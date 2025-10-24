Competențe cu turbulențe . „Am ajuns să plătim cu toții incompetența și bâlbele administrative”

Duminică, de la ora 18:00, la România, te iubesc!, Cosmin Savu prezintă o anchetă despre investițiile uriașe făcute în ultimii ani pentru extinderea și modernizarea aeroporturilor din România.

Zeci de proiecte finanțate din fonduri europene, în valoare de sute de milioane de euro, ar fi trebuit să aducă infrastructura aeriană la standarde occidentale. În realitate, multe dintre ele s-au transformat în lucrări întârziate, terminale supradimensionate, săli de așteptare goale și suspiciuni de fraudă.

Unul dintre cele mai mari beneficii ale integrării în Uniunea Europeană este libertatea de mișcare. Dar extinderea aeroporturilor, menită să răspundă cererii tot mai mari, a devenit și un prilej pentru risipă și incompetență administrativă.

„Termenele nerespectate și întârzierile în execuția lucrărilor au dus la pierderea unor sume uriașe, fiind necesară acoperirea cheltuielilor restante din bani ai autorităților locale sau din bugetul de stat, de la fondul de urgență al Guvernului. Așa am ajuns să plătim cu toții incompetența și bâlbele administrative”, spune Cosmin Savu.

Nu ratați o nouă anchetă România, te iubesc! despre fonduri europene, ambiții locale și realitate cu... turbulențe.

