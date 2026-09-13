A tras de pe perete o placă de placaj aparent banală și a găsit în spatele ei un spațiu îngust, pe care nu îl mai văzuse niciodată. Înăuntru se afla o cutie de carton plină cu dosare vechi, prăfuite și deteriorate, care păreau destinate coșului de gunoi, notează The Washington Post.

Bărbatul a dus cutia până la platforma camionetei sale și era pe punctul de a o arunca atunci când o rafală de vânt a ridicat una dintre coperți. Un singur cuvânt, scris cu litere roșii, mari, i-a atras atenția: „SECRET”.

Pentru el, întâlnirea cu documente guvernamentale clasificate era ceva cu totul neobișnuit. La început, nici măcar nu știa exact ce avea în față. Pe măsură ce a început însă să citească paginile, și-a dat seama că descoperise ceva mult mai valoros decât niște hârtii vechi.

O comoară istorică ascunsă timp de decenii

Cele aproape 300 de pagini, vechi de aproximativ 80 de ani și realizate din hârtie extrem de subțire, conțin în principal relatări scrise de mână, la persoana întâi, ale unor prizonieri de război americani.

Soldații își descriau experiențele din perioada în care au fost ținuți captivi în Germania, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Mărturiile vorbesc despre condiții îngrozitoare: spații supraaglomerate și insalubre, lipsa hranei, a căldurii și a medicamentelor.

În total, documentele descoperite cuprind experiențele a peste 120 de militari americani. Fără descoperirea întâmplătoare din garaj, aceste mărturii ar fi putut fi pierdute pentru totdeauna.

În iulie, Arhivele Naționale ale Statelor Unite au anunțat că documentele au fost recuperate și puse în siguranță prin Programul de Recuperare a Arhivelor. Este vorba despre o echipă de arhiviști care urmărește documente federale pierdute sau furate.

De-a lungul timpului, autoritățile americane au recuperat astfel și documente legate de misiunile Apollo, o grațiere prezidențială semnată de un fost președinte american, o listă cu rezultatul unui vot din Congres din 1812 și o scrisoare din 1854 trimisă secretarului de război de la acea vreme de un locotenent al armatei americane, înainte ca cei doi să se alăture Confederației.

Cu excepția documentelor descoperite în garaj, toate aceste obiecte au fost recuperate de la case de licitații sau colecționari.

„Un material extraordinar pentru cercetarea privind prizonierii de război”

Povestea descoperirii nu a fost însă făcută publică pe scară largă. O publicație americană a contactat rude ale unora dintre soldații ale căror experiențe apar în documente. Pentru unele familii, vestea a fost o surpriză.

Unii dintre foștii prizonieri își povestiseră experiențele după război, fie familiilor, fie în cadrul unor interviuri de istorie orală sau în alte publicații. Alții au ales să nu vorbească niciodată despre ceea ce trăiseră în captivitate.

Un reprezentant al Muzeului Național al celui de-Al Doilea Război Mondial din New Orleans a explicat că instituția primește în mod constant documente provenite de la familiile veteranilor.

Mii de persoane au contactat muzeul cu acte și obiecte personale aparținând unor rude care au luptat în război. Documentele descoperite sunt însă deosebit de valoroase datorită numărului mare de relatări directe reunite în același loc.

„Este cu adevărat un noroc că acest material a fost descoperit, că domnul s-a uitat în cutie și că a reușit să-l ducă într-un loc sigur. Este un material extraordinar pentru cercetarea privind prizonierii de război.”

Misterul cutiei ascunse în peretele casei

Pentru bărbat, descoperirea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât locuința îi era foarte familiară.

Casa se aflase în familia soției sale timp de mai multe generații, iar el locuia acolo de 14 ani. Nu își imaginase că în spatele unui perete se putea ascunde un spațiu despre care nimeni nu știa.

După ce și-a dat seama ce conțineau documentele, le-a dus la un muzeu din apropiere dedicat Zilei Memoriale. Acolo a discutat cu un ghid al muzeului și istoric de cercetare, care își finaliza studiile de licență în istorie și muzeologie la o universitate din apropiere.

Documentele au ajuns apoi la un profesor, care a recomandat contactarea Administrației Naționale pentru Arhive și Documente.

În ianuarie, doi oficiali ai Arhivelor Naționale au venit la locuința bărbatului. Acesta a întins documentele pe masa din bucătărie, iar specialiștii au început să le examineze.

Surpriza a fost însă și de partea autorităților. Arhivele Naționale nu aveau aceste documente în evidența actelor federale dispărute.

Astăzi, documentele se află în centrul de arhivare al Arhivelor Naționale din College Park.