Rochia neagră cu decolteu, creată de Christina Stambolian, este estimată la o sumă cuprinsă între 150.000 și 300.000 de dolari (129.000 și 259.000 de euro), a precizat Sotheby's într-un comunicat, potrivit Agerpress.

O parte din încasări va fi direcționată către spitalul regal din Edinburgh, Scoția, specializat în sănătatea mintală.

Înaintea licitației, rochia va fi expusă la Londra în perioada 18-24 septembrie, la Hong Kong (1-15 octombrie), Geneva (6-11 noiembrie) și New York (din 2 decembrie).

Rochia purtată de Diana după mărturisirea infidelității lui Charles

„Prințesa inimilor” a purtat această ținută îndrăzneață, care sfida codurile regalității britanice, cu prilejul unei gale caritabile în iunie 1994, după ce soțul ei, de care se separase, și-a recunoscut infidelitatea la televiziune.

„Prințesa Diana a transformat această rochie într-unul dintre cele mai puternice mesaje pe care le-a transmis vreodată”, remarcă Morgane Halimi, responsabilul departamentului poșete și modă în cadrul Sotheby's.

„Ceea ce a devenit un moment viral pe scară mondială (...) a oferit tuturor, dar mai ales femeilor, permisiunea de a utiliza moda nu doar ca o simplă podoabă, ci într-o manieră intenționată și plină de semnificație: asemenea unui scut, unei arme sau ambele în același timp”.

„Rochia răzbunării” a mai fost vândută înainte de moartea Dianei

Rochia a mai fost vândută la licitație în profitul unor asociații caritabile din domeniul luptei cu cancerul și SIDA în iunie 1997, cu puțin timp înainte de moartea Dianei într-un accident rutier la Paris, pe 31 august, la vârsta de 36 de ani.