se mai prelucrează niciun kilogram de floarea- soarelui.

Scandalul a început când noii investitori au început să întârzie cu plata datoriilor, ba mai mult, să mute acţiunile grupului Racova în Emiratele Arabe Unite, la o altă companie.

Aşadar, cel mai mare grup de ”agribusiness” din Vaslui, unul dintre cele mai mari din ţară, a ajuns la Mohammad Abasi Imrani, probabil o interfaţă, un fel de ”proxy”.

Probabil că Adrian Porumboiu nu ar fi fost deranjat de locurile pe unde i se plimbau acţiunile dacă cei cu care a perfectat afacerea i-ar fi şters datoriile. Aşa că s-a trezit şi fără afacerea principală, dar şi cu o parte consistentă din datorii.

El respinge speculațiile potrivit cărora toată această poveste ar fi de fapt una aranjată, iar el ar fi primit ”bani negri”, cash. Porumboiu afirmă că a fost de bună credință atunci când a semnat contractul și că la vremea respectivă știa că cei care cumpără firmele sale au ”bonitate”.

”Erau toate premisele că era ceva serios, m-am interesat”, spune el.

Pro TV

Cum a ajuns Porumboiu la cei cărora le-a cedat afacerea în agricultură?

Vaja Jhasi avea de câţiva ani conexiuni în România. În 2014 a ajuns să cumpere cea mai mare fabrică de prelucrare a uleiului din România, Ultex Ţandărei, aflată în faliment, printr-o altă firmă, Floarea Internaţional.

Suspiciunile au planat din momentul în care Porumboiu a susținut că este victima unei preluări, după un scenariu scris în Est. El afirmă că cel mai influent om dincolo de Prut, eminența cenuşie a politicii, preşedintele Partidului Democrat din Moldova, oligarhul Vladimir Plahotniuc, s-ar afla în spatele afacerii care l-a păcălit.

Vaja Jahsi recunoaşte că este un apropiat de-al lui Vladimir Plahotniuc, dar afirmă că acesta nu are legătură cu ceea ce se întâmplă în România.

Am încercat să vorbim şi cu Vladimir Plahotniuc, dar acesta nu ne-a răspuns la solicitări. Interesant este că acest personaj are multiple identităţi: cetăţean rus, moldovean, dar şi român. Şi-a dobândit cetăţenia romană în 2001 sub un alt nume, Vlad Ulinici.

Povestea este încurcată, încă, la Vaslui, iar Porumboiu promite că ”după eșecul cu aceasta tranzacție eu voi fi mult mai puternic decat am fost”..

